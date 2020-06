Cloud Backup - Twoje dokumenty zawsze bezpieczne

Tworzenie kopii zapasowej plików to dobra praktyka, pozwalająca na ich zachowanie w przypadku skasowania lub utraty w inny sposób. Cloud Backup to niezwykle wygodne rozwiązanie, które w prosty i szybki sposób zapewni bezpieczeństwo ważnych danych.

Bezpieczeństwo plików to temat-rzeka, o którym już napisano wiele, a jeszcze więcej można napisać. Każdy użytkownik komputera zdaje sobie sprawę, że może stracić swoje dane zarówno na skutek działania szkodliwego oprogramowania, zwykłej awarii komputera, jak również na skutek własnej pomyłki. Jest to zazwyczaj poważna strata – zwłaszcza jeśli dany plik (lub pliki) były zapisane tylko w jednym miejscu. Jak mówi stare porzekadło: przezorny zawsze ubezpieczony. W przypadku plików takim ubezpieczeniem będzie nowa usługa serwisu Nazwa.pl – Cloud Backup.

Cloud Backup to rozwiązanie dla wszystkich użytkowników korzystających z systemów Windows. Na tle konkurencyjnych propozycji wyróżnia je na plus łatwość obsługi oraz cena. Przyjrzyjmy się najpierw obsłudze. Użytkownik Cloud Backup otrzymuje 1TB miejsca w chmurze, co pozwala na zamieszczenie tam kolosalnej liczby dokumentów, zdjęć, plików tekstowych oraz innego rodzaju. Aby zacząć korzystać z usługi, należy pobrać niewielki plik instalacyjny z jej strony (13,9 MB), a następnie zainstalować – co zajmuje dosłownie moment. Interfejs aplikacji jest niezwykle intuicyjny i łatwy w obsłudze. Nim jednak do niego przejdziemy, po pierwszym uruchomieniu należy podać identyfikator usługi oraz kod jednorazowy do połączenia z serwerem w Nazwa.pl. To właśnie na nim będą umieszczane zaszyfrowane kopie danych z komputera użytkownika. Korzystając z 30-dniowego okresu testowego, wystarczy wpisać hasło, które zresztą można wygenerować na stronie.

Wszystkie przesyłane do usługi Cloud Backup pliki są szyfrowane za pomocą bardzo mocnego algorytmu AES-256. Hasło do nich ma tylko użytkownik, a cały proces odbywa się automatycznie. Dlatego nie ma szansy, aby jakikolwiek intruz zyskał dostęp do ich zawartości. W interfejsie aplikacji wpisuje się nazwę dla tworzonej kopii, a następnie wybiera pliki do zabezpieczenia (a właściwie – uwiecznienia) i gotowe. Można od razu nastawić harmonogram wykonywania kopii – może być to wybrany dzień tygodnia lub kopiowanie codzienne o określonej godzinie. Wszystkie kopie są tworzone przyrostowo – czyli do istniejących kopii przesyłane są tylko zmodyfikowane wersje plików już się w niej znajdujących oraz nowe. W ten sposób nie obciąża się łącza, a sam proces aktualizacji kopii zapasowej przebiega bardzo szybko. Warto również dodać, że dane przed przesłaniem na serwer są kompresowane za pomocą algorytmu .zip, co umożliwia znaczne zmniejszenie ich rozmiarów i odczuwalnie wpływa na szybkość transferu. Oczywiście w każdej chwili można wykonać kopię zapasową na żądanie, obojętnie od tego, czy mamy harmonogram, czy też nie.

Zarówno w przypadku regularnego backupu (który można w dowolnym momencie wyłączyć), jak i przy jednorazowym wykonywaniu kopii zapasowej istnieje możliwość ustalenia maksymalnej szybkości łącza. Zapobiegnie to sytuacji, w której podczas przesyłania kopii na serwer strony internetowe otwierają się niezwykle powoli – lub wcale.

Co ważne – aby skorzystać z Cloud Backup, nie musisz uruchamiać żadnej aplikacji. Wszystkie ustawienia konfiguracyjne oraz funkcje programu mogą być używane poprzez dowolną przeglądarkę internetową.

Nazwa.pl przechowuje kopie zapasowe danych w Data Center, które spełnia najbardziej wyśrubowane standardy bezpieczeństwa oraz jakości. Można uznać ten fakt za kolejną warstwę ochrony plików, a co za tym idzie – prywatności użytkowników. Warto dodać, że oprogramowanie serwerów często sprawdza integralność danych, aby upewnić się, czy nie ma z nimi problemu.

Kiedy przyda się subskrypcja Cloud Backup? Mając miejsce w usłudze, ma się gwarancję, że nawet utrata twardego dysku, na którym były zapisane pliki, nie będzie problemem. Wystarczy zalogować się z dowolnej maszyny na swoje konto klienta w Nazwa.pl, aby można było pobrać je w razie potrzeby. Co ciekawe, jeśli wykonuje się kopie przyrostowe, można odzyskać oryginalne pliki do 90 dni wstecz. Dlatego, jeśli np. wprowadzisz zmiany w dokumencie, a następie je zapiszesz, a potem dojdziesz do wniosku, że poprzednia wersja była lepsza – nie ma problemu z jego odzyskaniem.

Na koniec czas na drugą zaletę, którą jest cena za usługę. Jeśli po 30-dniowym okresie testowym stwierdzisz, że to rozwiązanie dla Ciebie, wówczas możesz wykupić roczną subskrypcję za jedyne… 60 złotych! Tak jest – płacisz 5 złotych miesięcznie za najwyższej klasy ochronę danych oraz dostęp do swoich bezcennych plików z każdego miejsca na świecie.

Ponieważ jest to jedno z najkorzystniejszych cenowo rozwiązań na rynku, gorąco polecamy wypróbowanie. Zarówno dla firm, jak i osób prywatnych, Cloud Backup może stać się skarbcem, w którym dane chronione będą niczym w Fort Knox. Warto spróbować!