iPhone - zdjęcia, które zachwycają

iPhone 14 Pro to potężna maszyna, z której pomocą możesz robić naprawdę spektakularne zdjęcia. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, musisz dokładnie poznać możliwości swojego urządzenia, którego obsługa jest prosta i intuicyjna. Jeśli masz dosyć zwykłych zdjęć i chcesz wzbić się na wyżyny fotografowania ze swoim telefonem, koniecznie przeczytaj poniższy artykuł, w którym dokładnie omawiamy, jak można wykorzystać telefon iPhone 14 Pro do fotografowania oraz przybliżamy dostępne w nim funkcje. Przeczytaj, by aplikacja zdjęcia nie miała przed Tobą tajemnic!

Zachwyć się po zrobieniu zdjęcia z iPhone 14 Pro Przesuń palcem w lewo i otwórz aparat, czyli jak, krok po kroku, zrobić idealne zdjęcie iPhonem 14 Filtry u góry ekranu i nie tylko, czyli jakie funkcje iPhone'a 14 Pro musisz znać

Zachwyć się po zrobieniu zdjęcia z iPhone 14 Pro

Nowy iPhone 14, który jest dostępny pod linkiem https://www.euro.com.pl/telefony-komorkowe/apple-iphone-14-128gb-ksiezycowa-poswiata.bhtml?utm_source=LH&utm_medium=telepolis0723&utm_campaign=product&utm_id=LB&utm_term=APPLEiPhone14-128GB-Starlight, doczekał się swojego godnego następcy i Apple przedstawił światu iPhone'a 14 Pro. Nowy model, choć posiada wiele funkcji dostępnych także w wersji poprzedniej, zaskakuje jeszcze lepszą jakością robionych zdjęć, dzięki trzem obiektywom do dyspozycji: głównym, ultraszerokokątnym oraz teleobiektywem. Całkowitą nowością w tym modelu iPhone'a jest możliwość robienia zdjęć o wielkości do 48 MP w technologii czteropikselowej. Co to oznacza w praktyce? System łączy cztery piksele w jeden, co sprawia, że fotki są bardziej wyraziste i bez szumów. Zmiany doczekał się także przedni aparat, który odtąd oferuje opcję autofokusu.

Dzięki temu, że obiektywy iPhone'a 14 Pro mają większą matrycę, możesz zrobić zdjęcie nawet w słabym oświetleniu. Tryb nocny włączy się automatycznie, jeśli wykryje niski poziom naświetlenia, równocześnie dostosowując czas otwarcia migawki.

Przesuń palcem w lewo i otwórz aparat, czyli jak, krok po kroku, zrobić idealne zdjęcie iPhonem 14

Robienie zdjęć trybem automatycznym, choć jest najprostszym i najszybszym sposobem na fotografowanie chwil, nie zawsze przyniesie oczekiwane rezultaty. Jeśli masz iPhone'a 14 Pro, warto w pełni wykorzystać jego potencjał. Manualne ustawianie aparatu w telefonie Cię przeraża? Weź głęboki wdech i przeczytaj nasze poniższe wskazówki.

Dostosuj ostrość i jasność kadru — wybrałeś już interesujący Cię obiekt do sfotografowania? Świetnie. Teraz nakieruj na niego aparat, a następnie stuknij we fragment kadru, który ma zostać szczególnie podkreślony na zdjęciu. W aplikacji zdjęcia możesz także regulować jasność kadru. Przytrzymaj ikonkę słoneczka u góry ekranu i przeciągaj ją w prawo lub w lewo, by uzyskać pożądany efekt.

