Epson L6460. Test drukarki, która obala mity

W rozmowach o drukarkach zawsze słyszę te dwa twierdzenia: do biura tylko laser, a atramentówki to same problemy z drogimi tuszami. Oba są fałszywe.

Skąd ta pewność? Z doświadczenia. Przetestowałam fenomenalną drukarkę Epson L6460, która doskonale sprawdzi się w biurze i nie wymaga kupowania nieporęcznych w obsłudze tonerów lub drogich kartridży z tuszem o małej pojemności. Ma też mnóstwo dodatkowych zalet, na czele z automatycznym skanerem i drukowaniem także prosto z telefonu.

Tusz bez kartridży i bez rozmazywania

Epson L6460 to urządzenie z rodziny EcoTank. Jestem wielką fanką tego rozwiązania właściwie od początku jego istnienia. Te drukarki nie wymagają kupowania skomplikowanych kartridży, bo mają wbudowane pojemniki na tusze. Kolorowe płyny zaś kupuje się w zwykłych buteleczkach i dolewa w miarę potrzeby. To rozwiązanie proste, oszczędne i bez wątpienia bardziej ekologiczne niż skomplikowane, jednorazowe pojemniczki z tuszami.

Proces uzupełnienia to dosłownie „wlewanie” tuszu do wbudowanego zbiornika. Epson L6460 ma zbiorniki półprzezroczyste i doskonale widoczne nawet z daleka, co pozwala szybko ocenić, ile jeszcze płynów w nich zostało. Przy tym ma bardzo eleganckie rozwiązanie, zapobiegające katastrofie, jaką byłoby pomylenie kolorów tuszy przy nalewaniu. Otóż dzióbki butelek pasują tylko do odpowiadających im pojemników. Paradoksalnie też trudniej ubrudzić się przy operowaniu butelkami niż kartridżami do mojej „plujki”.

Epson podaje, że zestaw 4 butelek – z których pierwszy, pełny, a nie „rozruchowy” zestaw otrzymasz na start – to równoważnik 66 kartridży. Ileż plastiku można zaoszczędzić dzięki kupowaniu tuszu w butelkach! A dodatkowo puste butelki po prostu można wrzucić do pojemnika na tworzywa, podczas gdy kartridże z elektronicznymi podzespołami wymagają „szczególnego traktowania”. Cena wydrukowania jednej strony w kolorze również odzwierciedla ekonomię rozwiązania EcoTank. Przy aktualnym cenniku tuszów będzie to 4,7 grosza groszy brutto za stronę kolorową (używającą wszystkich tuszy CMYK). Moja prywatna „plujka” starszej generacji drukuje ponad dwukrotnie drożej.

Zużycie prądu urządzenia Epson L6460 jest o wiele niższe w porównaniu do drukarek laserowych, wyposażonych w elementy grzewcze. Podczas obsługi z ekranu dotykowego drukarka pobiera 4,6 W, w czasie szybkiego drukowania typowego dokumentu średnio 14,6 W, a w trybie cichym pobór prądu nie przekracza 13 W.

Epson L6460 korzysta w 100% z tuszów pigmentowych, które zachowują się na papierze nieco inaczej niż dobrze już znane tusze barwnikowe. Różnicę najłatwiej zauważyć po zamoczeniu papieru – pigment trzyma się na miejscu czego nie można powiedzieć o wodorozpuszczalnych tuszach barwnikowych. To bardzo ważne, jeśli korzystasz z zakreślacza na swoich dokumentach. Z czasem będzie też widać, że tusz pigmentowy lepiej znosi promienie słoneczne i dłużej zachowuje oryginalne kolory. Zwykle tusze pigmentowe nie oddają tak dobrze nasyconych kolorów, jak tusze barwnikowe, ale nie oznacza to, że na Epsonie L6460 nie warto wydrukować sobie kilku zdjęć z telefonu na papierze fotograficznym. Będą wyglądać dobrze, będą mieć soczyste kolory i można bez wstydu umieścić je w ramce.

