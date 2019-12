Huawei nova 5T – wysmakowane wzornictwo, pięć aparatów AI i potężna moc

Huawei nova 5T to na polskim rynku jedna z najciekawszych nowości ostatnich tygodni. Smartfon zadebiutował w październiku, kusząc niezwykłym designem, wielką mocą, świetnym układem aparatów, bogatym zestawem aplikacji i szybkim ładowaniem. Dlaczego jeszcze warto się nim zainteresować?

Design klasy premium

Co do jednego nie ma wątpliwości – Huawei nova 5T to jeden z najładniejszych smartfonów, jakie można dziś kupić w polskich sklepach. Szklana, odporna obudowa okolona metalową ramką to już standard w świecie telefonów z najwyższej półki, więc takim wyglądem trudno wywołać duże wrażenie. Ale nova 5T ma kilka cech, które wyróżniają ten model spośród wielu innych. Tylny panel smartfonu wręcz olśniewa efektami trójwymiarowej głębi. W zależności od rodzaju oświetlenia lub kąta padania światła widać mieniąca się kolorami zorzy polarnej powierzchnię lub też finezyjny, artystyczny wzór złożony z opalizujących literek nova. Odkrywanie tych smaczków to jak zabawa kalejdoskopem.

To jednak nie wszystko – wisienką na torcie jest holograficzne logo nova na obudowie. To magnetyzujący wręcz element, który z daleka przyciąga wzrok i z każdym spojrzeniem lśni w nieco inny sposób.

Tajemnica kryjącą się pod szklaną obudową to oczywiście niejedyna zaleta wzornictwa Huawei nova 5T. Obudowa jest niezwykle lekka (174 gramy), świetnie leży w dłoni, a wygodę używania podkreślają ergonomicznie rozmieszczone przyciski, dzięki którym nasze palce zawsze i bezbłędnie trafiają tam, gdzie trzeba. Ciekawym i wygodnym rozwiązaniem jest przycisk zasilania zintegrowany z czytnikiem linii papilarnych. Sensor jest niezwykle czuły i szybki w działaniu, odblokowanie ekranu zajmuje ułamek sekundy – użytkownik nawet o tym nie myśli, ale jednak jego poufne dane chroni bardzo silne zabezpieczenie.

No i oczywiście ekran… 6,26-calowy wyświetlacz Huawei Punch FullView sprawdza się zarówno podczas przeglądania stron i czytania dokumentów, jak i w multimediach: filmach czy grach. Rozdzielczość 2340 x 1080 px gwarantuje bardzo dobrą szczegółowość, a pokrycie 96% barw w palecie NTSC sprawia, że kolory oddane niemal perfekcyjnie. Z kolei proporcje ekranu 19,5:9 sprawiają, że obudowa jest smukła i łatwo dosięgnąć do najważniejszych ikon na pulpicie.

Potężna moc

Olśniewający design i świetny ekran to jeszcze zbyt mało, by w pełni przekonać się do smartfonu, ale przecież to nie koniec atutów Huawei nova 5T. Smartfon wyróżnia się wysoką wydajnością, którą gwarantuje układ Kirin 980. Jest to topowy procesor znany z flagowców takich jak Huawei P30 Pro czy Mate 20 Pro. Gdy jednostka ta debiutowała na rynku, był to pierwszy na świecie układ SoC 7 nm i pierwszy SoC z rdzeniami w architekturze Cortex-A76. I wciąż jest to procesor zapewniający maksimum wydajności i zapas mocy na kilka lat. Żadna aplikacja czy gra na Androida nie jest w stanie spowolnić jego działania. Do tego użytkownik otrzymuje 6 GB RAM, a graczy ucieszą dodatkowo szczególne funkcje gamingowe.

Graficzny procesor GPU Mali-G76 MP10 wspierany jest na sztuczną inteligencję Huawei AI, która zapewnia szybsze niż normalnie przetwarzanie grafiki. To technologia GPU Turbo 3.0, która optymalizuje pracę smartfonu pod kątem bezkompromisowej rozgrywki. Całość została tak pomyślana, by zapewnić jak największy komfort graczom. Dzięki temu rozwiązaniu zmniejsza się opóźnienie, za to liczba klatek na sekundę zwiększa do maksymalnego poziomu. Wydłuża się też żywotność baterii, a pobór energii jest mniejszy o 10%.