— wybrałeś już interesujący Cię obiekt do sfotografowania? Świetnie. Teraz nakieruj na niego aparat, a następnie stuknij we fragment kadru, który ma zostać szczególnie podkreślony na zdjęciu. W aplikacji zdjęcia możesz także regulować jasność kadru. Przytrzymaj ikonkę słoneczka u góry ekranu i przeciągaj ją w prawo lub w lewo, by uzyskać pożądany efekt. Dostosuj zoom optyczny — domyślnym ustawieniem jest 1x, co oznacza brak zoomu. Jeśli chcesz uruchomić aparat szerokokątny, stuknij w 0,5x. Aparat z teleobiektywem daje nieco więcej możliwości, oferując 2-3-krotne przybliżenie bez utraty jakości zdjęcia.

— domyślnym ustawieniem jest 1x, co oznacza brak zoomu. Jeśli chcesz uruchomić aparat szerokokątny, stuknij w 0,5x. Aparat z teleobiektywem daje nieco więcej możliwości, oferując 2-3-krotne przybliżenie bez utraty jakości zdjęcia. Dostosuj zoom cyfrowy — oprócz 3-krotnego zoomu optycznego, możesz dodatkowo zbliżyć 15-krotnie kadr z zoomem cyfrowym. Jak to zrobić? Nakieruj aparat na interesujący Cię obiekt, następnie stuknij w ekran i rozsuń palce, aby uzyskać pożądaną ekspozycję. Przy tak dużym zbliżeniu musisz liczyć się z niedużą stratą w jakości zdjęcia.

Filtry u góry ekranu i nie tylko, czyli jakie funkcje iPhone'a 14 Pro musisz znać

Jeśli chcesz, aby Twoja aplikacja zdjęcia była zachwycająca, koniecznie musisz umiejętnie bawić się dostępnymi w iPhone 14 Pro funkcjami. Równocześnie przypominamy, że jeśli wyjątkowo lubisz fotografować osoby i chcesz mieć uporządkowaną kolekcję ich zdjęć, pomoże Ci w tym tzw. zdjęcie kluczowe. Wystarczy w nie kliknąć, by wyświetliła Ci się cała seria zdjęć z daną osobą.

Zdjęcia makro

Zdjęcia makro umożliwiają szczegółowe fotografowanie obiektów znajdujących się blisko obiektywu. Ten tryb aparatu uruchamia się automatycznie, wystarczy, że zbliżysz kamerę na odpowiednią odległość fotografowanego elementu.

Apple ProRAW

Jest to format, przy którym możesz uzyskać zdjęcia najlepszej jakości. Tzw. tryb surowych zdjęć umożliwia ich późniejszą obróbkę w programach graficznych, ale również w aplikacjach znajdujących bezpośrednio na telefonie. Skorzystaj z AppleProRAW jeśli zależy Ci na dużej ingerencji w zrobione zdjęcie np. ekspozycję, balans bieli, edycję kolorów itp.

Wykorzystaj tryb portretowy

Choć ten tryb nie jest żadną nowością w telefonach Apple, to właśnie z iPhonem 14 Pro możesz wykonać najlepszej jakości zdjęcia w tym trybie. Aby go aktywować, przejdź do aplikacji aparatu, a następnie przeciągnij palcem po ekranie w lewo.

Wyjątkowe zdjęcia z trybem nocnym

Z iPhonem 14 Pro noc nie będzie miała przed Tobą żadnych tajemnic. Odpowiednio długie naświetlanie sprawia, że nawet na zdjęciach robionych w ciemności będzie można zauważyć wiele detali.

iPhone 14 Pro to telefon, który z pewnością może zastąpić wysokiej klasy aparat fotograficzny. Jednak tylko w odpowiednich rękach zostanie uwolniony jego potencjał. Pamiętaj, że robienie zdjęć to sztuka, dlatego nie bój się eksperymentować i wyruszyć w niezapomnianą podróż po świecie fotografii z nowym iPhonem 14 Pro. Dla osób, które dopiero wchodzą w świat iPhone'ów, polecamy model iPhone 14, który również zachwyca świetną jakością zdjęć i dostępnymi opcjami w aplikacji aparatu. Dodatkowo jego niewątpliwym atutem jest znacznie korzystniejsza cena.

*Tekst sponsorowany na zlecenie Euro RTV AGD.

