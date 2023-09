HUAWEI WATCH GT4 to mój nowy ulubiony zegarek. Do tego kosztuje grosze

Już nie muszę nosić innego zegarka na trening i innego na spotkania w pracy. Ty też znajdziesz HUAWEI WATCH GT4 pasujący do Twojego stylu.

HUAWEI WATCH GT4 to szyk i funkcjonalność w aż siedmiu odsłonach. Zegarek debiutuje bowiem w trzech ślicznych wersjach mniejszych (damskich) i czterech większych (męskich)! Oczywiście możesz do każdego z nich dobrać własny pasek ze standardowym teleskopem i tarczę, zależnie od tego, w jakim fasonie chcesz danego dnia pokazać się światu. Możliwości są nieograniczone.

HUAWEI WATCH GT4 łączy klasę i użyteczność

Zegarki z serii HUAWEI WATCH GT4 zostały zaprojektowane z pieczołowitością godną modnego dodatku z wyższej półki. Mniejsze, damskie modele mają biżuteryjny sznyt. Otrzymały okrągłe koperty (41 mm średnicy) ze stali szlachetnej, do których montuje się pasek lub bransoletę. Kolekcja obejmuje HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite ze stalową bransoletą ze złotymi detalami i złotą obwódką wokół tarczy, złoty HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elegant ze złotą bransoletą mediolańską oraz złoty HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Classic z białym, skórzanym paskiem.

Smartwatche z kopertą o średnicy 41 mm mają mniej niż centymetr grubości i nawet na szczupłym nadgarstku wyglądają zjawiskowo. Przy tym zegarki w tym rozmiarze ani trochę nie przeszkadzają w uprawianiu sportu i codziennych czynnościach, za co ręczę własną ręką. W końcu ktoś pomyślał o potrzebach kobiet modnych i nowoczesnych!

Od razu doceniłam wybór, jaki daje mi nowa kolekcja zegarków HUAWEI. Pasek ze skóry nie pasuje do mojego stylu życia, bo potrzebuję dodatku odpornego na wodę. Wybrałam więc wersję z bransoletą stalową, której złote detale przypadły mi do gustu. Nie zrobiłam tego jednak bez wahania, bo złoty zegarek z bransoletą mediolańską również byłby ciekawym elementem mojej garderoby.

Większe, męskie modele mają wyjątkową ośmiokątną kopertę. Wokół ekranów umieszczone zostały różne bezele. Znalazł się tu oczywiście model o sportowym charakterze z miłym w dotyku paskiem z tworzywa sztucznego. Na drugim końcu spektrum umieszczony został model ze stalową bransoletą, doskonale dopasowaną do koperty. Jego kształt sprawia wrażenie jakby bransoleta i koperta były jednym elementem.

Jeśli wolisz klasyki na pasku, zainteresuje Cię wariant z brązowym paskiem ze skóry. Jest też niezwykle ciekawa nowość – wersja zielona z paskiem plecionym z nylonu. Projekt łączy ze sobą elegancję i survivalowe zacięcie. Właśnie ten model najbardziej spodobał się męskiej części redakcji TELEPOLIS.PL.

Niezależnie od tego, jaki styl najbardziej Ci odpowiada, możesz liczyć na ciągłe monitorowanie stanu zdrowia i praktyczne funkcje, które ułatwią życie. No i nie musisz martwić się o to, że zegarkowi zabraknie energii po intensywnym dniu… a nawet tygodniu. Nie dziwi mnie, że smartwatche HUAWEI WATCH GT są na szczycie rankingów popularności w Polsce. We wrześniu Huawei pochwalił się, że sprzedał w Polsce ponad 2 miliony urządzeń z kategorii wearables.

Zdrowie zawsze jest w modzie

Ośmielę się napisać, że linia HUAWEI WATCH GT4 prezentuje ponadczasowy dizajn, ale smartwatch daje mi przede wszystkim możliwość zadbania o zdrowie. Urządzenia przynoszą wyjątkowy wgląd w aktywność i stan organizmu. HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite noszę cały czas, mogę z nim ćwiczyć, pracować i spać. Zdejmuję go sporadycznie, na przykład przed kąpielą, by uniknąć osadzania się mydła czy kremu w bransolecie. Na basen idę oczywiście z zegarkiem i ani trochę się o niego nie martwię.