Wydruk tuszem barwnikowym, suchy

Wydruk tuszem barwnikowym po pomoczeniu

Wydruk tuszem pigmentowym, suchy

Wydruk tuszem pigmentowym po pomoczeniu

Z drugiej strony, jeśli wydruk ma być składany albo wycierany, tusz pigmentowy utrzyma się na miejscu, w przeciwieństwie do „prasowanego” toneru drukarki laserowej. Myślę, że to bardzo dobre rozwiązanie do większości zastosowań, zwłaszcza gdy w grę wchodzi trwałość. Dodam tu, że powyższe wydruki zeskanowałam właśnie skanerem L6460.

Na Epsonie L6460 drukowałam dużo tekstu, zdjęcia na błyszczącym papierze fotograficznym, plakaty i ulotki promujące wydarzenie (również na kolorowym papierze), a także model fiata 126p na bloku technicznym – ot tak dla zabawy. Efekty pokazałam poniżej:

Drukarka Epson L6460 jest dzięki temu dość tania w utrzymaniu. Komplet tuszów pozwoli wydrukować 7500 stron czarno-białych lub 6000 stron kolorowych (prawie 10-krotnie więcej niż moja prywatna drukarka na komplecie kartridży). Przypominam, że ryza papieru to 500 stron, można więc zadrukować nawet 15 ryz. To jest 37,5 kg papieru!

Dodatkowo znacznie mniej grozi nam prawo Murphy’ego, w myśl którego atrament w kartridżu skończy się dokładnie wtedy, gdy trzeba wydrukować coś naprawdę ważnego (na przykład etykietę wysyłkową, gdy kurier stoi w drzwiach – znam to aż za dobrze). Oprócz tego, że jest go znacznie więcej, z przodu drukarki widać jego rzeczywisty poziom w każdym ze zbiorników.

Dla mnie ogromną zaletą nie tylko w biurze jest duży podajnik na papier w tym urządzeniu. Główna „szuflada” zmieści aż 250 typowych arkuszy biurowych o gramaturze 80 g. Czyli pół ryzy. Jeśli będę miała chrapkę na drukowanie na papierze kolorowym, ozdobnym albo na drukowanie zdjęć, mogę skorzystać z drugiego podajnika, umieszczonego z tyłu urządzenia. Automatyczny druk dwustronny – poza ergonomią, istotny także z punktu widzenia ekologii – również jest tu możliwy i nie wydłuża zauważalnie całkowitego czasu drukowania.

Przyjęło się sądzić, że drukarki atramentowe są wolniejsze od laserowych o rząd wielkości. W przypadku rekordowo szybkich drukarek rzeczywiście może tak być – mowa tu o modelach zdolnych rozpędzić się powyżej setki stron na minutę. Drukarka laserowa do biura za mniej niż dwa tysiące złotych będzie jednak drukować około 25 stron na minutę (pełny zakres 18-40 stron). O ile wyprzedzi Epsona L6460? Nie aż tak dużo. Testowana przeze mnie drukarka spokojnie wyciąga 17 stron na minutę. Co ważne, pierwsza strona jest gotowa już kilka sekund po kliknięciu „drukuj”. Urządzenie szybko się wybudza i od razu rusza do pracy.

W erze pracy z domu trzeba wziąć pod uwagę, czy drukarka obudzi kogoś z domowników albo przeszkadzać w rozmowach. Epson prawdopodobnie L6460 może to zrobić, bo w domyślnym trybie generuje do 66 dBA (mierzone w odległości metra od drukarki). Najgłośniejszy jest szybki druk dwustronny. Precyzyjne drukowanie zdjęć to już maksymalnie 55 dBA. Na ratunek przychodzi tu tryb cichy, w którym co prawda drukuje wolniej, nie wydaje dźwięków sygnalizujących stan, ale hałas nie przekracza 50 dBA.

We wstępie wspomniałam o możliwości skanowania bez ręcznego przekładania stron. Automatyczny podajnik zmieści aż 35 kartek i sam poda je do skanowania lub kopiowania. Trzeba tylko pamiętać, by nie było w nich zszywek ani spinaczy.

