CloudMail od nazwa.pl – poczta e-mail, na której atuty warto zwrócić uwagę

Poczta e-mail to w dalszym ciągu filar praktycznie każdego biznesu, dlatego nie warto poprzestawać na darmowej skrzynce, a wybrać usługę, która spełni wszystkie nasze wymagania.

Rok 2020 przyniósł nam pandemię, a wraz z nią chaos i utrudnienia, które jeszcze kilkanaście miesięcy temu trudno było sobie wyobrazić. Dystans społeczny? Międzynarodowe korporacje przechodzące z dnia na dzień na tryb pracy zdalnej? Lockdowny? To tylko część utrudnień, z którymi muszą się mierzyć przedsiębiorcy. Na szczęście z pomocą przyszła technologia i o ile wideorozmowy okazały się zaskakująco udaną alternatywą dla spotkań w cztery oczy, tak nie w każdym scenariuszu sprawdzały się równie dobrze. Postawmy sprawę jasno – „call” na którymś z komunikatorów to nie jest najlepszy sposób przekazania kontrahentowi faktury lub potwierdzenia szczegółów umowy. W większości przypadków nie sprawdzi się także jako sposób na nawiązanie pierwszego kontaktu z potencjalnym partnerem biznesowym. Tutaj cały czas króluje e-mail i nic nie wskazuje na to, aby w najbliższej przyszłości miało się to zmienić.

Skoro poczta e-mail dla niejednej firmy stała się filarem działalności biznesowej, warto poświęcić jej nieco więcej uwagi. Niby rzecz oczywista, a jednak nie dla wszystkich, skoro wielu przedsiębiorców w roli firmowej skrzynki nadal wykorzystuje którąś z popularnych darmowych usług. Na pierwszy rzut oka niby to samo (w końcu jakoś tam da się odbierać i wysyłać maile), a jednak wiąże się z tym kilka dość znacznych problemów.

Rzecz pierwsza i najbardziej prozaiczna – kwestia wizerunku. Firmowy e-mail jest jak wizytówka i bardzo często już na jego podstawie nasi potencjalni kontrahenci będą wyrabiali sobie o nas opinię. Jeśli chcemy być odbierani jako profesjonaliści, adres we własnej domenie to w zasadzie konieczność.

Sprawa druga – korzystając z darmowych skrzynek jesteśmy bardziej narażeni na spam, często dostarczany przez samego dostawcę usługi. Drobiazg? Nie do końca – konieczność przekopywania się przez masę bezwartościowych wiadomości angażuje czas, utrudnia skupienie się na prowadzeniu biznesu i zwiększa ryzyko, że przeoczymy naprawdę ważnego maila. To także większe zagrożenie ze strony wiadomości mających na celu wyłudzenie danych oraz zawierających złośliwe oprogramowanie.

Ale co najgorsze – i tu dochodzimy do trzeciego punktu – używając darmowej skrzynki wcale nie musimy paść ofiarą ataku, by nasze dane wpadły w niepowołane ręce. Dostawca usługi cały czas ma do nich dostęp. Na domiar złego większość z nich chętnie korzysta z możliwości zaglądania do naszych maili, by na tej podstawie profilować kierowane do nas reklamy. Jeśli samo w sobie nie brzmi to wystarczająco groźnie, to powtórzę: jakaś obca firma cały czas przegląda m.in. dane finansowe naszego przedsiębiorstwa, dane pracowników oraz nasze rozmowy z klientami i partnerami biznesowymi. Czy naprawdę chcemy się na to godzić w imię oszczędności kilkudziesięciu złotych rocznie?

CloudMail – wszystko to, co powinna mieć biznesowa poczta e-mail

Na szczęście obok darmowych skrzynek na rynku nie brakuje profesjonalnych alternatyw. Wśród nich wyróżnia się usługa CloudMail oferowana przez nazwa.pl. W ramach wybranego przez nas pakietu możemy liczyć nawet na 2 TB miejsca na dane, możliwość wykorzystania własnej domeny (a nawet wielu domen w przypadku wyższych wariantów), obsługę bardzo dużych załączników (całkowity rozmiar wiadomości e-mail może wynosić aż do 1 GB), czy możliwość przypisania do serwera pocztowego adresu IP z wybranego przez nas kraju. A to tylko część z jej atutów.

