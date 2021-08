Gry z GeForce NOW na koniec wakacji. Zagrasz w nie bez mocnego PC-ta

Nie masz mocnego komputera, a chciałbyś cieszyć się najnowszymi grami w wysokiej jakości? Jest na to bardzo prosty sposób – usługa GeForce NOW. Co więcej, nawet nie potrzebujesz komputera. Wystarczy tablet lub smartfon. Oto kilka gier, których koniecznie powinieneś spróbować.

Chociaż producenci starają się, jak mogą, to wciąż sytuacja na rynku kart graficznych jest trudna. Zapotrzebowanie nadal jest większe niż podaż, przez co nie każdy może sobie pozwolić na zakup nowego komputera z mocnym GPU, który poradzi sobie ze wszystkim grami. Na szczęście żyjemy w czasach, gdy mocny komputer wcale nie jest potrzebny, aby móc się cieszyć najnowszymi produkcjami w wysokiej jakości. Tak naprawdę to nie potrzeba nawet komputera. W zupełności wystarczy smartfon lub tablet. To możliwe dzięki usłudze grania w chmurze GeForce NOW.

Jak działa GeForce NOW?

Zasada działania GeForce NOW jest niezwykle prosta. Wszystkie gry w ramach usługi uruchamiane są na zdalnych serwerach. Nasz PC, Mac, Chromebook, smartfon czy tablet z systemem Android lub iOS nie muszą dzięki temu zmagać się ze skomplikowanymi i wymagającymi obliczeniami, do których potrzebne są wydajne procesory, karty graficzne i duże ilości pamięci RAM. Wszystko robi za nas serwer, oddalony od domu o setki, a być może nawet tysiące kilometrów. Obraz z gry jest jedynie przesyłany na nasze urządzenie, dzięki czemu wrażenia są identyczne, jak gdyby dany tytuł uruchomić bezpośrednio na danym sprzęcie. Oczywiście wiele zależy tutaj od jakości internetu, ale nawet na LTE można uzyskać wystarczającą przepustowość, a na internecie stacjonarnym praktycznie nie czuć różnicy, tak niewielkie są opóźnienia.

W tym momencie niektórzy mogą zapytać – ale co z grami? Te musicie mieć kupione. GeForce NOW nie jest sklepem, a jedynie platformą, na której można uruchamiać już posiadane produkcje. Dlatego też jest to dobra oferta dla graczy, którzy już mają bogatą bibliotekę gier, ale różnych powodów nie mają mocnego komputera i w tym momencie nie są w stanie takiego kupić. Z GeForce NOW wystarczy połączyć swoje konto na Steam, Epic Games Store, GOG Galaxy lub Ubisoft Connect, aby cieszyć się ulubionymi tytułami. Co prawda NVIDIA nie obsługuje jeszcze wszystkich gier, które znajdują się na wymienionych platformach, ale tych jest coraz więcej. W każdy czwartek GeForce NOW wzbogacane jest o kilka nowych produkcji, które można uruchomić w chmurze. Już teraz na liście znajduje się kilkaset pozycji, więc jest z czego wybierać.

No właśnie, ale w co warto zagrać na GeForce NOW? Jak już wspominałem, na liście jest w tym momencie kilkaset tytułów, więc wybór jest ogromny. Wybrałem kilka moim zdaniem najciekawszych produkcji, które warto sprawdzić w ostatnich tygodniach wakacji.

Naraka: Bladepoint

Naraka: Bladepoint to jedna z najnowszych produkcji w ofercie GeForce NOW, która została dodana 12 sierpnia, czyli zaledwie dzień po swojej oficjalnej premierze. To gra na swój sposób wyjątkowa. Z jednej strony to Battle Royale, których jest przecież pełno i każdy próbuje ugryźć swój kawałek tortu w tym gatunku. Z drugiej strony to całkowita nowość, bowiem produkcja zrywa z oklepanymi już pojedynkami na broń palną. Zamiast tego w walce wykorzystujemy broń białą, a same potyczki przypominają For Honor. Całość utrzymana jest w bardzo klimatycznym, azjatyckim stylu, co w sumie nie powinno dziwić, bo za grę odpowiada chińskie studio 24 Entertainment.

Car Mechanic Simulator 2021

Przyznam szczerze, że kompletnie nie znam się na samochodach. Czasami o nich czytam, znam te najważniejsze i najpopularniejsze modele, ale kwestie mechaniczne to dla mnie tzw. czarna magia. Jednocześnie chciałbym kiedyś kupić klasycznego american muscle (np. Mustanga lub Impalę) i wyremontować go na własną rękę. To prawdopodobnie nigdy się nie wydarzy, a przynajmniej w tym prawdziwym życiu. Po części te marzenia, o ile macie takie same, możemy zrealizować w grze Car Mechanic Simulator 2021, która również jest dostępna w GeForce NOW od 12 sierpnia. Nazwa w zasadzie mówi wszystko, bowiem tytuł pozwala wcielić się w mechanika i rozwijać swój warsztat.

