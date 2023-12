Te urządzenia skradły nasze serca. Najlepsze produkty Huawei w 2023

Podsumowujemy rok 2023 i wybrać najlepsze produkty Huawei, które trafiły do sklepów w ciągu minionych dwunastu miesięcy.

Rok 2023 ma się powoli ku końcowi, a to oznacza, że najwyższy czas go podsumować. I nie, nie będziemy się zastanawiali, co tym razem poszło nie tak, że mimo takich mocnych postanowień na siłowni byliśmy tylko dwa razy, a do jedzenia słodyczy wróciliśmy jeszcze w styczniu. Zamiast tego przyjrzymy się najciekawszym sprzętom, które trafiły do sklepów w ciągu minionych dwunastu miesięcy. Konkretnie weźmiemy na warsztat urządzenia jednego konkretnego producenta: Huawei.

CZUĆ PINIONDZ - Huawei Watch Ultimate Design



Nie jest sztuką wypuścić produkt, którego wysoka cena skłoni nas do kwestionowania fundamentalnych prawd o wartości pieniądza i/lub naszych wyborów życiowych. Sztuką jest stworzyć taki produkt, który nie tylko będzie kosztował majątek, ale przede wszystkim da nam do zrozumienia, że faktycznie jest wart każdej wydanej na niego złotówki.

W tej kategorii Huawei Watch Ultimate Design nie ma sobie równych. Mówimy tu o smartwatchu, który kosztuje – i tu polecam sobie usiąść – 12 999 zł. To tyle co 520 Burgerów Drwala i to po cenach z Warszawy.

W przypadku Huawei Watch Ultimate Design ta cena nie bierze się jednak z powietrza. Przede wszystkim to wysokiej klasy, świetnie wyposażony smartwatch o absolutnie topowych parametrach. Ma on w zanadrzu kilka sztuczek, których nie znajdziemy w żadnym konkurencyjnym sprzęcie, w tym m.in. zaawansowany komputer nurkowy z możliwością zejścia na głębokość 100 metrów i funkcję EKG.

Dodajmy do tego obudowę inkrustowaną 18-karatowym złotem i okazuje się, że cena zegarka być może nadal zwala z nóg, ale bynajmniej wcale nie jest taka absurdalna, jak początkowo mogłoby się wydawać. Nie ma obecnie na rynku drugiego produktu, który tak dobrze łączyłby światy nowoczesnych technologii i luksusowej biżuterii.

LEPSZY LAPTOP DLA CZWARTOKLASISTY - Huawei MateBook D14 2023



Darmowe laptopy dla uczniów szkół podstawowych to jeden z najgorętszych tematów okołotechnologicznych minionego roku. Sami inicjatywę… szanujemy, natomiast nie da się ukryć, że urządzenia, które trafiły w ręce czwartoklasistów, swoimi parametrami pozostawiają nieco do życzenia. Dlatego sami postanowiliśmy wybrać laptop, który lepiej sprawdzi się w roli pomocy naukowej dla młodego odkrywcy.

Nawet nie musieliśmy się zbyt długo zastanawiać, bo wybór niemal od razu padł na Huawei MateBook D14 2023. To komputer rozsądnie wyceniony, dobrze wykonany i kompaktowy, dzięki czemu noszenie go w szkolnym plecaku nie będzie stanowiło żadnego problemu. Znajdziemy tu porządny ekran o przekątnej 14” z certyfikatem ochrony wzroku udzielonym przez TÜV Rheinland i – co w sumie najważniejsze – nieporównywalnie lepsze parametry niż w komputerach od rządu.

Za ok. 3000 zł dostajemy m.in. procesor Intel Core i5 12. Generacji, duży dysk SSD i 16 GB RAM. I taki sprzęt spokojnie wystarczy na 3-4 lata, a prawdopodobnie nawet dłużej. Nie będzie go trzeba po tygodniu zostawiać w lombardzie, żeby mieć pieniądze na coś lepszego.

TEGO JESZCZE NIE BYŁO - Huawei Watch Buds



Wiecie, jaki jest największy mit branży technologicznej? Wbrew pozorom wcale nie to, że producenci sprzętu w zamian za pozytywne recenzje opłacają dziennikarzom wakacje na Malediwach. To znaczy, nie opłacają – choć nie mielibyśmy nic przeciwko – ale akurat nie o to mi teraz chodzi. Tym mitem jest to, że w branży tech stawia się na innowację. W innym przypadku nie musielibyśmy opowiadać każdego roku o dziesiątkach identycznych smartfonów czy słuchawek.

Tu jednak wjeżdża Huawei, cały na biało, z czymś, czego autentycznie do tej pory nie widzieliśmy. Mowa o Huawei Watch Buds, czyli połączeniu smartwatcha i słuchawek Bluetooth. Kombinacja niecodzienna, ale w gruncie rzeczy ma sporo sensu. Zegarek i słuchawki to dwa gadżety, bez których większość z nas nie rusza z domu, więc co stoi na przeszkodzie, żeby połączyć je w jedno urządzenie? Jak się okazuje nic – na co najlepszym dowodem jest ten niecodzienny smartwatch.

