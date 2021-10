HMS na telefonach Huawei: od zera do bohatera? Sprawdzam!

Pora sprawdzić w praktyce, do czego doszedł Huawei w ciągu ostatnich miesięcy. Przyjrzymy się HMS, czyli Huawei Mobile Services. To zestaw usług dla ekosystemu urządzeń mobilnych, z którego korzysta między innymi najnowszy Huawei nova 9.

Jak wejść do HMS?

Bramą do świata usług Huawei jest Huawei ID. To konto otwiera drogę do chmury, sklepu AppGallery, dodatkowych usług, a także możliwości budowania ekosystemu urządzeń z systemem HarmonyOS.

Huawei zastosował tu kilka ciekawych zabiegów. Huawei ID można założyć na dowolny e-mail lub numer telefonu i włączyć logowanie dwuskładnikowe dla dodatkowego bezpieczeństwa. Można skorzystać z różnych metod, w tym jednorazowych kodów SMS, e-maili czy też potwierdzenia logowania na innym urządzeniu, powiązanym z tym samym Huawei ID. Jest też możliwość skojarzenia Huawei ID z innymi kontami, w tym z Facebookiem i Google. Połączenie kolejnego urządzenia jest już proste. Wystarczy odczytać nim kod QR.

Telefonu połączonego z Huawei ID nie da się wyczyścić bez potwierdzenia tożsamości. Ponadto Huawei umożliwia znalezienie zagubionego telefonu po zalogowaniu na cloud.huawei.com z użyciem Huawei ID i zdalną blokadę. W trybie utraconego telefonu nie da się go używać, odzyskać danych ani sprzedać. Działa tylko dzwonienie pod numer alarmowy 112.

Backup w chmurze

Chmura Huawei może służyć także do zapisywania kopii zapasowych danych z telefonów i tabletów. Zapisać można praktycznie wszystko, od książki adresowej po ustawienia aplikacji. Wszystkie dane mogą być archiwizowane automatycznie. Wszystkie parametry tych kopii zapasowych znajdują się w ustawieniach telefonu. Mamy tu pełną dowolność zapisywania danych w chmurze.

Warto zwrócić uwagę na backup zdjęć. Najcenniejsze chwile, uwiecznione na zdjęciach można przeglądać także na komputerze i pobierać pliki z chmury na inne urządzenia. Jest tu też oczywiście możliwość zbierania zdjęć w albumach, oznaczania jako ulubione i udostępniania przez Huawei Share urządzeniom w pobliżu. Nie zabrakło możliwości udostępniania albumów innym, nawet jeśli nie mają Huawei ID.

Ponadto w kopii zapasowej znajdą się kontakty, kalendarze, zapisy z dyktafonu, hasła z przeglądarki, SMS-y, notatki, hasła Wi-Fi, historia połączeń i ustawienia urządzeń, łącznie z konfiguracjami superurządzeń HarmonyOS. Do kopii zapasowej trafią także ustawienia aplikacji, instalowanych na urządzeniach z HMS. Co ciekawe, zapisane zostaną też ustawienia aplikacji instalowanych spoza AppGallery. Dzięki temu praca z kilkoma urządzeniami jest całkowicie bezbolesna. Jeśli przenosisz się na nowy telefon, możesz automatycznie ściągnąć wszystkie swoje aplikacje. Jeśli na Twojej liście aplikacji była pozycja spoza sklepu Huawei AppGallery, system zaproponuje pobranie jej z innego źródła.

Oczywiście jest tu też klasyczny dysk w chmurze, na którym można zapisywać swoje pliki z telefonu, komputera i tabletu. Za darmo Huawei oferuje 5 GB miejsca, najwyższy abonament daje do dyspozycji 2 TB przestrzeni. W przeglądarce również jest dostępny podgląd plików różnego rodzaju, można na przykład odsłuchać nagrania z dyktafonu.

Huawei Drive działa na serwerach w Irlandii i Francji. Nasze dane są więc przechowywane w Europie i podlegają europejskim normom bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Co z płatnościami?

Dostępność aplikacji bankowych to największa bolączka urządzeń Huawei z HMS, ale jest coraz lepiej. W chwili pisania artykułu już 6 banków działających w Polsce zintegrowało swoje aplikacje z HMS i umieściło je w AppGallery. Na szczególną uwagę zasługuje tu Bank Millenium, którey jako pierwszy wprowadził możliwość płacenia zbliżeniowego na telefonach Huawei z HMS.

Aplikacja Millenium wykorzystuje płatności zbliżeniowe BLIK, które lada moment powinny trafić również do aplikacji innych banków. Ten sposób płacenia działa offline i bez logowania się do aplikacji banku. Wystarczy odblokować telefon wyposażony w NFC i zbliżyć go do terminala płatniczego. Jako ciekawostkę dodam, że na telefonach z HMS działają również płatności zbliżeniowe fintechu Curve. Ograniczeń wciąż jest sporo, ale nie będą wieczne. Myślę, że w końcu doczekamy się nawet Huawei Pay w Polsce, choć Huawei jeszcze nie chce o tym mówić.



