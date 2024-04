HONOR z wielkimi nowościami w Polsce. Te smartfony zmieniają zasady gry

HONOR wchodzi do Polski ze swoimi najlepszymi smartfonami. Rozkładany HONOR Magic V2 zachwyca płaską konstrukcją, wyglądem i możliwościami, a HONOR Magic6 Pro to nowy król fotografii mobilnej.

HONOR Magic V2 – rozkładany smartfon, który podwyższa poprzeczkę

Rozkładane smartfony to rewolucyjny pomysł, który całkowicie zmienia zasady gry. W stanie złożonym taki sprzęt mieści się w każdej kieszeni, można też za jego pomocą łatwo robić wszystkie inne rzeczy, do których wykorzystujemy na co dzień zwykłe smartfony. Za to po otwarciu urządzenie zmienia się w tablet, idealny do gier, filmów czy wygodnego przeglądania stron internetowych.



Gdzie wady? Choć sam pomysł jest genialny, to praktyka dotąd trochę zawodziła. Pierwsze rozkładane smartfony były zbyt grube, zbyt ciężkie, po prostu niewygodne do noszenia.

Sytuację zmienił HONOR Magic V2 – model, który sprawił, że rozkładane smartfony w codziennych zastosowaniach przestały się różnić od tradycyjnych. Magic V2 waży tylko 231 g i jest rekordowo płaski po złożeniu – ma zaledwie 9,9 mm. Dzięki temu faktycznie można go schować do każdej kieszeni i nosić bez poczucia dyskomfortu.

Złożony HONOR Magic V2 praktycznie nie różni się od zwykłego smartfonu i jest to nie tylko zasługa smukłej obudowy, ale także zewnętrznego ekranu, który wypełnia „okładkę” niemal w całości. Dzięki temu wiele codziennych zadań można realizować bez otwierania telefonu.

Po otwarciu HONOR Magic V2 ma grubość tylko 4,7 mm, co dostarcza zupełnie innych wrażeń – nawet tablety nie są tak płaskie. To w tej chwili najcieńszy rozkładany smartfon na świecie. Odporność na nawet 10 lat pracy gwarantuje unikatowy, tytanowy zawias. Do jego stworzenia wykorzystano technologię druku 3D, a przemyślana konstrukcja sprawia, że Magic V2 wytrzyma do 400 tys. zgięć.

Ultracienka bateria – z krzemem zamiast grafitu

Rozkładane smartfony zmuszają producentów do tego, by iść na kompromisy. HONOR podszedł jednak do sprawy inaczej. Mimo tak płaskiej obudowy i rozkładanej konstrukcji producentowi udało się zmieścić w środku modelu HONOR Magic V2 podwójny akumulator krzemowo-węglowy nowej generacji o średniej grubości zaledwie 2,72 mm. Tak, to nie pomyłka – akumulator ma mniej niż 3 mm grubości!

Mimo że jest tak płaski, akumulator ma dużą pojemność 5000 mAh, co oznacza długi czas pracy, a do tego oferuje szybkie ładowanie 66 W. Taka wielkość baterii też dotąd była niedostępna w rozkładanych telefonach, więc to kolejna zaleta HONOR Magic V2.



Tajemnica tkwi w wykorzystanych materiałach. Ogniwa w HONOR Magic V2 charakteryzują się wysoką gęstością energii, czyli zdolnością do jej magazynowania w stosunku do fizycznego rozmiaru. Zastosowany tu krzem może pomieścić więcej jonów litu niż grafit, który jest standardowym materiałem używanym w ogniwach litowo-jonowych. Dzięki tej technologii HONOR Magic V2 przepracuje dłużej na jednym ładowaniu przy zachowaniu niewielkich rozmiarów. Całość uzupełnia ultracienki system chłodzenia, który skutecznie obniża temperaturę podczas realizacji wymagających zadań.

Jakie ekrany ma HONOR Magic V2? Zachwycisz się

Zewnętrzny ekran w telefonie HONOR Magic V2 to panel OLED o przekątnej 6,43 cala, rozdzielczości 1060 x 2376, z technologią LTPO zapewniającą dynamiczną częstotliwość odświeżania obrazu do 120 Hz. Jego jasność sięga aż 2500 nitów. Takie parametry sprawiają, że nie trzeba otwierać telefonu, by korzystać z niego na co dzień w takich samych zastosowaniach, jak w zwykłych smartfonach. Można nawet oglądać filmy...

Można oglądać filmy, ale po co – do tego jest większy wyświetlacz, wewnętrzny. Po rozłożeniu telefonu użytkownik otrzymuje do dyspozycji ekran OLED LTPO o przekątnej 7,92 cala i rozdzielczość 2156 x 2344. Odświeżanie obrazu sięga 120 Hz, a jasność – 1600 nitów. Bardzo wysoka częstotliwość modulacji PWM 3840 Hz gwarantuje brak migotania obrazu nawet przy przyciemnionym ekranie.



