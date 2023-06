Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro – nowoczesna technologia w klasycznym wydaniu

Smartwatch jako niezbędne akcesorium eleganckiego biznesmena? Takie, które połączy klasyczną elegancję ze światem nowych technologii? Jak najbardziej – pod warunkiem, że to zegarek z rodziny Huawei Watch 4.

Ktoś mądry powiedział mi kiedyś, że zegarek to najważniejszy element męskiej garderoby. Niewiele jest rzeczy, które potrafią tak dużo powiedzieć o człowieku, jak gustowny automat na nadgarstku. Podobnie zresztą jak niewiele rzeczy potrafi równie skutecznie popsuć pierwsze wrażenie, jak plastikowy zegarek sportowy założony do garnituru.

Mówię to jednak z perspektywy eksperta od nowych technologii, a niekoniecznie męskiej mody i z tej pozycji zawsze trudno mi było zaakceptować kompromis, jaki niosą ze sobą gustowne, klasyczne zegarki. Tak, wyglądają rewelacyjnie, ale co poza tym? Że pokazują czas? Super, ale ja wiem, że w dzisiejszych czasach zegarek ma do zaoferowania znacznie więcej, a im dłużej korzystam ze smartwatcha, tym trudniej mi się z jego możliwościami rozstać.

Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro – idealne smartwatche dla nowoczesnego biznesmena

Czy da się w związku z tym połączyć obydwa te światy? Tak, jak najbardziej. Sztuka ta udała się firmie Huawei, która zaprezentowała właśnie nowe zegarki Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro.



Kiedy wdałem się w krótką pogawędkę na temat nowych smartwatchy Huawei z przedstawicielami marki, podczas rozmowy padło określenie, że modele z rodziny Watch 4 to idealne zegarki dla nowoczesnego biznesmena. I wiecie co? Mógłbym się tutaj rozpisać na dziesięć stron, a i tak nie udałoby mi się ich lepiej opisać. To krótkie stwierdzenie trafia w samo sedno.

Zaawansowana technologia na wyciągnięcie ręki

Zacznijmy od tego, że niezależnie od tego, czy mówimy o podstawowym Huawei Watch 4, czy też o wersji Pro, na pokładzie znajdziemy chyba wszystko, czego może potrzebować nawet najbardziej wymagający użytkownik. Asystent głosowy, śledzenie aktywności z ponad 100 trybów sportowych, pełny pakiet łączności, w tym Bluetooth 5.2, NFC i Wi-Fi…

Ba, są nawet mniej popularne, a bardzo pożądane funkcje, takie jak nawigacja (i to taka, która do swojego działania nie potrzebuje telefonu), czy eSIM. Myślę, że szczególnie ten ostatni doceni wielu wymagających użytkowników. W końcu czy naprawdę potrzebujemy telefonu w kieszeni, żeby pozostać w kontakcie ze światem? Nie, smartwatch wystarczy.

Zegarek, który ratuje życie

Ale technologia, którą naszpikowane są zegarki z rodziny Huawei Watch 4, to nie tylko „efekciarskie bajery”, tylko coś, co realnie może poprawić komfort naszego życia. Albo wiecie co? Skreślcie ostatnie zdanie. To coś, co może uratować nasze życie. Dosłownie.

Nowe smartwatche wyposażone są w szereg funkcji, których celem jest troska o zdrowie użytkownika. Monitorowanie tętna? Stresu? Saturacji krwi? Żeby tylko! Huawei Watch 4 we wszystkich swoich wersjach posiada także EKG, dostarczającą znacznie dokładniejszych informacji na temat kondycji naszego serca.

Na szczególną uwagę zasługuje funkcja „Zdrowie na oku”, czyli pomiar siedmiu najważniejszych parametrów zdrowotnych w raptem 60 sekund. Zegarek błyskawicznie wykona m.in. EKG, zmierzy temperaturę skóry oraz skontroluje stan naszego układu oddechowego. Szczególnie to ostatnie jest interesujące, bo takiego pomiaru jeszcze nie było: zgodnie z instrukcją na wyświetlaczu smartwatch każe kaszlnąć, a na podstawie zarejestrowanego dźwięku dokonuje później oceny, czy z naszymi płucami nie dzieje się nic niepokojącego. Brzmi niesamowicie, prawda? Do tego Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro potrafią również wykrywać upadki oraz automatycznie wezwać pomoc, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Widzicie? Naprawdę nie przesadzałem, kiedy pisałem o ratowaniu życia.