Dlaczego HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite to idealny wybór dla mnie? Przede wszystkim cenię sobie liczne tryby monitorowania sportu, w tym dyscyplin mniej popularnych. W sumie jest ich ponad sto. Są tu oczywiście chodliwe dyscypliny jak bieganie, pływanie i spacery. Ja korzystam najczęściej z monitorowania jazdy na rowerze, jogi, wspinaczki na ściance… i tańca na koncertach. Bardzo doceniam to, że mogę na tarczy ćwiczeń mieć łatwy dostęp do moich ulubionych dyscyplin. Od razu zauważyłam, że monitorowanie pracy serca działa fantastycznie. Jeszcze żaden zegarek nie podawał tak precyzyjnych wskazań podczas treningów siłowych i HIIT.

Niedawno postanowiłam zrobić coś, przed czym wzbraniałam się przez ostatnie 30 lat – pobiegać. Przekonał mnie do tego inteligentny asystent treningowy, wbudowany w zegarki z serii HUAWEI WATCH GT4. Ułożyłam sobie niezbyt intensywny plan ćwiczeń, by sprawdzić, czy uda mi się „złapać rytm”. No i się udało. Wciąż nie jest to mój ulubiony sport, ale nie mogę powiedzieć, że zegarek mnie zawiódł.

Monitorowanie snu to funkcja szczególnie dla mnie ważna. Potrzebuję pomocy w utrzymaniu regularności, zaburzanej przez wyjazdy związane z pracą i długie godziny spędzone z nosem w ekranie. Dlatego lubię, gdy zegarek pogoni mnie do łóżka. Z drugiej strony nienawidzę budzików z melodyjką, więc od dawna korzystam z budzenia wibracjami, które oferują smartwatche. Po dwukrotnym przejściu COVID-19 zwracam też większą uwagę na oddychanie i natlenienie krwi, co również bada HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite i jego rodzeństwo.

Przyzwyczaiłam się też do monitorowania cyklu menstruacyjnego i powiadomień zmuszających mnie do ruchu oraz przypominających o lekach. Te narzędzia naprawdę zmieniają życie na lepsze.

Kalorie pod kontrolą jak nigdy wcześniej

Niedawno dowiedziałam się, że mnóstwo osób jest przekonanych o tym, że je zdrowo i spala przyjęte kalorie, ale wcale tak nie jest. Tym bardziej myślę, że nowa funkcja „W formie” pomoże wielu osobom żyć zdrowiej i kontrolować wagę. To innowacyjny dziennik spożytych kalorii, prezentujący dane bezpośrednio na tarczy zegarka.

W aplikacji mogę wybrać, czy chcę przytyć, czy schudnąć oraz w jakim tempie. Na tej podstawie dobrany zostanie idealny deficyt kaloryczny specjalnie dla mnie. W każdej chwili wystarczy jedno spojrzenie, bym wiedziała, czy trzeba jeszcze poćwiczyć, czy może warto jeszcze coś przekąsić. HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite ma doskonały widżet ze wskaźnikiem tego, ile kalorii już przyjęłam i ile spaliłam. Wystarczy jedno spojrzenie na wskazówkę. Im bliżej zielonej strefy, tym lepiej, ale też nie powinnam wychodzić za daleko.

Produkty, które jem często, dodaję do bazy w aplikacji razem ze zdjęciami, co znacznie ułatwi mi uzupełnianie listy posiłków w przyszłości. Mam nadzieję, że z czasem ta część aplikacji Huawei Health zostanie rozbudowana. Chciałabym zobaczyć tu gotową bazę produktów dostępnych w Polsce.

W garniturze i w terenie

Zegarki HUAWEI WATCH GT4 pasują do sukienki wizytowej i do garnituru. Równie dobrze sprawdzą się w terenie, nawet z dala od cywilizacji, bo nie muszę martwić się o ładowanie (41 mm działa 7-8 dni, 46 mm 14 dni). Wszystkie modele są solidne, mogę w nich pływać i nurkować bez obaw, że modny dodatek na tym ucierpi. Lubię wędrować „na azymut”, a orientację w terenie ułatwia mi kompas na nadgarstku.

Miłośników dużych zegarków i uprawiania sportu na zewnątrz na pewno zachwyci GPS, który otrzymały HUAWEI WATCH GT4 46 mm. Położenie jest rejestrowane precyzyjnie, niezależnie od tego, pod jakim kątem do nieba znajduje się koperta. Moim zdaniem to genialne rozwiązanie na przykład dla kolarzy, korzystających z kierownicy z „rogami” w swoich rowerach, ale nawet w czasie spaceru po parku zobaczysz różnicę. Trasy będą zapisane nadzwyczaj dokładnie.

