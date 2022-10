iPhone 14 Pro bez sprzedawania nerki? Jest na to sposób!

iPhone 14 Pro to jeden z najlepszych smartfonów dostępnych aktualnie na rynku. Dzięki programowi Plus WYMIANA możesz go mieć bez konieczności zastawiania mieszkania.

Niewiele jest smartfonów, które budzą równie duże emocje, co iPhone i kolejne jego generacje. Popularna seria urządzeń jest dziś utożsamiana z prestiżem, doskonałymi parametrami i rewolucyjną funkcjonalnością. Nie inaczej jest z modelem iPhone 14 Pro, czyli z najnowszym przedstawicielem kultowej serii Apple. Można powiedzieć, że to taki Rolls Royce świata urządzeń mobilnych. Smartfon idealny? Pewnie nie, ale to bynajmniej nie oznacza, że nie mamy do czynienia z telefonem wyjątkowym. Ba, nowy flagowiec z Cupertino to aktualnie jeden z najlepiej wyposażonych smartfonów na rynku, dla którego trudno znaleźć godnego konkurenta.

iPhone 14 Pro - smartfonowy Święty Graal

Wiele atutów modelu Apple iPhone 14 Pro widać już na poziomie specyfikacji. Ot, choćby procesor Apple A16 Bionic, czyli jeden najwydajniejszych układów mobilnych na rynku. Jak obiecuje producent, jest on nawet 40 procent szybszy niż procesory konkurencji. Nawet, jeśli te deklaracje są nieco wyolbrzymione, to nie da się ukryć, że mamy do czynienia z prawdziwą rakietą.

Ale oczywiście iPhone 14 Pro to nie tylko procesor. To także doskonały wyświetlacz OLED Super Retina XDR o przekątnej 6,1” oraz odświeżaniu 120 Hz, który prezentuje się fenomenalnie. Dodatkowo dzięki funkcji Dynamic Island tutejszy otwór przedniego aparatu został przeobrażony w praktyczny element interfejsu. Być może brzmi jak drobiazg, ale to właśnie takie detale wyróżniają produkty Apple na tle konkurencji.

Oprócz tego smartfon może się pochwalić doskonałą jakością wykonania, wodoszczelną obudową (IP68) oraz dłuższym niż u poprzedników czasem pracy na jednym ładowaniu. No i obsługuje łączność 5G – rzecz obowiązkowa w 2022 roku.

Ale jeśli miałbym wskazać jedną rzecz, która skradła moje serce w przypadku modelu iPhone 14 Pro, byłby to bez wątpienia aparat. Telefon trafił do mnie na testy jakiś czas temu i choć za wcześnie jeszcze na ostateczny werdykt, to jestem pod olbrzymim wrażeniem jakości wykonanych z jego pomocą zdjęć. Producent nareszcie wyposażył swojego flagowca w większą matrycę. Główny moduł ma teraz rozdzielczość 48 Mpix, co przekłada się na bardziej szczegółowe zdjęcia i lepszą jakość fotografii w słabszych warunkach oświetleniowych. Jednocześnie nadal możemy cieszyć oko atrakcyjną kolorystyką, z której słyną smartfony z Cupertino.

Mówiąc krótko, Apple iPhone 14 Pro to świetny smartfon. Jak świetny? O tym już za jakiś czas przeczytacie w naszej pełnej recenzji. Nie zmienia to jednak faktu, że jego cena może się wydawać zaporowa. Za wersję ze 128 GB pamięci wewnętrznej trzeba zapłacić 6499 zł. To dużo. Nawet bardzo dużo. Na szczęście jest pewien trik, dzięki któremu nowy smartfon może być Wasz bez rujnowania domowego budżetu.

Plus WYMIANA - o co chodzi?

Mam tu na myśli ofertę Plusa, a konkretnie program Plus WYMIANA. Jak to działa? Bardzo prosto. Decydując się na abonament w sieci Plus i biorąc do niego na raty jednego z nowych smartfonów Apple po dwóch latach będziemy mogli go zwrócić, a w jego miejsce wziąć na raty całkiem nowy model – przykładowo nowiutką szesnastkę.

Oczywiście główną zaletą takiego rozwiązania jest łączny koszt zakupu urządzenia. Weźmy dla przykładu model iPhone 14 Pro w podstawowej wersji 128 GB. W sklepach znajdziemy go za 6499 zł przy płatności za gotówkę. W popularnych sklepach z elektroniką wybierając ten model w rozłożeniu na 36 rat po uwzględnieniu oprocentowania kredytu konsumenckiego finalnie może nas kosztować nawet 9000. zł. Natomiast biorąc go w Plusie razem z abonamentem za 55 zł na miesiąc będziemy musieli zapłacić 698 zł opłaty początkowej, a następnie obligatoryjne 24 z 36 rat po 183,36 zł. Całkowity koszt zakupu urządzenia wynosi więc nie 6500 lub więcej, a 5100 zł.

Co więcej, zamiast płacić całą kwotę za jednym zamachem, koszt jest rozbity na raty, które w perspektywie miesiąca są znacznie łagodniejsze dla domowego budżetu. No i oczywiście oferta nie jest ograniczona wyłącznie do tego jednego modelu. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na identycznych zasadach wziąć standardową czternastkę. Za wersję 128 GB zapłacimy wtedy 4100 zł zamiast sklepowych 5200 lub nawet 7000 w opcji na raty w innym sklepie z elektroniką. Albo można zaszaleć i sięgnąć po wariant Pro Max, który będzie nas kosztować nieco ponad 5600 zł, a nie 7200 płatne jednorazowo gotówką.

No dobra, ale w tym momencie pewnie część z Was się zastanawia, co z tego? Przecież telefon w programie Plus WYMIANA będzie trzeba po dwóch latach oddać, prawda? Niekoniecznie. Jeśli po dwóch latach uznacie, że chcecie go zatrzymać, nic nie stoi na przeszkodzie. Wystarczy spłacić 12 pozostałych rat i Wasz iPhone zostanie z Wami już na zawsze – a w każdym razie tak długo, jak będziecie chcieli.

Wygodnie i ekologicznie

Podejrzewam jednak, że wielu z Was i tak zmienia telefon średnio co dwa lata. W takiej sytuacji opcja zwrotu starego urządzenia ma same plusy. Raz, w Wasze ręce trafi nowiutki iPhone bez żadnych haczyków. Dwa, nie musicie się przejmować sprzedażą starego smartfona, a to oznacza oszczędność czasu i nerwów. Trzy, dbamy o planetę, bo zamiast kurzyć się gdzieś na dnie szuflady, Wasz poprzedni iPhone zyska nowe życie.

Ale oczywiście zalety oferty Plusa nie kończą się na opcji wymiany urządzenia. We wspomnianym abonamencie za 55 zł dostaniecie też pakiet 30 GB Internetu – i to Internetu 5G na paśmie 2600 MHz, a więc, dużym skrócie, naprawdę szybkiego. Do tego nielimitowane rozmowy, SMSy i MMSy, a także dostęp do Disney+ przez 12 miesięcy w prezencie.

Mówiąc krótko, Plus WYMIANA to bardzo atrakcyjna oferta dla osób, którym nowy iPhone śni się po nocach. Na pewno warto się nią zainteresować. Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej operatora oraz w salonach sprzedaży. Natomiast jeśli nadal macie wątpliwości co do tego, czy iPhone 14 Pro jest właściwym smartfonem dla Was, koniecznie przeczytajcie naszą pełną recenzję, która już niebawem pojawi się na łamach TELEPOLIS.PL

Artykuł powstał we współpracy z siecią Plus.

