Jak oszczędzać na zakupach w amerykańskich sklepach online?

W dzisiejszych czasach zakupy za granicą nie stanowią żadnego problemu, nawet jeśli od sprzedawcy dzielą nas tysiące kilometrów czy nawet ocean. Zakupy w odległych Stanach Zjednoczonych są więc na wyciągnięcie ręki, nawet jeśli nigdy nie zamierzamy odwiedzać tego kraju. Co warto zrobić, by buszowanie po amerykańskich sklepach internetowych, naprawdę było dla nas opłacalne?

Dlaczego kupowanie w Stanach Zjednoczonych się opłaca?

Zanim przejdziemy do wskazówek dotyczących obniżania kosztów, warto zastanowić się, dlaczego zakupy w bogatszym kraju o silniejszej walucie miałyby być dla Polaków opłacalne. Ceny towarów, nawet tych sprzedawanych przez globalne korporacje, różnią się od siebie w poszczególnych regionach świata. Zależy to głównie od popytu, czyli w uproszczeniu od zainteresowania danym produktem, oraz od wielkości podaży, miejsca produkcji, a także kanałów dystrybucji. Niekiedy ceny różnicuje też wysokość podatków czy cła. Skutkuje to tym, że w niektórych państwach, takich jak Stany Zjednoczone czy Chiny, np. elektronika będzie zazwyczaj tańsza niż w Polsce i dlatego opłaca się ją sprowadzać, nawet biorąc pod uwagę koszty dostawy.

W Stanach Zjednoczonych jest też bardziej rozwinięta niż u nas kultura promocji i wszelkich obniżek cenowych. Szczególnie w okolicach Black Friday można trafić na takie okazje, jakich nie znajdziemy w Polsce, więc warto z tego skorzystać. Poza ceną, za zakupami w USA przemawia również większa dostępność towarów oraz to, jak szybko znajdują się na rynku. W przypadku nowinek technicznych, gier, książek czy nowo powstałych produktów zamówienie z USA może być jedynym sposobem na ich zdobycie, ponieważ do Polski mogą one dotrzeć dopiero za kilka miesięcy, lat albo wcale.

Kupowanie za dolary amerykańskie – jak to zrobić mądrze?

Kupowanie w Stanach Zjednoczonych może się więc opłacać – ale tylko pod warunkiem, że zwrócimy uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, zamawiając coś w ojczyźnie dolara amerykańskiego warto dokładnie sprawdzić koszty wysyłki, w tym cło i podatki, które mogą znacznie podnieść cenę produktu. Powinny być one wypunktowane w podsumowaniu zamówienia, ale warto upewnić się o ostatecznych kosztach sprawdzając na przykład zakładkę FAQ. Jeśli zależy nam na czasie, można przy okazji znaleźć informację o terminach dostawy – może się zdarzyć, że na swoje zakupy będziemy czekać dłużej niż miesiąc.

Kolejna sprawa to warunki zwrotu. Zamawiając towary ze Stanów Zjednoczonych, możemy nie otrzymać możliwości ich zwrotu w ciągu 14 dni, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce i w całej Unii Europejskiej. Może się też okazać, że gwarancja kupowanego produktu obowiązuje tylko na terenie USA, więc jako polscy konsumenci będziemy pozbawieni tego przywileju. Warto sprawdzić obie kwestie jeszcze przed złożeniem zamówienia.

Korzystna wymiana waluty

Kolejną kwestią, o której wiele osób nie myśli, jest wymiana waluty. Jeśli podczas zakupów przyjrzymy się, jak wygląda automatyczny przelicznik walut w sklepie internetowym, na pewno nie będziemy zachwyceni. Przewalutowanie to najczęściej jest skrajnie nieopłacalne dla klienta i dlatego lepiej jest skorzystać z odpowiednich narzędzi, aby to ominąć. Przydatny będzie na przykład serwis InternetowyKantor.pl, który oprócz korzystnego przewalutowania umożliwi nam również obniżenie kosztu przelewu zagranicznego. Na stronie https://internetowykantor.pl/kurs-dolara/ można na bieżąco śledzić kurs dolara lub ustawić alert walutowy, który poinformuje nas, kiedy kurs USD osiągnie satysfakcjonujący nas poziom. Wymiana w serwisie, podobnie jak zlecenie przelewu do Stanów Zjednoczonych, jest bardzo prosta. Wszystkie te operacje można w dodatku wykonać 24h na dobę, 7 dni w tygodniu. Bezpieczeństwo transakcji w serwisie InternetowyKantor.pl potwierdza m.in. posiadana przez ten serwis licencja KNF na świadczenie usług płatniczych oraz setki tysięcy pozytywnych opinii, a także liczne nagrody przyznawane przez różne instytucje.

Z pomocą InternetowyKantor.pl oraz dzięki wykorzystaniu powyższych wskazówek można zapłacić za produkty z USA znacznie mniej. Szczególnie przy większych zakupach warto wziąć sobie te rady do serca, ponieważ w ich przypadku takie kwestie jak przelicznik kursu walut czy cło mają największe znaczenie.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło tekstu: Materiały Partnera