Huawei wprowadził też nowość, która niezmiernie mnie cieszy – integrację Huawei Health z aplikacjami Strava i Komoot. Od lat korzystam ze Stravy, by zapisywać tam swoje wycieczki rowerowe, sesje na ściance i dłuższe spacery. Od kiedy mam HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite jest to znacznie łatwiejsze.

Stylowy dizajn i użyteczne funkcje

HUAWEI WATCH GT4 pozamiatał dizajnem i jakością wykonania. Slogan „Fashion Forward” jest tu jak najbardziej na miejscu. Nie ma przy tym znaczenia, czy masz smartfon z HarmonyOS, Androidem, czy iPhone'a – z każdym będzie doskonale współpracował. Będzie to więc świetny zakup niezależnie od Twojego indywidualnego stylu i niezależnie od marki Twojego smartfonu. By jeszcze bardziej podkreślić swój charakter, możesz wybrać jedną z tysięcy tarczy dostępnych w AppGallery.

Zegarki HUAWEI WATCH GT4 w połączeniu ze smartfonem mają mnóstwo możliwości, które znacząco ułatwiają mi życie. Na czele jest oczywiście funkcja „znajdź telefon” – mogę zdalnie uruchomić głośny alarm, który ułatwia mi odnalezienie zagubionego gadżetu. Zawsze mam pod ręką prognozę pogody, kalendarz, minutnik, latarkę, budzik i tym podobne drobiazgi. Prócz tego uwielbiam odpowiadać na wiadomości z zegarka, bo dzięki temu nie muszę sięgać po smartfon i przerywać rozmowy „twarzą w twarz”.

Połączenia telefoniczne również mogę odebrać na zegarku, bo ma dobry mikrofon i głośnik. W pamięci zegarka zawsze mam kilka ulubionych albumów, bo HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite w połączeniu ze słuchawkami TWS to bardzo poręczny odtwarzacz muzyki. Jeśli biegasz, nie przejdziesz obok tej funkcji obojętnie. Smartfon może zostać w domu.

Na koniec zostawiłam najwyborniejsze – zdalne robienie zdjęć. Nie ma chyba nic bardziej satysfakcjonującego niż możliwość zrobienia sobie zdjęcia ze znajomymi w taki sposób, by na pewno wszyscy byli w kadrze. Z selfie nie zawsze się to udaje. Nie muszę chyba przypominać, że aparaty główne smartfonów z reguły robią zdjęcia znacznie lepsze niż aparaty po stronie ekranu.

HUAWEI WATCH GT4 pozamiatał w przedziale 1000-2000 zł

Zegarki HUAWEI WATCH GT4 są dostępne w Polsce od 14 września 2023 i wszystkie zostały umieszczone w najpopularniejszym przedziale cenowym – między tysiącem i dwoma tysiącami złotych. Kupisz je między innymi na stronie huawei.pl. Moim zdaniem ceny to kolejna zaleta. HUAWEI znów stawia na doskonały stosunek jakości do ceny i daje nam ogromny wybór:

HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elite: 1699 zł

HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Elegant: 1399 zł

HUAWEI WATCH GT4 (41 mm) Classic: 1199 zł

HUAWEI WATCH GT4 (46 mm) Elite: 1499 zł

HUAWEI WATCH GT4 (46 mm) Green: 1199 zł

HUAWEI WATCH GT4 (46 mm) Classic: 1099 zł

HUAWEI WATCH GT4 (46 mm) Active: 1099 zł

HUAWEI zadbał oczywiście o promocję na początek sprzedaży. Od 14 września do 15 października 2023 r., na huawei.pl oraz u Partnerów Biznesowych słuchawki HUAWEI FreeBuds SE 2 o wartości 199 zł w prezencie (lub za 1 zł).

W sklepie firmowym huawei.pl możesz skorzystać także z możliwości dokupienia atrakcyjnych pasków w cenie 69 zł i kupienia zegarka na 20 rat RSSO 0%. W przypadku zakupu zegarka w wersji Elite (w obu rozmiarach), klienci otrzymają również dodatkowy rok gwarancji w prezencie.

Artykuł powstał na zlecenie HUAWEI Polska i zawiera własne opinie autorki.

Źródło zdjęć: własne

Źródło tekstu: własne, HUAWEI