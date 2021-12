Empik Music to miliony utworów, których możesz słuchać z zegarka Huawei Watch 3

Zegarki z serii Huawei Watch 3 to nie tylko świetny wygląd, szlachetne materiały oraz zestaw zaawansowanych funkcji

zdrowotnych i sportowych. To także rosnący katalog aplikacji dostępnych w sklepie AppGallery. Najnowsza z nich – Empik Music – pozwala na słuchanie streamingowej muzyki bezpośrednio z nadgarstka.

W grudniu ofertę zegarkowego AppGallery dla HarmonyOS 2.0 wzbogaciła aplikacja Empik Music. To dobra propozycja dla miłośników muzyki, którzy chcą mieć dostęp do ulubionych utworów w każdej chwili, nawet gdy smartfon jest schowany w kieszeni, w plecaku albo… został w domu.

Empik Music to miliony utworów dostępnych w zegarku

Empik Music to polski, muzyczny serwis streamingowy, który wystartował w maju 2020 roku. Od tego czasu katalog dostępnych tam utworów urósł do milionów, a każdego dnia dodawane są nowe nagrania. Poza albumami z muzyką znajdziemy tam gotowe playlisty oraz podcasty z autorskimi audycjami muzycznymi. Specyfiką serwisu Empik Music jest oferta dostosowana do potrzeb i gustów polskich słuchaczy (takich playlist nie znajdziecie nigdzie indziej!), chociaż każdy może skomponować swoją własną kolekcję nagrań muzyki z całego świata. Do wyboru są wszystkie popularne gatunki: pop, rock, hip-hop, dance, jazz, blues, klasyka i wiele innych. Utwory można zapisywać off-line do pamięci telefonów, a w słuchaniu nie przeszkadzają żadne natrętne reklamy.

By w pełni skorzystać z zalet Empik Music, należy wykupić abonament. Standardowo wynosi on (po 30-dniowym okresie próbnym) 19,99 zł w miesięcznym planie. Można się też zdecydować na opcję 6 miesięcy za 104,99 zł (17,50 zł miesięcznie) albo wybór 12 miesięcy za 199,99 zł (16,67 zł miesięcznie). Co jednak ważne, obecnie trwa promocja, dzięki której, przy zakupie jednego zegarka z serii Huawei Watch 3, roczny abonament Empik Music użytkownik otrzymuje gratis.

Bez abonamentu można natomiast zapoznać się z podstawowymi opcjami serwisu, trzeba jednak liczyć się z ograniczeniami – na przykład 30-sekundowymi fragmentami utworów zamiast pełnych nagrań.

Dzięki zegarkom Huawei Watch 3 teraz z największych atutów Empik Music można także korzystać z nadgarstka, nie trzeba nawet wyciągać z kieszeni smartfona.

Empik Music na zegarku Huawei Watch 3 – jak to działa?

Uruchomienie Empik Music w Huawei Watch 3 jest bardzo proste. Wystarczy przejść do AppGallery w zegarku, wyszukać i zainstalować aplikację, a następnie, po jej uruchomieniu zalogować się do konta w Empik.com. Nie jest potrzebne tworzenie osobnego konta dla serwisu muzycznego ani nawet aktywowanie go – dostęp otrzymamy od razu, więc po chwili na zegarku wyświetli się katalog z muzyką.

By słuchać muzyki z zegarka, nie ma potrzeby instalowania takiej samej aplikacji na smartfonie, ponieważ jej wersja dla Huawei Watch 3 pozwala na odtwarzanie nagrań całkowicie niezależnie, wymaga tylko zalogowania się na konto Empik. Z aplikacji na smartfon warto jednak skorzystać, by na większym ekranie przeszukiwać zasoby serwisu – można przejrzeć dostępne utwory, albumy i playlisty oraz dodać je do ulubionych. Zmiany od razu pojawią się w Watchu 3.

Zegarkowa aplikacja Empik Music dla HarmonyOS jest przejrzysta i bardzo prosta w obsłudze – w górnej części wyświetlana jest kontrolka odtwarzacza, pozwalająca na włączenie lub zatrzymanie utworów, przeskakiwanie do poprzednich i późniejszych czy regulację głośności.

Pod odtwarzaczem znajdują się skróty do playlist i albumów oraz polecanych, a po wybraniu określonej pozycji wyświetlane są okładki płyt lub miniaturki kolekcji.

Najfajniejsze jest to, że muzyki można słuchać bez potrzeby angażowania do tego smartfona. Jeżeli w zegarku skonfigurowana jest karta eSIM, to całkowicie można zapomnieć o telefonie. Do zegarków z serii Huawei Watch 3 bez problemu podłączymy słuchawki Bluetooth, można więc iść na spacer lub pobiegać, zarządzając całą swoją kolekcją z nadgarstka.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Telepolis.pl