Klasyka i elegancja

Ale to, o czym pisałem wyżej, potrafi każdy smartwatch. To znaczy, może nie każdy i zdecydowanie nie wszystko, ale wiecie, o co mi chodzi. Nie to świadczy o wyjątkowości zegarków z rodziny Huawei Watch 4, a w szczególności modelu Huawei Watch 4 Pro.

To, co sprawia, że są takie unikalne, to ich wyjątkowy design. Chińskiemu producentowi udało się bowiem zamknąć całą tą zaawansowaną technologię w urządzeniu, które pod względem swojego wyglądu bynajmniej nie ma się czego wstydzić na tle eleganckich klasycznych zegarków.



Wystarczy spojrzeć na smukłą kopertę wykonaną z wykorzystywanego w lotnictwie tytanu TC4, na elegancki pasek w dwóch wariantach (skórzany oraz metalowa bransoleta) albo subtelne detale, takie jak imitujący koronkę fizyczny przycisk. Całość spaja tafla zaokrąglonego szkła szafirowego, która chroni wyświetlacz, a jednocześnie jest swego rodzaju estetyczną kropką nad „i”. To już nie jest po prostu kawałek elektroniki użytkowej – to praktyczne akcesorium, które równie dobrze sprawdzi się w parze z t-shirtem i jeansami, co w stylizacji business casual czy nawet do garnituru.

Co ważne, Huawei Watch 4 Pro to jeden z tych smartwatchy, który faktycznie daje nam poczucie, że mamy na nadgarstku produkt premium. Materiały są absolutnie najwyższej jakości, a spasowanie elementów niemal perfekcyjne. Wspomniany wcześniej tytan TC4 to stop często wykorzystywany w lotnictwie. Jest odporny na korozję i szalenie wytrzymały – jak chwali się producent, nawet trzykrotnie bardziej niż bardziej powszechny tytan TA2 i dwukrotnie od niego twardszy.

Oczywiście Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro są wodoszczelne (IP68 i 5 ATM), choć nie wiem, czy o czymś tak oczywistym powinienem w ogóle wspominać.

Ale za doskonałe wrażenie odpowiada też wysokiej klasy wyświetlacz LTPO AMOLED o przekątnej 1,5”. To w znacznej mierze za jego sprawą urządzenie tak dobrze prezentuje się na nadgarstku i to on sprawia, że z Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro korzysta się tak komfortowo. Bo wygoda obsługi to kolejny obszar, gdzie nowe smartwatche Huawei przynoszą duży postęp zarówno na tle poprzedników, jak i konkurencji.

Najlepsze z obydwu światów

I w sumie o zaletach Huawei Watch 4 i Watch 4 Pro mógłbym mówić długo, szczególnie że nie wspomniałem jeszcze np. o baterii, która potrafi zapewnić nawet 4,5 dni pracy na jednym ładowaniu albo nawet 21 dni w trybie ultraoszczędnym. Tylko wiecie co? Jeśli zdecydujecie się na któryś z tych zegarków, nie zrobicie tego z powodu długiej wyliczanki suchych parametrów.

Zrobicie to dlatego, że chcecie zegarek, który doskonale łączy dwa światy: nowoczesnych technologii i klasycznej elegancji, która doskonale sprawdzi się w środowisku biznesowym. Dokładnie takimi urządzeniami są nowe smartwatche Huawei, a że możecie je mieć na wyciągnięcie (he he) ręki, to aż żal nie skorzystać, prawda?

Tym bardziej, że z okazji premiery nowych produktów producent przygotował specjalną ofertę. Kupując je w okresie od 19 czerwca do 9 lipca 2023 możecie w zestawie otrzymać słuchawki Huawei FreeBuds 5i. Dodatkowo w oficjalnym sklepie internetowym producenta czekają na Was możliwości zakupu dodatkowego paska w cenie raptem 9,90 zł oraz opcja zakupu smartwatchy w ratach 0 procent. Więcej szczegółów znajdziecie w linku poniżej.

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Huawei.