Geniusz czy szaleństwo? W redakcji sami się nad tym zastanawiamy i nadal nie jesteśmy pewni. Faktem jest natomiast to, że mamy tu do czynienia z najbardziej innowacyjnym i niecodziennym produktem minionego roku. Takim, który wzbudza szybsze bicie serce nawet u najbardziej zblazowanych tetryków.

TANIO, A DOBRZE- Huawei FreeBuds 5i



Parafrazując klasyka, „tani sprzęt jest dobry, bo jest dobry i tani”. I wiecie co? Głęboko w naszych serduszkach mocno w to wierzymy, nawet jeśli rzeczywistość nie zawsze wygląda tak różowo. Ale właśnie dlatego potrafimy docenić, kiedy do sklepów trafia fajne urządzenie w rozsądnej cenie.

W tym duchu chcielibyśmy wyróżnić Huawei FreeBuds 5i, czyli niedrogie słuchawki TWS, które doskonale sprawdzą się podczas porannych spacerów do pracy lub chwili wieczornego relaksu z ulubioną muzyką. Mimo niewygórowanej ceny znajdziemy tutaj wszystko to co najważniejsze, w tym aktywną redukcję dźwięków otoczenia, wytrzymały akumulator oraz obsługę kodeków wysokiej rozdzielczości. Słuchawki mogą się również pochwalić certyfikatem Hi-Res, co w tej klasie cenowej wcale nie zdarza się tak często.

Nie ma tu może fajerwerków rodem z segmentu premium, ale też bądźmy szczerzy – nie każdy ich potrzebuje. Zamiast tego producent zafundował nam po prostu solidny produkt dla osób, które nie chcą przepłacać. I to nam się podoba!

SPRZĘT DLA CAŁEJ RODZINY - Huawei MatePad 11.5



Gadżety elektroniczne mają to do siebie, że zwykle poza właścicielem nikt inny nie ma z nich większego pożytku. Właśnie dlatego chcielibyśmy zatrzymać się na chwilę i docenić urządzenia, które potrafią zapewnić frajdę całej rodzinie.

Tablet Huawei MatePad 11.5 to w zasadzie taki niedościgniony wzór w tej kategorii. Za sprawą doskonałego wyświetlacza świetnie sprawdzi się zarówno do oglądania seriali w podróży, jak i przeglądania Internetu po zajęciu pozycji horyzontalnej na kanapie. Jak trzeba, sprawdzi się też w nieco bardziej wymagających zastosowaniach, szczególnie po dodaniu rysika Huawei M-Pencil oraz klawiatury. Swoją drogą, fajne jest to, że możemy ją odłączyć i korzystać z niej w trybie bezprzewodowym. Praktyczna rzecz, jeśli chcielibyśmy np. komfortowo popracować w pociągu lub przy malutkim stoliku w kawiarni. No i wszystko to zamknięto w zgrabnej obudowie ważącej niecałe 500 g.

Mówiąc krótko, Huawei MatePad 11.5 robi praktycznie wszystko to, co flagowe tablety konkurencji. Różnica jest tylko taka, że kosztuje nieco ponad 1000 zł, a nie kilka razy tyle.

SZCZĘKA NAM OPADŁA - Huawei P60 Pro



A teraz czas na gwóźdź programu, czyli sprzęt, przez który do dziś niektórym osobom z redakcji nie udało się zebrać szczęki z podłogi. Jedyny, niepowtarzalny, wyjątkowy. Smartfon, który nie musiał być nawet w połowie tak dobry – ale jest i bardzo nas to cieszy. Mowa o Huawei P60 Pro, czyli najlepszym smartfonie fotograficznym roku… Nie, poprawka: najlepszym smartfonie fotograficznym. Kropka.

Huawei P60 Pro to generalnie dobry smartfon jest. Mamy tu flagowy procesor, świetne wykonanie, doskonały wyświetlacz i jeszcze kilka takich „naj” można by wymienić. Główną atrakcją jest jednak tutejszy aparat XMAGE z dużym sensorem, zmienną przysłoną i perfekcyjnie skalibrowanym oprogramowaniem. Razem wszystko to pozwala uzyskać efekty, które mogą zawstydzić niejedną porządną lustrzankę – a to wszystko w urządzeniu, które bez problemu mieści się w kieszeni.

Serio, ten aparat wcale nie musiał być aż tak dobry, żeby żeby być najlepszym w swojej klasie. Ale jest – i nawet nie uwierzycie, jak się z tego cieszymy.

Jeśli chcielibyście wiedzieć więcej na temat urządzeń, o których tutaj mówiliśmy, koniecznie zajrzyjcie na oficjalną stronę producenta, gdzie aktualnie trwa świąteczna promocja. Można w niej kupić m.in. smartfony, smartwatche i tablety w niezwykle atrakcyjnych cenach, a dodatkowo producent przygotował specjalne zestawy dla dwojga. Co więcej, kupując zegarek Huawei Watch GT 4 gratis można otrzymać słuchawki Huawei Freebuds SE 2. Promocja potrwa do 2 stycznia 2023.

Sprawdź świąteczne promocje Huawei

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Huawei.