Jakość obrazu to jedno, ale HONOR pomyślał o dodatkowych ulepszeniach. HONOR Magic V2 został wyposażony w dynamiczny czujnik oświetlenia otoczenia oraz technologię Circadian Night Display, która reguluje emisję niebieskiego światła i delikatnie zmienia temperaturę barwową w naturalny sposób, dostosowując ją do otoczenia, co przydatne jest zwłaszcza nocą. Funkcja ta w ciągu trzech godzin może zwiększyć wydzielanie melatoniny nawet o 20%, zapewniając użytkownikowi lepszy sen.

Duży ekran sprawdzi się także w poważniejszych zastosowaniach, do pracy. Tryb Dual Tasking Efficiency pozwala podzielić ekran na dwie osobne części, co ułatwia wykonywanie wielu czynności naraz. To rozwiązanie sprawia, że smartfon w tym samym czasie może być wykorzystywany zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych.

Mocy mu nie zabraknie

HONOR Magic V2 nie tylko przyciąga wzrok płaską obudową, ale zwraca uwagę świetną specyfikacją. Moc do pracy dostarcza układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, czyli flagowy układ firmy Qualcomm poprzedniej generacji. To bardzo mocna jednostka, która sprawdzi się w codziennej pracy, jak i bardziej wymagających zastosowaniach, jak gry, gdzie za efektowną grafikę 3D odpowiada procesor graficzny Adreno 740.

Użytkownika skorzysta także z potężnej pamięci RAM LPDDR5X o wielkości 16 GB i aż 512 GB pamięci wewnętrznej. Nie zabraknie więc miejsca na aplikacje, gry, własne pliki, zdjęcia czy filmy.

HONOR Magic V2 nie zawiedzie także jako narzędzie komunikacji. Połączy się z sieciami 5G w paśmie C, wspiera VoLTE i ViLTE, przygotowany jest do działania z sieciami Wi-Fi 6 i Wi-Fi 7, a parowanie z akcesoriami zapewnia Bluetooth 5.3. Oczywiście nie brakuje NFC z płatnościami Google Pay, a dodatkiem specjalnym jest emiter podczerwieni, pozwalający wykorzystać smartfon do sterowania domowym sprzętem audio i RTV.

Aparaty bez kompromisu

Rozkładane smartfony nie wyróżniały się dotąd zbyt dobrymi aparatami, za co często były krytykowane. HONOR popracował jednak i nad tym, a efekt jest na flagowym poziomie. Główny aparat ma 50 Mpix (f/1,9, PDAF, Laser AF, OIS), towarzyszy mu aparat szerokokątny 50 Mpix (f/2,0, AF) i aparat 20 Mpix z teleobiektywem (f/2,4, PDAF, OIS, zoom optyczny 2,5x). Do zdjęć selfie wykorzystamy dwa aparaty 16 Mpix (f/2.2).

Otrzymujemy więc solidne połączenie pozwalające robić zdjęcia od ultraszerokiego kąta aż po mocne zbliżenia, w czym pomaga optyczna stabilizacja obrazu.

Dla miłośników motoryzacji i najbardziej wymagających

Poza standardowym modelem HONOR Magic V2 na rynku dostępny jest także propozycja dla miłośników motoryzacji, ale także dla wszystkich poszukujących niebanalnych, unikatowych urządzeń klasy premium. Dzięki globalnej współpracy HONOR z PORSCHE DESIGN, miłośnicy wyszukanego designu, innowacji i nowych technologii mają do wyboru również rozkładany smartfon Porsche Design HONOR Magic V2 RSR.



Porsche Design HONOR Magic V2 RSR łączy w sobie wszystkie plusy z wersji podstawowej, ale ma także coś ekstra. Smartfon przyciąga wzrok designem nawiązującym do stylistyki samochodów sportowych. Bezpośredniej inspiracji dostarczyła maska kultowego Porsche 911. Samochody Porsche natchnęły także projektantów HONOR pod względem kolorystyki, czego efektem jest nowy, ciemnoszary wariant Agate Grey.

Smartfon Porsche Design HONOR Magic V2 RSR to jednak nie tylko rajdowy wygląd, ale kilka istotnych zmian ułatwiających korzystanie z telefonu. Po pierwsze dzięki innemu wyprofilowaniu obudowy poprawiony został uchwyt, co gwarantuje, że urządzenie lepiej leży w dłoni.

Porsche Design HONOR Magic V2 RSR zwiększa wytrzymałość wyświetlacza dzięki technologii Anti-scratch NanoCrystal Shield. To rozwiązanie sprawia, że w porównaniu do innych telefonów na rynku smartfon HONOR jest dziesięć razy bardziej odporny na zarysowania. Porsche Design HONOR Magic V2 RSR uzyskał ocenę powyżej 7 punktów w skali Mohsa, za pomocą której wskazuje się stopień wytrzymałości materiału. Mamy więc pewność, że nowy model to nie tylko stylowy wygląd, ale ogromna funkcjonalność.

Smartfon zachowuje tę sama grubość 9,9 mm i minimalnie przybrał na wadze – o 3 gramy, więc waży teraz 234 g. To jednak niewielka cena za udoskonalenia.

