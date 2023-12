Idealny smartfon na święta? Najlepsze pomysły z oferty Infinix w rozsądnej cenie

Szukacie idealnego prezentu na święta? Znajdziecie go wśród smartfonów marki Infinix. Doradzamy, które modele najlepiej sprawdzą się pod choinką.

Czy smartfon może być dobrym prezentem na święta? Może – i to jeszcze jak! Nie znam chyba osoby, która nie ucieszyłaby się ze znalezienia pod choinką nowego telefonu. Ba, sam bym takim upominkiem nie pogardził!

Co więcej, taki prezent wcale nie musi być drogi. W ofercie firmy Infinix można znaleźć szeroką ofertę smartfonów w rozsądnej cenie, które doskonale sprawdzą się w różnych zastosowaniach. Dodatkowo wszystkie mają bogaty zestaw akcesoriów, czyli przeźroczyste etui, kabel i szybkie przewodowe ładowarki. Nieważne, czy szukamy upominku dla domorosłego biznesmena, dla którego najważniejsze jest pozostawanie w ciągłym kontakcie ze światem, początkującej gwiazdy mediów społecznościowych albo po prostu nowego telefonu dla siebie – w bogatym portfolio producenta na pewno czeka na Was smartfon idealny.

Tylko który model wybrać? Tutaj przychodzimy z pomocą i mamy kilka ciekawych propozycji.

Infinix Zero 30 5G – dla wschodzącej gwiazdy i najbardziej wymagających



Fenomenalny wyświetlacz, wysoka wydajność i elegancki design. Dodajmy do tego prawdopodobnie najlepszy aparat do selfie w swojej klasie i mamy przed sobą model Infinix Zero 30 5G, czyli najwyższy smartfon w ofercie producenta dostępny na polskim rynku i to w rozsądnej cenie!

Infinix Zero 30 5G to sprzęt dla wymagających użytkowników. Tutejszy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,78” wygląda spektakularnie, a dzięki odświeżaniu 144 Hz oferuje wręcz niezwykłą płynność animacji. Procesor MediaTek Dimensity 8020 gwarantuje, że telefon będzie sobie doskonale radził z wszystkimi wymagającymi zastosowaniami, także z grami. Z kolei akumulator o pojemności 5000 mAh oraz szybkie ładowanie mocą 68 W to pewność, że bateria naładuje się do 80% w niecałe 30 minut. Nie zabrakło też łączności 5G i ładowania bezprzewodowego 15 W, co jest szczególnie istotne, jeśli planujemy zakup telefonu na lata.

Jednak to, co najbardziej wyróżnia model Infinix Zero 30 5G na tle konkurencji, to niepozorne „oczko”, które znajdziemy z przodu obudowy. Telefon wyposażono w kamerkę do selfie o rozdzielczości 50 Mpix, która oferuje znacznie więcej, niż tylko doskonałe zdjęcia. To jeden z nielicznych smartfonów – i to nie tylko w swojej klasie, a na rynku w ogóle – którego przedni aparat posiada funkcję autofokus oraz umożliwia nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s. To wręcz wymarzone narzędzie do vlogowania oraz uwieczniania wszystkich ważnych chwil – niezależnie od tego, czy mówimy o wakacjach na Teneryfie, czy wigilijnej wieczerzy w rodzinnym gronie.

Dla fanów designu warto podkreślić, że Infinix Zero 30 5G jest dostępny w trzech wersjach kolorystycznych: zielonej (Rome Green) z przednim ekranem chronionym szkłem Corning® Gorilla® Glass oraz tyłem obudowy wykonanym ze sztucznej skóry, a także złotej (Golden Hour) oraz fioletowej (Fantasy Purple), których przód i tył wzmocnione są szkłem Corning® Gorilla® Glass.

Wręczając osobie najbliższej Infinix Zero 30 5G, ofiarujemy jej coś dużo więcej niż telefon. To furtka do zachowania najważniejszych wspomnień… albo pierwszy krok na drodze do zostania gwiazdą YouTube lub TikToka. Tak czy inaczej na pewno będzie to doskonały prezent na święta z szybką ładowarką 68 W i etui w zestawie.

Infinix Zero 30 5G – sprawdź cenę

Infinix Note 30 Pro – z bezprzewodową ładowarką dla pasjonata mobilnych gier



Infinix Note 30 Pro to smartfon, który mimo rozsądnej ceny potrafi zrobić piorunujące wrażenie. Na pokładzie znajdziemy m.in. doskonały wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67” i wydajny procesor MediaTek Helio G99. Dodajmy do dźwięk od JBL i okazuje się, że mamy przed sobą nie lada gratkę zarówno dla mobilnych graczy, jak i osób lubiących oglądać seriale w każdych możliwych okolicznościach.