AppGallery kusi promocjami

AppGallery to nie tylko lista aplikacji i pliki do pobrania. Huawei stara się, by było to miejsce, które warto odwiedzić także bez okazji. Huawei bez przerwy organizuje tam promocje, daje prezenty za instalację aplikacji i gier. Ponadto podpowiada, jakie aplikacje mogą Ci się przydać i jakie są popularne w okolicy.

Ogromnym sukcesem, który zapisał się w historii AppGallery, była promocja na Tindera Plus. Do końca 2021 roku można przez miesiąc korzystać z Tok.fm Premium za darmo i słuchać świetnych audycji na żądanie. Ponadto można zgarnąć pakiety powitalne w wielu grach free-to-play­, zwrot za płacenie aplikacją Curve, dłuższy okres próbny WPS Office i tym podobne. Nie ma problemu z podłączeniem karty płatniczej do Huawei ID i płacenia w ten sposób, o ile tylko apka to obsługuje. Ekosystem Huawei pozwala też na płacenie razem z rachunkiem operatora (Plus, Play, T-Mobile), aplikacją PayPal, a w niektórych aplikacjach także PayU. W ekosystemie Huawei funkcjonują jeszcze punkty Huawei, które można zdobyć, korzystając z AppGallery i potem wydać na różności.

Z dostępnością apek w AppGallery też jest coraz lepiej. Już sporo gwiazd polskiej sceny Androidowej zostało przeniesionych na HMS: Allegro, AutoMapa, Yanosik, Vinted, GG, żappka itp. Myślę, że są osoby, którym ten zestaw całkowicie wystarczy, ale ja do nich nie należę. Co z tysiącami aplikacji, których w AppGallery nie ma? Sprawa wygląda bardzo ciekawie, bo nadal można je znaleźć w AppGallery za pośrednictwem wyszukiwarki Petal, ale z możliwością pobrania z innego źródła. Czasami jest to strona producenta (jak Facebook i WhatsApp), częściej portal APKPure. Co ciekawe, system Huawei zadba o aktualizacje aplikacji, nawet jeśli nie ma ich w AppGallery.

Pewnie wiesz już, że na urządzeniach Huawei dostępny jest tryb dla dzieci z uproszczonym interfejsem i dostępem do aplikacji zaprojektowanych specjalnie dla nich. AppGallery również można dopasować do wieku użytkownika. W ustawieniach można bowiem ustawić ograniczenie wiekowe aplikacji.

Jest też lista życzeń – dzięki niej możesz zgłosić zapotrzebowanie na aplikację w AppGallery. Może kiedyś się pojawi.

Mapy Petal nie są złe

Nie da się mówić o HMS bez wspominania o Petal. To marka, pod którą kryje się kilka usług Huawei, w tym wspomniana wyżej wyszukiwarka apek. W AppGallery znajdziemy też klienta poczty oraz Mapy Petal. Nad nimi warto pochylić się na dłużej. Zbudowanie aplikacji z mapami to tytaniczne zadanie, ale Huawei zrobił to całkiem nieźle. Są lokalne podpowiedzi, gdzie zjeść, co warto zwiedzić, gdzie jest najbliższa apteka czy informacje o COVID-19. Mapa, przynajmniej w mojej okolicy, wygląda bardzo dobrze, są na niej nawet ścieżki w parkach.

Wytyczanie trasy i nawigacja również się sprawdzają, poza komunikacją miejską. Świetnym detalem jest podawanie liczby skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i MOP-ów autostrad przy trasach samochodowych. Do ideału jeszcze trochę zostało, przy czym to kwestia zebrania lokalnych danych niż samej aplikacji – bazy firm i danych o ruchu drogowym. Pytanie, czy to się zmieni. Mapy tego typu są niczym bez użytkowników, a tych w Polsce jest 2,4 mln – przynajmniej tyle aktywnych Huawei ID było w połowie roku.

HMS idzie naprzód

Huawei Mobile Services rozwija się na naszych oczach. Pierwsze serwisy dla twórców aplikacji zostały udostępnione pod koniec 2019 roku, a już w maju 2020 roku w AppGallery znalazła się pierwsza polska aplikacja bankowa. Pełna integracja została zakończona w sierpniu 2020. Pod koniec 2020 roku w AppGallery było już ponad tysiąc lokalnych aplikacji, z czego ponad 300 było zintegrowanych z HMS.

Wszystko wskazuje na to, że AppGallery zamknie 2021 rok z niemal milionem dostępnych aplikacji. Sklep Huawei może pochwalić się 7 polskimi aplikacjami bankowymi na pokładzie, 1,7 tysiąca polskich aplikacji w ogóle i dwiema lokalnymi aplikacjami dla Huawei Watch 3 z HarmonyOS.

Materiał powstał przy współpracy z Huawei.