Król mobilnej fotografii z najsilniejszą AI

W Polsce debiutuje też całkiem inny model – fotograficzny HONOR Magic6 Pro. To najlepszy, dostępny na świecie smartfon do zdjęć. Potwierdza to pierwsze miejsce w specjalistycznym rankingu DxOMark, gdzie model ten zdobył aż 158 punktów za możliwości aparatu. HONOR Magic6 Pro to w tej chwili niepodzielnie rządzący król mobilnej fotografii.

Skąd tak wysoka ocena fotograficznych możliwości modelu HONOR Magic6 Pro? To połączenie cech sprzętowych i sztucznej inteligencji. System aparatów Falcon Camera tworzą trzy jednostki. Główny aparat ma rozdzielczość 50 Mpix oraz zmienną przysłonę f/1,4 i f/2,0. Daje to ogromne możliwości porównywalne z profesjonalnymi lustrzankami. Pracę matrycy wspiera laserowy autofocus i optyczną stabilizację obrazu (OIS).



Entuzjaści szerokiego kadru docenią aparat ultraszerokokątny 50 Mpix (f/2,0, EIS), również z autofocusem, jednak prawdziwym game changerem jest teleobiektyw peryskopowy współdziałający z matrycą o rozdzielczości 180 Mpix, co pozwala uzyskać zoom optyczny 2,5x i zoom cyfrowy aż 100x. Tu również do dyspozycji otrzymujemy optyczną stabilizacją obrazu OIS.

Sztuczna inteligencja zmienia zasady gry

System aparatów Falcon Camera to także zaawansowane możliwości sztucznej inteligencji. AI została wyszkolona przez bazę danych aż 28 razy większą niż w poprzedniej generacji, dzięki czemu aparaty w HONOR Magic6 Pro wręcz myślą za użytkownika, ułatwiając mu robienie zdjęć w trudnych warunkach.

Podobnie działa ulepszony algorytm HONOR AI Motion Sensing Capture, odpowiadający za fotografowanie obiektów w ruchu. Teraz ta funkcja obejmuje szerszy zakres sportów i aktywności, takich jak skoki, taniec i sztuki walki. Dzięki temu HONOR Magic6 Pro idealnie sprawdzi się do rejestrowania najciekawszych momentów podczas wydarzeń sportowych.

Uchwycone przez aparaty obrazy można od razu przeglądać na 6,78-calowym ekranie LTPO OLED o wysokiej rozdzielczości 1264 x 2800 pikseli. Fotograficzne możliwości we flagowym modelu HONOR Magic6 Pro to także zasługa topowego układu Snapdragon 8 Gen 3 z potężnym silnikiem sztucznej inteligencji AI Engine.

Silnik AI znalazł swoje zastosowanie nie tylko w aparacie. Dzięki najnowszej wersji systemu MagicOS 8.0 na bazie Androida 14 HONOR Magic6 Pro wprowadza do świata smartfonów niespotykane dotąd możliwości.

Dzięki AI w modelu HONOR Magic6 Pro swoje zastosowanie znalazł duży model językowy MagicLM, a smartfon oferuje takie funkcje AI jak Magiczny Portal, Magiczny Pierścień, Prywatna przestrzeń czy Magiczna Kapsuła. To rozwiązania, które zmieniają codzienny sposób używania smartfonów i po ostatnich dość nudnych latach w świecie smartfonów wprowadzają coś prawdziwie rewolucyjnego.

Szczególnie przydatny na co dzień jest Magiczny Portal. Gdy użytkownik przytrzyma placem treść wyświetlaną na ekranie, np. zdjęcie czy wiadomość z nazwą restauracji, a następnie przeciągnie ją do prawej krawędzi ekranu, smartfon rozpozna intencję i sam zaproponuje aplikację oraz odpowiednie działanie na podstawie wcześniejszych działań użytkownika. Jeżeli na przykład znajomy prześle nam wiadomość, że chciałby wybrać się wieczorem do restauracji, to Magiczny Portal od razu zasugeruje odpowiedni lokal wraz z gotową trasą dojazdu. Magiczny Portal już teraz obsługuje ponad 100 aplikacji, więc możliwych zastosowań będzie znacznie więcej.

HONOR zaskakuje i zachwyca

HONOR Magic V2 i HONOR Magic6 Pro to modele przełomowe, niosące powiew nowości w nieco już nudnym świecie smartfonów. Rozkładany Magic V2 dzięki płaskiej obudowie, dużej baterii i sprawnej sekcji aparatów stał się realną alternatywą dla tradycyjnych smartfonów, a jednocześnie może zastąpić tablet.

HONOR Magic6 Pro to z kolei połączenie potężnej mocy, topowej konfiguracji aparatów i unikatowych funkcji sztucznej inteligencji, które całkowicie zmieniają sposób korzystania ze smartfonu.

Tylko do 28 kwietnia skorzystaj z promocji, w której przy zakupie telefonu marki HONOR otrzymasz tablet za 1 zł.

Artykuł sponsorowany przygotowany na zlecenie firmy Honor.