Hello Neighbor i Hello Neighbor: Hide and Seek

Wiele mówi się o sztucznej inteligencji. Ta wykorzystywana jest między innymi przez NVIDIĘ, chociażby przy technice DLSS. AI świetnie radzi sobie również w grach, w końcu odpowiednio wyszkolona potrafiła pokonać mistrzów świata w Dota2. Czemu o tym piszę? Ponieważ ze sztuczną inteligencją każdy z nas może zmierzyć się w grach Hello Neighbor oraz Hello Neighbor: Hide and Seek, które dopiero co zostały dodane do GeForce NOW. W nich naszym cele jest włamanie się do sąsiada i odkrycie tajemnic spoczywających w jego piwnicy. Ten jednak cały czas uczy się naszych zachowań i na nie reaguje. Jeśli często będziesz wchodził oknem, to następnym razem możesz spodziewać się ustawionych pod nimi pułapek. To trudna, ale zarazem bardzo przyjemna i dająca dużo frajdy produkcja, utrzymana w stylistyce horroru.

A Plague Tale: Innocence

Jeśli nie mieliście jeszcze okazji zagrać w Plague Tale: Innocence, to teraz jest ku temu świetna okazja. Gra niedawno była rozdawana za darmo w Epic Games Store. A jeśli martwisz się, że Twój komputer sobie z nią nie poradzi, to musisz wiedzieć, że jego rolę mogą pełnić mocarne serwery GeForce NOW. A zdecydowanie warto, bo A Plague Tale: Innocence to rewelacyjna i bardzo klimatyczna przygoda, w której wcielamy się w nastoletnią Amicię oraz jej 5-letniego brata Hugo. Uciekają oni przed Inkwizycją, która zamordowała ich rodziców. Co gorsze, przez kraj przechodzi plaga szczurów, a Hugo cierpi na tajemniczą chorobę. Gra wymaga sprytu i kombinowania. Poza tym trwają już prace nad kontynuacją, więc warto poznać pierwszą odsłonę tej historii.

Chernobylite

Nie wiem, jak Wy, ale ja lubię doceniać polskich deweloperów, tym bardziej gdy tworzą gry godne uwagi. A taką z pewnością jest Chernobylite, które zadebiutowało 28 lipca. Jest to gra stworzona przez gliwickie studio The Farm 51. Poznajemy w niej historię fizyka o imieniu Igor, którego ukochana zaginęła w trakcie awarii reaktora w Czarnobylu. Naukowiec ciągle widzi swoją lubą w snach i postanawia wrócić na miejsce, aby ją odnaleźć. Chernobylite to mocno taktyczna rozgrywka, w której często trzeba decydować o losach nie tylko swoich, ale także własnych kompanów. To nie tylko przemierzanie Czarnobylskiej Strefy Wykluczenia, ale także rozbudowa bazy i dbanie o zasoby potrzebne do rozwoju i przetrwania.

Cyberpunk 2077

Nie mogłem się powstrzymać przed umieszczeniem na liście również Cyberpunk 2077. Powodów ku temu jest kilka. Po pierwsze, po wielu patchach to dużo lepsza gra niż w dniu premiery, która działa zdecydowanie lepiej i stabilniej. Po drugie, w GeForce NOW – w pakiecie Priority – możecie ją uruchomić z włączonym Ray Tracingiem, co robi spore wrażenie. Zapewniam, że odbijające się neony Night City wyglądają rewelacyjnie. No i wreszcie to po prostu świetna gra. Wiem, że techniczne była to duża wpadka CD Projekt RED, ale uwierzcie mi, że historia i misje (nawet te poboczne), to absolutna pierwsza klasa. Szkoda byłoby się z nimi nie zapoznać, a usługa NVIDII daje ku temu doskonałą okazję.

To zaledwie kilka propozycji, którymi warto się zainteresować w ostatnich tygodniach wakacji. Lista dostępnych produkcji jest bardzo długa. Ze swojej strony polecam jeszcze Assassin’s Creed: Odyssey, Kingdom Come: Deliverance, Metro Exodus czy też No Man’s Sky, które początkowo – tak, jak Cyberpunk 2077 – zebrało słabe recenzje, ale dzisiaj oferuje znacznie więcej i znacznie lepiej.

*Tekst powstał przy współpracy z marką NVIDIA

