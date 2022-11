Epson – projektor na mundialowe (i nie tylko!) emocje

W trakcie oglądania meczów Mistrzostw Świata 2022 w Katarze chcesz poczuć się, jakbyś siedział na stadionie? Postaw na wysokiej jakości projektor, który zapewni niesamowite wrażenia w trakcie meczów najlepszych piłkarzy na świecie.

Rozpoczęły się Mistrzostwa Świata 2022 w Katarze. W wielu domach emocje będą sięgały zenitu. Dla kibiców to prawdziwe święto, na które musieli czekać 4 długie lata. Niestety dla 99% polskich kibiców tegoroczna lokalizacja jest zbyt kosztowna i odległa, dlatego, aby obserwować zmagania najlepszych piłkarzy na świecie i kibicować biało-czerwonym, po prostu zasiądą przed ekranami. Jednak odpowiednia technologia daje możliwość, by poczuli się jakby byli na stadionie. Dlatego warto postawić na najwyższą jakość.

Dzięki technologii dzisiejsze transmisje piłkarskich spotkań są w jakości, która jeszcze do niedawna była nieosiągalna. Patrząc na mecze, możemy poczuć się niemal tak, jakbyśmy siedzieli bezpośrednio na stadionie, obok innych kibiców w biało-czerwonymi flagami, bo tych na pewno w Katarze nie zabraknie. Ten efekt immersji da się dodatkowo spotęgować. Wystarczy postawić na urządzenie, które zagwarantuje obraz nie tylko o wysokiej jakości, ale też niewiarygodnej przekątnej. To najlepiej osiągnąć za pomocą projektora.

Projektor idealny do oglądania meczów

Ustaliliśmy już, że mundial do piłkarskie i kibicowskie święto. Także dla Polaków i nie ma znaczenia, czy ktoś w awans naszej reprezentacji wierzy, czy nie. Z zapartym tchem będziemy obserwować zmagania Lewandowskiego, Krychowiaka i Zielińskiego, często w gronie znajomych. A skoro jest to święto, to trzeba się do niego odpowiednio przygotować. Z okazji mundialu sam możesz zrobić sobie prezent, dzięki któremu oglądanie meczów będzie jeszcze większym przeżyciem.

Tym prezentem może być projektor marki Epson. Chociaż większość z nas stawia w domach na telewizory, to nie ulega wątpliwości, że to właśnie projektor może zapewnić najlepsze wrażenia. W końcu trudno porównać oglądanie meczu na 55 czy nawet 65 calach do obrazu, który może mieć nawet 100, 200 czy 500 cali. Oczywiście ta najwyższa wartość będzie trudna do osiągnięcia w domu, bo nie obejdzie się bez ogromnej, pustej ściany lub potężnego ekranu projekcyjnego, ale nie jest to niemożliwe do osiągnięcia. Tak duży obraz pozwoli dostrzec każdy, najmniejszy nawet szczegół spotkania. Pokusiłbym się nawet o stwierdzenie, że w takiej sytuacji możemy lepiej widzieć wydarzenia na boisku niż sędziowie zasiadający w wozie VAR.

A dodatkowo… ambasadorem Epson jest Usain Bolt — wielokrotny medalista i mistrz olimpijski co dla fanów sportu może być dodatkowym argumentem.

Nie tylko na mundial

Co prawda ustaliliśmy już, że Mistrzostwa Świata to święto, do którego trzeba się odpowiednio przygotować, to jednak warto pamiętać, że projektor zostanie z nami na dłużej. Nie jest to powód do obaw, bo o ile w najbliższych tygodniach to mundial będzie królował w wielu domach, to przecież nikt nie pogardzi ulubionym serialem, filmem czy grą na konsoli w kilkuset calach. W przypadku projektorów Epsona to żaden problem, ponieważ oferują one odpowiednie możliwości, np. zintegrowany system Android TV i głośniki Yamaha, co czyni z nich samodzielne centrum multimedialne bez konieczności podłączania kablami innych urządzeń.

Weźmy na przykład model Epson CO-FH02 w cenie około 3 tys. zł. To projektor, który można określić trzema słowami – mały, przenośny, a mocny. Urządzenie, które pomimo niewielkich gabarytów może wyświetlać obraz o przekątnej nawet 391 cali, więc pisanie o odczuciach niemal jak na stadionie nie wydają się na wyrost. Poza tym jest to model 3CLD, który zapewnia bardzo jasny obraz na poziomie aż 3000 lumenów. Dzięki temu nie musisz się martwić o dobrą widoczność, nawet w ciągu dnia, bez zasłaniania okien. A w przerwie między meczami można wykorzystać system Android TV z mnóstwem aplikacji, w tym także multimedialnymi lub podłączyć przez złącze HDMI najnowszą konsolę i cieszyć się dodatkowymi możliwościami. Poza tym nie jest to telewizor, więc jak najbardziej można go wziąć pod pachę, zabrać do znajomych i tam cieszyć się treściami w przekątnej nieosiągalnej dla ekranów LCD czy OLED.



A przecież Epson ma w swojej ofercie modele jeszcze lepsze. To między innymi Epson EH-TW-6250, który oferuje rozdzielczość 4K Ultra HD, bardzo niski input lag (poniżej 20 ms), który świetnie sprawdzi się w grach oraz możliwość wyświetlania obrazu o przekątnej nawet 500 cali. Jeszcze lepiej i też z systemem Android TV na pokładzie.

Jednak czasami problemem jest niewielka przestrzeń np. w pokoju w bloku. Co wtedy? Co, gdy w domu nie masz na tyle miejsca, aby projektor postawić kilka metrów od ściany lub ekranu projekcyjnego? Odpowiedzią na te problemy jest model Epson EH-LS800. To projektor laserowy krótkiego rzutu, który z odległości zaledwie 2,3 cm potrafi wyświetlać obraz już o przekątnej 80 cali. Wystarczy go trochę odsunąć, aby uzyskać nawet 150 cali przekątnej. Do tego oferuje rozdzielczość 4K Ultra HD, minimalny input lag, system Android TV czy 2.1-kanałowy system głośników marki Yamaha. Nie zapominajcie też, że Epson żywotność pracy źródeł światła w swoich projektorach szacuje na grubo ponad 10 lat codziennego użytkowania.

Pozostaje mieć nadzieję, że w przypadku występu Polaków będziemy mieli okazję obejrzeć więcej, niż tylko 3 mecze. Najlepiej właśnie na porządnym projektorze!

Tekst powstał we współpracy z marką Epson.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Epson