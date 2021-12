Chcesz więcej? Masz więcej! Citi da Ci nawet 400 zł na powitanie

Chcesz więcej od życia? To bardzo dobrze. Warto sięgać wyżej i warto założyć kartę kredytową Citibank Mastercard® World. Teraz dostaniesz nawet 400 zł w prezencie powitalnym.

Jak zgarnąć 400 zł? Po prostu ciesz się życiem

Bank Citi Handlowy da Ci do 400 zł w prezencie, jeśli założysz kartę kredytową Citibank Mastercard® World. Nie musisz robić nic poza normalnym korzystaniem ze swojej nowej karty. Wystarczy, że aktywujesz ją w aplikacji Citi Mobile i będziesz płacić nią za swoje zakupy. Wystarczy wydawać po 300 zł miesięcznie przez pierwsze cztery miesiące.

400 zł dostaniesz w postaci punktów w programie lojalnościowym dołączonym do karty World. Za każdy z pierwszych czterech miesięcy, gdy spełnisz warunki promocji, otrzymasz 6 tysięcy punktów. To w sumie da 24 tysiące punktów, czyli równowartość 400 zł. Możesz je wymienić na vouchery o wartości do 400 zł na zakupy u partnerów karty lub zamienić na cashback.

Oczywiście korzystając normalnie ze swojej karty kredytowej, będziesz dostawać punkty na normalnych zasadach, więc ten bonus będzie dużo większy. Na ile punktów możesz liczyć?

Za pierwszą transakcję bezgotówkową kartą Citibank Mastercard World otrzymasz 1000 punktów powitalnych.

Każde wydane bezgotówkowo 5 zł to jeden punkt,

przy czym pieniądze wydane u partnerów karty World liczą się podwójnie.

Na liście partnerów znajdują się między innymi sklepy H&M, Douglas, KRUK, Merlin.pl i sieć restauracji Sphinx.

Poza rabatami, w ramach karty World możesz korzystać u tych partnerów ze zniżek:

zniżka 7% na biżuterię w sklepach W.Kruk,

na biżuterię w sklepach W.Kruk, rabat do 5% na zakupy na merlin.pl,

na zakupy na merlin.pl, bon o wartości 20 zł za każde 250 zł wydane w Douglasie,

wydane w Douglasie, gratis napój lub deser w restauracji Sphinx,

w restauracji Sphinx, 10% zniżki na zakupy w H&M.

To nie koniec. Program lojalnościowy karty World nie zamyka drogi do programu punktowego Mastercard® Bezcenne Chwile, gdzie również czekają punkty i wyjątkowe nagrody.

Złóż wniosek online na stronie Citi Handlowy

Złóż wniosek bez wychodzenia z domu

Złożenie wniosku o tę kartę kredytową jest równie łatwe, co robienie z nią zakupów przez internet. Wystarczy wypełnić wniosek na stronie banku i zgodzić się na dostęp do informacji o zdolności kredytowej. Decyzję o rozpatrzeniu wniosku dostaniesz w kilka minut. W ostatnim kroku musisz jeszcze zrobić selfie i zdjęcie dowodu osobistego, by potwierdzić swoją tożsamość.

Twoja nowa karta zostanie wysłana pocztą i w ciągu kilku dni będzie w Twojej skrzynce wraz z instrukcją aktywacji. Kartę będzie można aktywować między innymi w aplikacji Citi Mobile, dostępnej dla Androida i iOS.

Można też otworzyć kartę podczas rozmowy z Doradcą, ale wypełnienie wniosku online jest łatwiejsze i szybsze. Cały proces zajmuje tylko kilka minut.

Karta kredytowa dla mobilnych

Kartę Citibank Mastercard World możesz mieć zawsze ze sobą i tym, co masz pod ręką – fizyczną kartę, telefonem lub zegarkiem. Można dodać ją do aplikacji Google Pay i Apple Pay. Proces ten zajmie Ci najwyżej minutę. W zamian oszczędzisz mnóstwo czasu przy terminalach płatniczych.

Dodatkowo płacąc tą kartą za codziennie zakupy, oszczędzasz, bo płacisz mniej – dzięki Programowi Korzyści Citi Specials (tak – karta w sumie ma podpięte 3 programy). Bank ma w nim kilkuset partnerów, którzy oferują zniżki nawet do 50%. W tym dostępny jest rabat 10% w ponad 200 restauracjach i na zamawianie jedzenia z dowozem z wielu z nich, bardzo przydatny w obecnej sytuacji. Inne korzyści to na przykład 4% zwrotu na Booking.com, 30 zł rabatu od Frisco.pl czy 30% zniżki od Link4.

Za większe zakupy nie musisz płacić od razu. Wszystkie wydatki powyżej 100 zł możesz rozłożyć na maksymalnie 12 rat w swojej aplikacji Citi Mobile. Nie ma przy tym żadnych formalności (RRSO 9,92%). Jako że mówimy o karcie kredytowej, trzeba nadmienić też dostępność wygodnego limitu kredytowego. Odsetki nie będą naliczane przez 56 dni od wykonania transakcji bezgotówkowej.

Warto pamiętać, że promocja, w ramach której można dostać do 400 zł na powitanie, jest ograniczona czasowo – trwa do 17 stycznia 2022. Oferta kierowana jest do nowych klientów Citi Handlowy, którzy spełniają następujące warunki:

Jeśli wniosek składa osoba fizyczna, musi mieć ukończone 18 lat, dochód netto minimum 1200 zł i zatrudnienie od minimum 3 miesięcy.

Jeśli wniosek składa osoba prowadząca działalność gospodarczą, musi mieć dochód netto wysokości przynajmniej 2500 zł i prowadzić działalność od minimum 2 lat.

Opłata za wydanie i użytkowanie karty wynosi 0 zł, jeśli dokonasz transakcji o wartości przynajmniej 300 zł co miesiąc (przez pierwszy rok) oraz 1500 zł co miesiąc (od drugiego roku). W przeciwnym wypadku opłata wynosi 18 zł miesięcznie.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania wynosi 12,59%.

