Listy do Mikołaja. Wymarzone prezenty redakcji TELEPOLIS.PL

Idą święta Bożego Narodzenia… Będzie karp, sałatka jarzynowa i pierogi z kapustą i grzybami… Będą ożywione dyskusje z rodziną na tematy społeczne, ekonomiczne i polityczne… Być może będą śpiewane wspólnie kolędy? Przede wszystkim jednak będą prezenty i to o nich będziemy dzisiaj rozmawiać. A ściślej rzecz biorąc, będziemy rozmawiali o tym, jakie urządzenia z oferty Huawei chcieliby pod choinką znaleźć redaktorzy TELEPOLIS.PL.

Kto wie? Może wśród naszych marzeń sami znajdziecie inspirację na prezent dla najbliższych… albo dla samych siebie. Nie oceniamy 😉

Arek Bała – Huawei P60 Pro



Od dawna marzy mi się Huawei P60 Pro i to nawet nie jako telefon, a po prostu świetny aparat, którym mogę mieć zawsze w kieszeni. Lubię fotografować i sprawia mi to dużo frajdy, ale coraz rzadziej chce mi się brać ze sobą bezlusterkowca. Z P60 Pro nie miałbym więcej tego dylematu.

- Arek Bała

Huawei P60 Pro to nowy flagowiec w ofercie chińskiego producenta. Znajdziemy tu superwydajny procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, wysokiej klasy wyświetlacz LTPO OLED o przekątnej 6,67” i świetny design (szczególnie w białej wersji kolorystycznej). Ale nie dlatego Huawei P60 Pro skradł nasze serca. Powodem jest fenomenalny aparat XMAGE, który jakością obrazu i możliwościami śmialo może rywalizować z pełnoprawnymi aparatami systemowymi. Przykłady tego, co można z niego wycisnąć, znajdziecie w innych artykułach na portalu. Tak czy inaczej faktycznie jest to wymarzony upominek dla każdego amatora mobilnej fotografii.

Mieszko Zagańczyk – Huawei Watch Ultimate Voyage



Uwielbiam aktywne spędzanie czasu, zwłaszcza na świeżym powietrzu. Mam sporą kolekcję outdoorowych gadżetów, w tym smartwatchy, ale żaden nie ma do zaoferowania tyle, co Huawei Watch Ultimate Voyage. Komputer nurkowy i EKG w eleganckim zegarku, który nie wygląda jak monstrum z piwnicy doktora Frankensteina? Czegoś takiego jeszcze nie było i bardzo chciałbym to mieć.

- Mieszko Zagańczyk

Na rynku znajdziemy wiele smartwatchy, które nawet na pierwszy rzut oka mogą wydawać się łudząco do siebie podobne. Ale o Huawei Watch Ultimate zdecydowanie nie można tego napisać. To jedna z ciekawszych premier minionego roku i doskonały upominek dla kogoś, kto szuka uniwersalnego smartwatcha, nadającego się zarówno do garnituru, jak i kombinezonu nurkowego.

W eleganckiej obudowie z ultrawytrzymałego stopu płynnego metalu udało się zmieścić zaawansowanego smartwatcha, który wytrzyma zanurzenie nawet na 100 metrów. Jednocześnie ma wszystkie standardowe tryby sportowe i sensory do monitorowania aktywności, których można oczekiwać od tego typu produktu. No i warto wspomnieć, że jeśli dla kogoś wersja Voyage z tytanowym paskiem nie byłaby wystarczająco ekskluzywna, zawsze można sięgnąć po wariant Huawei Watch Ultimate Design inkrustowany 18-karatowym złotem. Zapewniamy, że z takiego prezentu ucieszy się absolutnie każdy.

Lech Okoń – Huawei FreeBuds Pro 3



Nie wyobrażam sobie życia bez dobrych słuchawek, więc pod choinką najchętniej zobaczyłbym Huawei FreeBuds Pro 3. Świetny dźwięk, świetna redukcja szumów, wygodna konstrukcja… czego chcieć więcej?

- Lech Okoń

Huawei FreeBuds Pro 3 dla wielu osób mogą okazać się słuchawkami ostatecznymi. Takimi, w których już nic nie trzeba poprawiać, bo pod względem jakości dźwięku, wygody czy skutecznej redukcji hałasu są po prostu produktem idealnym.

To zaawansowane słuchawki TWS, które od góry do dołu naszpikowano nowoczesną technologią. Obsługują kodeki wysokiej rozdzielczości (w tym L2HC 2.0 i LDAC), płynnie dopasowują odtwarzany dźwięk do warunków otoczenia i mają potężny akumulator, dzięki któremu ulubioną muzyką można się cieszyć nawet przez 31 godzin, zanim trzeba będzie zacząć szukać ładowarki. Ot, idealny prezent dla każdego melomana.

Bartek Grzankowski – Huawei MatePad SE



Nigdy nie byłem fanem tabletów, ale od kiedy mam w domu dzieci, czasem brakuje sprzętu, z którego można by puścić młodym jakąś bajkę w samochodzie albo po prostu poczytać wiadomości, siedząc na kanapie w salonie. Dlatego nie obraziłbym się, gdyby mi ktoś sprezentował Huawei MatePad SE – niedrogi, a mający wszystko, czego potrzebuję.

