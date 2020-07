CyberGhost VPN - Netflix i internet bez ograniczeń

Chcesz mieć pełen, wygodny dostęp do wszystkich treści w sieci i na platformach streamingowych, takich jak Netflix? Żadnych ograniczeń w dostępie do seriali, stron, usług? Jeśli tak, wypada polecić CyberGhost VPN. Tanio, skutecznie i całkowicie bezpiecznie.

Czym jest sieć VPN?

Zanim opiszę, jakie zalety ma CyberGhost VPN, wypada najpierw wyjaśnić samo pojęcie VPN. Jest to skrótowiec od virtual private network, czyli "wirtualna sieć prywatna". Jej działanie polega - mówiąc obrazowo - na utworzeniu specjalnego "tunelu", prowadzącego od zainstalowanej na komputerze/smartfonie aplikacji do serwera prowadzonego przez dostawcę VPN. Ile jest tych serwerów - to zależy tylko i wyłącznie od danej firmy, ale zazwyczaj jest ich parę tysięcy i są rozrzucone po rozmaitych krajach świata. I dopiero z tego serwera użytkownik "wychodzi" do globalnej sieci. Ma zmienione IP, a więc może mieć dostęp do witryn, które w Polsce z tych czy innych przyczyn nie działają - na przykład strony bukmacherskie czy na przykład Netflix, który nakłada ograniczenia na bazie geolokalizacji. na tym jednak nie koniec - sieć VPN pozwala na bezpieczne łączenie się z internetem podczas korzystania z publicznych hotspotów (ma się pewność, że nikt nie podejrzy przesyłanych danych), ponadto można jej użyć do wykonywania bezpiecznych płatności online.

Podsumowując zatem korzyści dla użytkownika - sieci VPN zapewnia pełną anonimowość, fałszywy adres IP, pozwalający na ominięcie blokad geolokalizacyjnych oraz bezpieczne przesyłanie danych, bez szansy na przechwycenie ich przez intruzów. A jeśli chcesz w pełni skorzystać z tego rozwiązania, polecamy CyberGhost VPN.

Komu warto polecić korzystanie z CyberGhost VPN?

Z możliwości dawanych przez CyberGhost VPN skorzystają przede wszystkim miłośnicy Netflixa. Choć może nie wszyscy o tym wiedzą, oferta serwisu w Polsce to ok. 20% mniej tego, co oferowane jest USA. Niech przemówią liczny - w Stanach Zjednoczonych serwis udostępnia dokładnie 3949 filmów i 1957 seriali. W Polsce - 2778 filmów i 1425 seriali. Wystarczy jednak zalogować się do sieci VPN i wybrać serwer z USA, aby systemy Netflixa myślały, że użytkownik z Polski znajduje na terytorium Stanów Zjednoczonych, a w takiej sytuacji cała treść dedykowana temu krajowi staje otworem. To samo dotyczy innych platform z filmami, klipami wideo oraz muzyką. Dlatego CyberGhost VPN da dostęp do takich cieszących się powodzeniem seriali, jak np. Dexter, czy wielu filmów z różnych gatunków (np. romantyczny One Day czy komediowy New Girl).

Jednak nie jest to propozycja tylko dla miłośników seriali. Z możliwości tej sieci mogą skorzystać miłośnicy sportu do odblokowywania transmisji wydarzeń, a także miłośnicy zakładów bukmacherskich oraz ogólnie każdy, kto chce mieć możliwość bezpiecznego przesyłania danych i odblokowania dostępu do gier online czy usług, które nie są przewidziane dla użytkowników z Polski.

Warto podkreślić, że CyberGhost VPN możesz używać zarówno na komputerze z systemem Windows, jak i macOS, a także dystrybucjach Linuxa oraz urządzeniach mobilnych. Ochronę dzięki CyberGhost możesz zapewnić również innym urządzeniom. Oto pełna ich lista:

A dlaczego to właśnie CyberGhost VPN warto polecić?

Powodów, dla których warto polecić właśnie CyberGhost VPN jest cały szereg. Zacznę od tego, że aplikacja jest dostępna w pełnej wersji polskiej, co znacznie ułatwi posługiwanie się nią osobom mało znającym się na tego typu sprawach. Po uruchomieniu aplikacji można zdać się na serwer domyślny lub wybrać dowolny z kolosalnej bazy 6400 serwerów w 90 krajach świata! Co bardzo wygodne to opcja szybkiego przefiltrowania serwerów w celu wybrania najlepszych do streamowania lub torrentów. Dzięki pokazywaniu w czasie rzeczywistym obciążania danego serwera, można znaleźć najmniej obłożony ruchem i skorzystać z niego, co zapewni najbardziej optymalne połączenie. Wybrany serwer można zaznaczyć jako ulubiony, co przy kolejnym połączeniu umożliwi szybki dostęp do niego.