Ekran, sieć i aplikacje

Podłączanie drukarki kablem do jednego komputera to już przeszłość. Epson L6460 może działać w sieci lokalnej, korzystając z Wi-Fi lub Ethernetu. Ponadto korzystanie z niej jest możliwe właściwie z dowolnego urządzenia, a sporo rzeczy można zrobić, korzystając z panelu dotykowego. Epson zamontował tu ekran LCD o przekątnej 6,1 cm, na którym można zmienić ustawienia, przeprowadzić kalibrację, obsłużyć skaner (można skanować do chmury albo wysłać skan e-mailem) i kopiować dokumenty.

Drukowanie bezprzewodowe możliwe jest także z użyciem protokołów Wi-Fi Direct i Apple Air Print. Mogę więc spokojnie drukować dokumenty z iPada albo zdjęcia z telefonu z Androidem i nie wymaga to żadnych dodatkowych działań. Ba, dzięki obsłudze Epson Connect i Email Print mogę drukować i skanować także wtedy, gdy jestem poza swoim domowym biurem. Ta funkcja jest na wagę złota, gdy w grę wchodzi na przykład drukowanie listów przewozowych dla kurierów – ktoś w biurze musi tylko ten list nakleić na paczkę, ale nie muszę go nikomu wysyłać i prosić o drukowanie.

Dodatkowo Epson przygotował kilka aplikacji mobilnych, które pomogą w obsłudze drukarki. Podstawą jest moim zdaniem Epson Smart Panel – uniwersalna aplikacja mobilna do obsługi urządzeń wielofunkcyjnych Epson. Z jej pomocą można wydrukować dowolne materiały oraz obsłużyć skaner bezpośrednio ze smartfonu lub tabletu. Ma prosty interfejs i pozwala wybrać wszystkie niezbędne parametry drukowania dokumentów i zdjęć, a także zapisać skanowane dokumenty w chmurze lub pamięci smartfonu.

Apka ta ma też kilka dodatkowych funkcji dla bardziej wymagających użytkowników. Można na przykład drukować materiały szkolne, udostępnione z Google Clasroom i przygotować jednorazowe połączenie dla gościa. Jest tu również skrót do przepastnej biblioteki ozdób i zabawek do wydrukowania w domu, od wizytówek przez papier do origami po kalendarze z własnymi zdjęciami. Epson L6460 to co prawda drukarka do małego biura, ale nigdy nie wiadomo, kiedy przyda się ozdobna koperta albo tekturowy medal za zajęcie pierwszego miejsca.

Więcej atrakcji tego typu znajdziesz w aplikacji Epson Creative Print. Znajduje się tu także moduł do drukowania kolaży, można więc przygotować strony pełne zdjęć lub innych grafik bez uruchamiania programu graficznego. Jeśli zaś szykujesz ozdobne opakowania, Epson Creative Print da Ci możliwość utworzenia własnego deseniu do drukowania na papierze.

Ile kosztuje taka przyjemność?

Epson L6460 kosztuje obecnie około 1800 zł brutto. No, chyba że skorzystasz z dostępnej u wielu partnerów do końca grudnia promocji „Trade In”, w której jeśli przyniesiesz do punktu dowolną laserówkę (może być zepsuta!) dostaniesz na ten model 400 zł opustu – ale liczonego od referencyjnej ceny 1990 zł.

Tak czy owak, może to być spory wydatek na początek, ale z czasem będzie się zwracał. W porównaniu z moją wysłużoną atramentówką drukuje ponad dwukrotnie taniej, więc po wymianie z każdą wydrukowaną stroną byłabym o kilka groszy bliżej „wyjścia na zero”. W porównaniu z laserem zaś jest bardziej energooszczędna, zwłaszcza jeśli tak jak ja częściej drukujesz pojedyncze strony, a nie dłuższe dokumenty.

Ponadto przy zakupie tego urządzenia można skorzystać ze świetnych promocji. Epson oferuje bezpłatne wydłużenie gwarancji do 3 lat. Ponadto kupujący mogą wziąć udział w loterii, w której można wygrać mnóstwo cennych nagród. Wśród nich jest nawet bon wakacyjny na okrągłe 40 tysięcy złotych.

Materiał powstał na zlecenie firmy Epson.