Taka poczta to także wyższe bezpieczeństwo. Dostawca usługi zapewnia nam ochronę antywirusową i antyspamową, regularny backup, zabezpieczenie przed atakami DDoS oraz szereg innych rozwiązań, które mają zapewnić, że przechowywane przez nas dane nie wpadną w niepowołane ręce. Nie bez znaczenia jest przy tym fakt, że serwery wykorzystywane przez nazwa.pl znajdują się na terenie Unii Europejskiej, głównie w Polsce, a sama usługa zapewnia pełną zgodność z lokalnymi przepisami.

Gdybym jednak miał wskazać główny atut usługi CloudMail, byłoby to zaplecze technologiczne dostawcy. Firma nazwa.pl, jako jedna z nielicznych w Polsce, zapewnia hosting w technologii cloud, z którego dobrodziejstw możemy skorzystać także w przypadku poczty e-mail. W ramach takiego rozwiązania ruch jest rozdzielany dynamicznie między wiele serwerów pracujących w klastrach, co zapewnia lepszą dystrybucję zasobów, a z perspektywy użytkownika przede wszystkim większą wydajność i niezawodność. Maile dochodzące z opóźnieniem nie będą nas już dłużej martwić. Podobnie nie musimy się bać, że na skutek awarii lub wzmożonego ruchu stracimy dostęp do naszej skrzynki.

Skracając nieco cały ten powyższy wywód – usługa CloudMail oferuje wszystko to, czego można by oczekiwać od poczty e-mail przeznaczonej dla użytkowników biznesowych.

Pakiety dostosowane do potrzeb

Większość zalet usługi CloudMail – możliwość korzystania z własnej domeny, zwiększone bezpieczeństwo czy wysoka wydajność – są dostępne dla wszystkich użytkowników. Dostawca przewidział trzy pakiety, które nieco różnią się oferowanymi możliwościami, a wraz z nimi ceną. Są one kierowane do różnych grup odbiorców.

CloudMail Start to oferta dla wymagających użytkowników prywatnych oraz małych biznesów, głównie tych jednoosobowych. W pakiecie dostajemy jedno konto e-mail o pojemności 100 GB i możliwość korzystania z jednej domeny.

Cena: 60 zł / rok (netto)

CloudMail Biznes to propozycja głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw, w których jedna firmowa skrzynka pocztowa to już trochę za mało, aby zaspokoić potrzeby całej organizacji. W ramach pakietu dostajemy 500 GB miejsca na dane, ale przede wszystkim nielimitowaną liczbę obsługiwanych domen oraz kont e-mail.

Cena: 200 zł / rok (netto)

CloudMail Pro to pakiet dla największych organizacji i najbardziej wymagających użytkowników. Podobnie jak w wariancie CloudMail Biznes, także tutaj nie ma żadnego limitu na liczbę wykorzystywanych domen oraz kont e-mail. Natomiast różnica polega na tym, że otrzymujemy aż 1 TB miejsca na dane.

Cena: 400 zł / rok (netto)

Dodatkowo do pakietów CloudMail Biznes oraz CloudMail Pro można dokupić Dedykowany adres IP lokalizowany geograficznie w jednym z wybranych europejskich krajów. Koszt takiego dodatku to 60 zł / rok (netto). Do opcji CloudMail Pro można również zamówić Pakiet 1 TB dodatkowej powierzchni dyskowej, co zapewni łącznie aż 2 TB miejsca na wiadomości e-mail.

Dodatkowe informacje na temat usługi CloudMail dostępne są na stronie nazwa.pl. Można tam zapoznać się ze szczegółową specyfikacją pakietów oraz dokonać zakupu tego najbardziej nas interesującego.

Źródło zdjęć: Nazwa.pl

Źródło tekstu: własne