- Bartek Grzankowski

Huawei MatePad SE to kwintesencja niedrogiego tabletu, z którego cieszyć się może cała rodzina. Wyposażono go w duży ekran FullView, na którym komfortowo można przeglądać ulubione strony internetowe, grać w gry albo oglądać filmy – także te animowane. Dużym plusem jest w tym przypadku certyfikat TÜV Rheinland potwierdzający, że zastosowany panel jest przyjazny dla oczu.

Urządzenie wyposażono w sprawdzony procesor Qualcomm Snapdragon 680, ma głośniki stereo, a nawet wbudowany tryb dziecięcy oraz funkcje kontroli rodzicielskiej. Czy potrzeba czegoś więcej? Naszym zdaniem nie. To naprawdę fajna propozycja upominku, z którego ucieszy się cała rodzina.

Damian Jaroszewski – Huawei Watch GT 4



Może brzmi to banalnie, ale już od jakiegoś czasu staram się wypracować zdrowsze nawyki, więcej się ruszać itd. Dlatego marzy mi się porządny smartwatch, taki jak Huawei Watch GT 4. Coś, co pozwoli mi mierzyć moją aktywność, sprawdzać, jak duże robię postępy i motywować mnie, żeby ruszył się z domu. No i nie będzie straszyło wyglądem, tylko sprawdzi się jako elegancki element garderoby, nawet jeśli będzie trzeba kiedyś założyć garnitur. Opaska fitness prezentowałaby się w takiej sytuacji komicznie, a Huawei Watch GT 4 nadal robi świetne wrażenie.

- Damian Jaroszewski

Mamy 2023 rok. Dziś już chyba nie trzeba nikogo przekonywać, że smartwatch to znacznie więcej niż tylko bajerancki gadżet, ale faktycznie może być świetną pomocą na drodze do zdrowszego, bardziej aktywnego trybu życia. Ot, choćby za sprawą zwykłego liczenia kroków, trybów treningowych czy bilansu kalorii. A jeśli przy okazji taki zegarek dobrze wygląda, to chyba tylko lepiej, prawda? Tymczasem Huawei Watch GT 4 wygląda naprawdę zabójczo. Smartwatch dostępny jest w dwóch wersjach – z tarczą o średnicy 41 i 46 mm. W obydwu przypadkach dostajemy wysokiej klasy wyświetlacz AMOLED, eleganckie wykończenie i materiały najwyższej jakości.

Mówiąc krótko, Huawei Watch GT4 to doskonały prezent dla każdego, kto ceni sobie aktywność fizyczną i zdrowy styl życia, a jednocześnie szuka czegoś nieco bardziej eleganckiego niż klasyczna opaska fitness. To zegarek, z którym można się pokazać i na siłowni, i na eleganckiej kolacji.

Patryk Łobaza – Huawei MateBook 16s



Zawsze wychodziłem z założenia, że jak komputer, to tylko stacjonarny. Ostatnio jednak życie udowodniło mi, że są sytuacje, kiedy bez laptopa ani rusz – szczególnie kiedy mówimy o sprzęcie nie tylko do zabawy, ale także do pracy. Dlatego gdyby ktoś podarował mi Huawei MateBook 16s – najlepiej w topowej specyfikacji – byłbym zachwycony.

- Patryk Łobaza

Huawei MateBook 16s to potężna stacja robocza w zaskakująco kompaktowym wydaniu. Wydajny procesor Intel Core i9-13900H, 16 GB RAM i – przede wszystkim – doskonały wyświetlacz o przekątnej 16” to główne powody, dla których trudno przejść obok niego obojętnie. Co warto podkreślić, ekran naprawdę charakteryzuje się fenomenalnymi parametrami, których nie powstydziłby się żaden profesjonalny monitor graficzny, a do tego umożliwia obsługę dotykiem. Ot, marzenie dla każdego, kto pracuje ze zdjęciami lub zdarza mu się montować wideo.

Ale nie tylko. W końcu kto nie chciałby świetnie wyposażonego, wydajnego komputera? Szczególnie że mówimy o maszynie, która doskonale się prezentuje i waży niecałe 2 kg – czyli mniej niż typowa porcja pierogów konsumowana przy wigilijnym stole 😉

A co Wy chcielibyście dostać od świętego Mikołaja? Koniecznie podzielcie się swoimi propozycjami w komentarzach. No i koniecznie sprawdźcie świąteczną promocję Huawei, podczas której możecie kupić większość wymienionych tu urządzeń w bardzo atrakcyjnych cenach. Wyprzedaż potrwa 2 stycznia 2024 roku, a poza świetnymi okazjami m.in. na smartfony, smartwatche i słuchawki, producent przygotował także specjalne zestawy dla dwojga. Oprócz tego kupując Huawei Watch GT 4 można gratis otrzymać słuchawki FreebudsSE 2. Warto skorzystać… albo podzielić się tą informacją z kimś, kto nadal nie ma pomysłu na świąteczny prezent 😉

