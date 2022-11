Robiłem najgorsze rzeczy. Ten kawałek elektroniki to zmienił

Z lekkomyślności, z przekonania, że „jakoś to będzie”, w błędnym przeświadczeniu, że będę zawsze młody i zdrowy, bo tak się czuję, robiłem najgorsze rzeczy, bardzo złe, fatalne. Dzień w dzień oprowadzałem swój organizm do zatracania. To się jednak nie musi tak skończyć. Nie może.

Pewnie myślisz – ja nie mam tych problemów. Nie mam złych, codziennych nawyków, które prowadzą do tego, że czuje się coraz gorzej, brak mi energii, źle śpię, a ucieczki szukam w przyjemnościach, które jeszcze pogarszają ten stan rzeczy. Z dużym prawdopodobieństwem się mylisz.

Tak, nadciśnienie to także Twój problem

Czy miewasz czasem pojawiające się jakby znikąd uciski lub bóle głowy? Albo problemy ze snem? Może też męczą Cię przeciągające się okresy osłabienia, za co winisz jesień albo pogodę, z drugiej strony też wykazujesz nerwowość, jak po przedawkowaniu kawy? Zdarza się też, że odczuwasz dziwny nacisk w okolicy serca?

Sam mam właśnie takie objawy i długi czas uważałem, że są to chwilowe niedogodności wynikające ze zbyt długiej pracy przy komputerze albo nadciągającego niżu atmosferycznego. Tymczasem wytłumaczenie może być zupełnie inne – nadciśnienie tętnicze.

Owszem, czasem chodzę do lekarza, czasem robię przy tej okazji pomiary ciśnienia krwi. Raz był wynik niepokojący, innym razem lepszy. Ten lepszy przyjąłem za dobra monetę, co uśpiło moją czujność.

To zresztą nie tylko mój problem. Być może także Twój. Zagrożenie nadciśnieniem tętniczym dotyczy aż 11 milionów Polaków, a kolejne 7 milionów ma zbyt wysokie ciśnienie. To dane statystyczne, a nie liczba leczonych pacjentów, co oznacza, że w jednej z tej kategorii możemy się znajdować Ty i ja, nie zdając sobie sprawy z zagrożeń.

Zagrożeń jest cała masa, w tym najpoważniejsze: zawał serca lub udar mózgu. Co jednak najbardziej niepokoi – stale i długo podwyższone ciśnienie krwi, nawet stosunkowo niewielkie, prowadzi do nieodwracalnych uszkodzeń naczyń krwionośnych, a to z kolei rzutuje na inne organy: oczy, nerki albo mózg. Człowiek się po prostu po całości sypie i nawet o tym nie wie.

Co do mnie, to zyskałem już pewność – mam nieco podwyższone ciśnienie na granicy nadciśnienia pierwszego stopnia. Ciśnienie skurczowe dochodzi do 136, a rozkurczowe przekracza 90 mm Hg. Znajduję się w grupie ryzyka.

Skąd to wiem? Zacząłem na to zwracać uwagę, odkąd testuję zegarek Huawei Watch D z pomiarem ciśnienia krwi. Mam też w domu standardowy ciśnieniomierz z opaską zakładaną na ramię, ale nie ma co ukrywać – ciągle o nim zapominam, a taki pomiar jest też mało wygodny, więc po prostu nie chciało mi się tego robić.



Z zegarkiem jest inaczej – Huawei Watch D ciągle jest na moim nadgarstku, więc pomiar ciśnienia staje się naturalną czynnością, którą mogę dokonać bez dodatkowego zawracania sobie głowy, we właściwym momencie.

Uzyskiwane przeze mnie wysokie wyniki ciśnienia nie są stałe, a wskazania różnią się niekiedy i osiągają nieco korzystniejsze poziomy. Nie jest to więc coś, co wymaga niezwłocznej wizyty u lekarza, ale takie rezultaty dają mi już sygnał, że trzeba dbać o serce i myśleć z wyprzedzeniem.

Później może być znacznie gorzej. Po osiągnięciu pewnych zmian w układzie sercowo-naczyniowym jedynym ratunkiem będą przyjmowane do końca życia leki. Nadciśnienia tętniczego nie można wyleczyć, można jednak – i trzeba – zapobiegać rozwojowi choroby. Sprzęt taki, jak Huawei Watch D, jest w tym idealnym wsparciem.

Ciśnienie trzeba mierzyć regularnie

„Byłem pół roku temu u lekarza, mierzyłem ciśnienie, wszystko jest ok”. O nie, jeżeli tak myślisz, to jesteś w błędzie. Specjaliści zalecają, by mierzyć ciśnienie regularnie i w miarę często. Młoda i w pełni zdrowa osoba – ale takich jest w dzisiejszych czasach chorób cywilizacyjnych coraz mniej – może pozwolić sobie na luksus pomiaru raz na rok. Jednak już po przekroczeniu wieku 30 lat lub wcześniej, jeżeli masz jakiekolwiek objawy podwyższonego ciśnienia, lepiej robić pomiary dwa razy w tygodniu lub nawet co dzień, co ze sprzętem takim jak Huawei Watch D staje się rutyną.

