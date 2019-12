Najlepsze kanały sportowe zawsze pod ręką dzięki Evobox Stream

Wtorek i środa z Ligą Mistrzów? Niedzielne El Clasico? GP Monaco? Siadamy na kanapie przed telewizorem i oglądamy! Ale… co jeśli na ogólnodostępnych kanałach zamiast Real – PSG mamy Bayern – Crvena? Najciekawsze momenty startu wyścigu zostały ucięte? Albo co gorsza, nie ma nas w domu i możemy zapomnieć o kanapie, telewizorze i meczu? Chyba znalazłem idealne rozwiązanie problemu. Dekoder Evobox Stream Cyfrowego Polsatu z pakietami Polsat Sport Premium, Eleven Sports i najbogatszym – Sport (a w nim m.in. kanały Eleven Sports, Polsat Sport Premium czy Eurosport 1 i 2). To trio, które skutecznie i ponownie rozpaliło we mnie fana sportu.

Przed rozpoczęciem sportowych emocji – podłącz dekoder

Aby uzyskać dostęp do telewizji OTT Cyfrowego Polsatu, potrzebujemy niewiele. Wystarczy dekoder Evobox Stream, dowolne źródło stabilnego Internetu o min. prędkości 8 Mb/s oraz źródło zasilania (dla dekodera). I to dosłownie tyle.

Cała konfiguracja dekodera wymaga wyłącznie podłączenia go do prądu, wciśnięcia czerwonego guzika na pilocie oraz skonfigurowania połączenia z Internetem. W przypadku połączenia kablowego wystarczy tylko przeklikać konfigurator, a dla Internetu Wi-Fi konieczne będzie też wpisanie hasła.Teraz zostaje jeszcze kilka minut cierpliwości aż zakończy się automatyczna konfiguracja i gotowe. Pilot w dłoń i oglądamy!

To naprawdę tylko tyle? Tak, o ile nie potrzebujemy dostępu do kanałów telewizji naziemnej. Do ich odbioru niezbędne jest podłączenie anteny.

Evobox Stream w praktyce – prostota i niezawodność

Prosty pilot i bardzo przejrzyste Menu to jedne z największych zalet dekodera. Obsługa wszystkich funkcji jest bardzo intuicyjna i w zasadzie już po kilku godzinach zaczynamy w ciemno wybierać interesujące nas funkcje.

Oprócz standardowych opcji i ustawień typowych dla w zasadzie wszystkich dekoderów, na wyróżnienie zasługuje szybki dostęp do serwisów VOD – Cyfrowy Polsat GO i HBO GO oraz możliwość tworzenia własnych list kanałów. To z pozoru mała, ale szalenie przydatna rzecz. Nie każda usługa telewizyjna pozwala na taki „luksus” i czasami dotarcie do interesującego nas kanału oznacza nawet kilka minut przewijania listy.

Telewizja działa bardzo dobrze nawet w przypadku korzystania z Internetu mobilnego. Jedynym warunkiem jest stabilny zasięg.