Kolejna zaleta to łatwość obsługi - wszystkich wyborów dokonuje się prościutko, za pomocą zaledwie paru kliknięć. CyberGhost VPN jest jedną z tych aplikacji, którą opanowuje się w kilka chwil. Następne pozytywne cechy są niewidoczne gołym okiem, ale niezwykle istotne, ponieważ od nich zależy anonimowość użytkownika w sieci. Po pierwsze - nie ma tu polityki gromadzenia logów użytkowników. Dostawca zapewnia Ci bezpieczne połączenie z serwerem, a do wysyłania jakich danych i oglądania jakich witryn je wykorzystasz - jest to wyłącznie Twoja sprawa. Nie pozostają żądne ślady dotyczące aktywności w trakcie używania VPN. Po drugie - wspomniany wcześniej "tunel" jest szyfrowany i nie ma szans na to, aby ktokolwiek podejrzał, jakie witryny odwiedza użytkownik korzystający z VPN. Jeśli jednak coś się wydarzy i tunel ulegnie zniszczeniu, może to odsłonić wszystkie przesyłane przez użytkownika dane. Dlatego dostawca tej sieci VPN wprowadził "wyłącznik awaryjny" - killswitch. W momencie, gdy działanie tunelu zostanie przerwane, automatycznie przerywa on połączenie z siecią. Gwarantuje to, że nic nie przedostanie się do internetu - ani przesyłane przez Ciebie pliki, ani też nigdzie nie pokaże się, jakie strony użytkownik miał w tym momencie otwarte strony.

Po trzecie - CyberGhost VPN oferuje szereg dodatkowych opcji, które możesz włączyć w ustawieniach - jak widać na powyższym zrzucie ekranu, mamy tu blokowanie reklam, złośliwych stron, blokowanie wszelkiego rodzaju trakcerów *w tym reklamowych), wymuszanie przekierowania na HTTPS ze stron używających protokołu HTTP, a także kompresję danych. Ta ostatnia funkcja będzie dużą pomocą, gdy korzysta się z CyberGhost VPN na smartfonie z ograniczonym transferem danych. No i w końcu po czwarte - każda z subskrypcji umożliwia stosowanie sieci VPN od CyberGhost na siedmiu urządzeniach. Możesz dzięki temu ochronić komputer, smartfona, laptopa, a jeśli kupujesz dla rodziny, jedna subskrypcja pozwoli na zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim urządzeniom w domu.

Jak to działa w praktyce? Idealnie! Powyżej przykład otwarcia strony z zakładami bukmacherskimi Bet-at-home bez VPN (po lewej) oraz przy zastosowaniu wtyczki i korzystania z niej jako osoba przebywająca w USA.

CyberGhost VPN - cena, obok której trudno przejść obojętnie

CyberGhost VPN oferuje OFERTĘ SPECJALNĄ dla czytelników TELEPOLIS.PL - w cenie zbliżonej do standardowego pakietu na 6 miesięcy dostajecie usługę na aż 18 miesięcy! A za ile to wszystko?

18 miesięcy - 2,75 euro miesięcznie (około 12,25 zł)

Łączny koszt pakietu to dzięki promocji tylko 49,50 euro. Dostajemy półtora roku spokoju o aż 77% taniej niż w przypadku standardowej oferty (rabat wynosi 166,32 euro, czyli 741 zł!).

Za 12,25 zł miesięcznie zapewniasz sobie dostęp do wszystkiego, co ma do zaoferowania internet. I przypominamy - aż na siedmiu urządzeniach. I właśnie tę subskrypcję polecamy. Po kliknięciu w ten link wystarczy nacisnąć przycisk "Pobierz CyberGhost VPN", a ukażą Wam się specjalne, niższe ceny, w tym też mniejsza opłata za abonament miesięczny:

Na pewno będziecie zadowoleni, w razie gdyby usługa nie spełniła Waszych oczekiwań, nic nie tracicie. Macie aż 45 dni na rezygnację i zwrot pieniędzy!