Z pomiarami dokonywanymi w gabinetach lekarskich wiąże się jeszcze jeden problem, który rzutuje na dokładność wyników. Nazywa się to efektem „białego fartucha” – podczas wizyty zwiększa się nasz stres, problemem jest też nieodpowiednie przygotowanie do badania (np. brak odpoczynku po niedawnym wysiłku, zapalenie papierosa, picie kawy, przyjmowane przed wizytą leki), a w rezultacie takie wyniki mogą być niemiarodajne.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest mierzenie ciśnienia krwi w dowolnym dla siebie momencie, w domowym zaciszu, z dbałością o najlepsze warunki. Może to być czas przed zaśnięciem lub po porannej pobudce. Huawei Watch D pozwala ustawić stały harmonogram badań, dzięki czemu nigdy o nich nie zapomnimy.

Solone orzeszki i piwo przed telewizorem? Tak się to zaczyna...

Polacy beztrosko podchodzą do zdrowia sercowo-naczyniowego. Pokutuje przekonanie, że to problem osób starszych, seniorów, którzy po prostu „chorują na serce”. W rezultacie aż 36% mężczyzn w bardzo aktywnej grupie zawodowej 40-50 lat ignoruje związane z tym zagrożenia, za to narzucany przez naszą cywilizację styl życia wprost prowadzi do zagrożeń chorobami serca. Najbardziej – w 50 procentach – negatywne symptomy ignorują ludzie młodzi między 20 a 30 rokiem życia, bo wydaje im się, że nic im jeszcze nie grozi. A tymczasem nadciśnienie to coraz częściej problem, który objawia się już u nastolatków.

Picie alkoholu, palenie papierosów, używanie soli kuchennej, kaloryczność potraw i nadmierne spożycie tłuszczy zwierzęcych, niewielka aktywność fizyczna, a w rezultacie nadwaga i otyłość. Także uwarunkowania genetyczne. To są główne przyczyny podwyższonego ciśnienia.

Wstyd się przyznać, ale mnie dotyczą co najmniej cztery z tych zagrożeń. Niby o tym wiedziałem, a kupując uwielbiane przeze mnie solone orzeszki, za każdym razem obiecuje sobie, że „następnym razem wezmę bez soli”, jednak jakoś się nie udaje.

Robiłem i wciąż jeszcze robię rzeczy złe dla swojego organizmu. I nie jestem jedyny. Odzwierciedlają to statystyki – 44% Polaków nie wie, jak zredukować ciśnienie krwi. Większość jest przekonana, że pomagają w tym tylko leki, tymczasem unikanie szkodliwych czynników, jak mocne solenie potraw, jest pierwszym krokiem, jaki należy wykonać. Inny, równie istotny, to zwiększona aktywność fizyczna. I nie chodzi nawet o wyczerpujące treningi biegowe – trzeba się po prostu ruszać, chociażby spacerując.

Pomiar ciśnienia w smartwatchu? Tego się przecież nie da zrobić

W smart zegarku nie da się zmierzyć ciśnienia, no bo jak…? Potrzebny jest do tego prawdziwy ciśnieniomierz z szerokim mankietem na ramię.

Tak pewnie myślisz i prawie masz rację. Jednak Huawei Watch D zmienia reguły gry. To pierwszym smartwatch, który ma ciśnieniomierz na serio. Zamiast dużego, dmuchanego mankietu producent zastosował dwuwarstwowy pasek. Z zewnątrz jest to… no po prostu zwykły pasek z gumy fluorowej. Jednak na jego spodzie znajduje się druga warstwa – automatycznie nadmuchiwana poduszka, która zastępuje mankiet z tradycyjnych ciśnieniomierzy. Wystarczy włączyć funkcję pomiaru, a pasek sam nabierze powietrza, zwiększając ucisk na tętnicę i ograniczając dopływ krwi. Trwa to kilkanaście sekund, a później wszystko wraca do poziomu wyjściowego.

Za precyzyjny pomiar ciśnienia odpowiada też algorytm TruBP oraz czujnik, który jest w stanie zidentyfikować zmiany ciśnienia pulsacyjnego na poziomie nawet 0,01 mm Hg. Błąd pomiaru wynosi plus minus 3 mm Hg. Taki sam poziom dokładności można osiągnąć w popularnych ciśnieniomierzach nadgarstkowych czy naramiennych, więc nie można narzekać.

Aplikacja w zegarku dodatkowo pomaga w uniknięciu błędów pomiaru – informuje, że sylwetka lub ułożenie rąk są nieprawidłowe. Najlepiej usiąść prosto i trzymać zegarek na wysokości serca, bez uciskania.

Dokładność pomiaru ciśnienia w zegarku Huawei Watch D została potwierdzona przez TÜV Rheinland, niemiecką instytucję certyfikującą o światowej renomie. Smartwatchowi przyznany został europejski certyfikat dla urządzenia medycznego klasy IIa.



Czy w takim razie ciśnieniomierz, w jaki wyposażony jest Huawei Watch D, pozwoli zastąpić profesjonalny sprzęt medyczny? Absolutnie nie, ale też nie takie jest jego przeznaczenie. Zegarek ma ułatwić codzienne, orientacyjne pomiary, motywujące do zmiany codziennych nawyków. W razie naprawdę niepokojących wyników trzeba udać się do lekarza – i taka jest rola tego urządzenia.

To jeszcze nie wszystko. A co powiecie na EKG w zegarku?

