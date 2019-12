Huawei P Smart Pro - piękna obudowa i wysuwany aparat w przystępnej cenie

Smartfony Huaweia od lat są w czołówce najpopularniejszych modeli w Polsce. Dzieje się tak za sprawą nie tyle flagowców, co bardzo popularnych modeli ze średniej półki. Raz bardziej, raz mniej udanych, ale zawsze trafiających w gusta klientów. Do grona tych zdecydowanie bardziej udanych oraz popularnych urządzeń powinien niedługo dołączyć model P Smart Pro.

Czarująca obudowa

Zdecydowanie nie jestem fanem dzisiejszych wielobarwnych obudów, ale obok P Smarta Pro w wariancie Opal (który możecie kojarzyć z modelu P30 Pro) nawet ja nie przejdę obojętnie. Smartfon jest naprawdę bardzo ładny, a przy tym szalenie efektowny. I nie zdarzyło mi się jeszcze spotkać osoby, która myślałaby inaczej.

W tej półce cenowej plastikowa obudowa nie powinna nikogo dziwić, ale pozostaje pytanie – jak z jej solidnością? Tutaj ku mojemu zdziwieniu ponownie jest więcej niż dobrze. Przede wszystkim obawiałem się trwałości napisów, które często potrafią być nadrukowane na tylnym panelu oraz jego uginania się w środkowej części. Wszelkie nadruki znalazły się jednak pod przezroczystym, tylnym panelem, więc o ich ścieraniu się nie ma mowy. Za to sztywność konstrukcji jest wzorowa. Nie ma mowy o jakimkolwiek uginaniu się nawet pod mocniejszych naciskiem.

P Smarta Pro wyróżniają jeszcze dwie rzeczy – czytnik linii papilarnych oraz przedni aparat. Ten pierwszy powędrował na prawy bok obudowy i został zintegrowany z włącznikiem. To zdecydowanie najwygodniejsze rozwiązanie, a przy tym cały czas wyraźnie szybsze niż w przypadku czytników montowanych pod powierzchnią ekranu. Z kolei całkowite schowanie przedniego aparatu we wnętrzu obudowy powoduje, że mamy do dyspozycji większy wyświetlacz.

Duży ekran bez wcięć

Chowany w obudowie przedni aparat P Smarta Pro ma jednocześnie zastosowanie praktyczne, jak i typowo wizualne. Nie ukrywajmy, to przede wszystkim bardzo efektowne rozwiązanie. Aspektem praktycznym jest brak jakichkolwiek wcięć w ekranie. Dzięki temu zajmuje on aż 91% powierzchni przedniego panelu, ma regularne kształty, a żadne dodatkowe otwory nie zasłaniają nam interfejsu.

Sam ekran jest duży i ma powierzchnię 6,59 cala. Wyświetlany obraz o rozdzielczości 1080 x 2340 pikseli jest bardzo dobrej jakości. Zastosowany ekran IPS oferuje bardzo dobrą jasność, nasycenie kolorów oraz wysoki kontrast.