Podobnie jak w innych modelach marki Infinix, także w przypadku Note 30 Pro mocnym atutem pozostaje wbudowany akumulator. Na pokładzie znajdziemy baterię o pojemności 5000 mAh, która gwarantuje nawet kilka dni pracy na jednym ładowaniu. Na tym jednak nie koniec, ponieważ kiedy telefon się rozładuje, możemy naładować go albo przewodowo, z wykorzystaniem standardu Power Delivery o mocy 68 W do 80% w niecałe 30 minut, albo bezprzewodowo, z wykorzystaniem dołączonej do zestawu za 1 zł w prezencie ładowarki o mocy 15 W. To ostatnie w przypadku urządzenia z tego segmentu cenowego jest czymś w zasadzie niespotykanym, a szkoda, bo to praktyczny dodatek.

Dla kogo Infinix Note 30 Pro byłby w takim razie prezentem idealnym? Dla mobilnych gamerów? Dla wymagających użytkowników, którzy cały dzień potrafią spędzić na telefonie i nie mogą pozwolić sobie na to, by utknąć z rozładowanym akumulatorem? Też. Przede wszystkim jednak jest to smartfon stworzony wręcz z myślą o pasjonatach mobilnej fotografii. Na pokładzie znajdziemy potrójny aparat z głównym modułem o rozdzielczości 108 Mpix. Taka jednostka otwiera przed nami olbrzymie możliwości, a we wprawnych rękach pozwala uchwycić naprawdę spektakularne ujęcia.

Infinix Note 30 Pro – sprawdź cenę

Infinix Hot 30 – dla młodego gracza



Infinix Hot 30 to lepiej wyposażony krewny modelu HOT 30i. W dalszym ciągu mówimy tu o urządzeniu stosunkowo niedrogim, jednak oferującym zdecydowanie lepsze parametry. To świetny smartfon szczególnie dla młodzieży i to z co najmniej kilku powodów.

Ot, choćby dlatego, że w swojej cenie jest to naprawdę doskonały telefon do gier. Po pierwsze nie trzeba się martwić, że w którymkolwiek momencie braknie nam na nie miejsca, ponieważ telefon wyposażono w aż 256 GB wbudowanej pamięci, którą dodatkowo można rozszerzać kartami SD do 1TB.

Co więcej duży wyświetlacz o przekątnej 6,78” i odświeżaniu 90 Hz zapewnia doskonałe wrażenia podczas rozgrywki, z kolei procesor MediaTek Dimensity G88 gwarantuje, że będzie ona płynna. Zresztą nie tylko granie, ale także oglądanie filmów na Hot 30 to czysta przyjemność, w czym dodatkowo pomagają zastosowane przez producenta głośniki stereo.

Mamy tu porządny aparat o rozdzielczości 50 Mpix oraz – co dla młodszych użytkowników pewnie dużo bardziej istotne – przedni aparat z lampą błyskową. Dzięki temu pamiątkowe selfie można sobie strzelić w praktycznie każdych warunkach.

Wisienką na torcie jest z kolei wytrzymały akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania mocą 33 W. Dzięki temu telefon bez problemu wytrzyma cały dzień grania, oglądania filmów i robienia zdjęć, a jak przyjdzie co do czego, błyskawicznie naładujemy go dołączoną do zestawu ładowarką. Ot, idealny kompan dla intensywnie żyjącego nastolatka, który w zestawie akcesoriów otrzyma jeszcze przeźroczyste etui.

Infinix Hot 30 – sprawdź cenę

Infinix Hot 30i – idealny na początek



Infinix Hot 30i to jeden z tańszych smartfonów w ofercie producenta, jednak nie można mu odmówić bogatego wyposażenia. Właśnie to sprawia, że jest w naszej opinii jedną z lepszych propozycji na pierwszy smartfon dla dziecka.

Tak realnie rzecz biorąc, na pokładzie Infinix Hot 30i znajdziemy wszystko to, co najważniejsze. Duży wyświetlacz o przekątnej 6,6” nie tylko pozwala na wygodną obsługę telefonu, ale także doskonale sprawdzi się podczas oglądania filmów – czy to na platformach streamingowych, czy w serwisach społecznościowych, takich jak YouTube czy TikTok. Ba, doskonale sprawdzi się nawet w przypadku mniej wymagających gier.

Infinix Hot 30i posiada dużo miejsca na pliki użytkownika (128 GB) i przyzwoity aparat – szczególnie aparat do selfie, który sparowano z lampą błyskową. Posiada też NFC i obsługę płatności zbliżeniowych, co w przypadku młodszych użytkowników jest o tyle fajną sprawą, że telefon dużo trudniej zgubić niż tradycyjną kartę płatniczą.

No i z perspektywy rodzica rzecz być może najważniejsza – duży akumulator o pojemności 5000 mAh gwarantuje, że pozostaniemy z naszą pociechą w stałym kontakcie. Nie musimy się obawiać, że nagle nie damy rady się do niego dodzwonić, bo w telefonie padła bateria. Z kolei samą ładowarkę dostajemy gratis razem z telefonem, co także w dzisiejszych czasach wypada podkreślić.

Infinix Hot 30i – sprawdź cenę

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Infinix.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Infinix, Shutterstock