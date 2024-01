Citi rozdaje elektronikę. Wystarczy spełnić kilka warunków

Nie ma to, jak zagłębić się w dobrej książce bez martwienia się o kolejne zakupy. Tylko jak to zrobić? Bank Citi Handlowy ma idealne rozwiązanie.

Bank Citi Handlowy przygotował promocję idealną dla miłośników dobrej książki i wygodnych finansów. Jak to możliwe? Do karty kredytowej dołączył świetny czytnik e-booków i abonament książkowy Empik GO.

Poczytaj o korzyściach

Promocją została objęta karta kredytowa Mastercard Citi Simplicity. Wniosek o kartę możesz złożyć online. Weryfikacja tożsamości zostanie przeprowadzona na podstawie zdjęcia dowodu osobistego i selfie. To atrakcyjna oferta szczególnie dla osób szukających wygodnych kredytów i rat, a także płacących telefonem i zegarkiem. Kartę można dodać do Google Pay i Apple Pay.

Wnioskuj o kartę na stronie Banku Citi Handlowy.



Karta Kredytowa Citi Simplicity pozwala korzystać ze środków w ramach limitu na karcie i nie płacić odsetek od transakcji bezgotówkowych. Wystarczy, że swoje zadłużenie będziesz spłacać w ciągu 56 dni od powstania. W pozostałych przypadkach rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO) wynosi 22,88%.

Korzystając z karty Citi Simplicity masz też wygodny dostęp do rat. Nie będzie to wymagało żadnych dodatkowych formalności. Każdą z transakcji powyżej 100 zł możesz rozłożyć nawet na 12 rat. Zrobisz to samodzielnie w aplikacji mobilnej Citi Mobile lub w bankowości elektronicznej Citi Online. RRSO wynosi w tym przypadku 20,15%.

Mówimy o karcie Mastercard, a to nierozerwalnie łączy się ze świetnym programem korzyści Mastercard Bezcenne Chwile. Każda transakcja, jaką wykonasz swoją kartą Citi Simplicity, przyniesie punkty w programie. Zebrane punkty możesz wymienić na przeróżne nagrody, od biletów do kina przez abonamenty na usługi po vouchery do sklepów partnerów. Dzięki temu kupisz taniej planszówkę w sklepie Rebel, elektronikę w sklepie iSpot, DENON czy Time Trend, przejazdy, kosmetyki, odzież, zabawki, a nawet codzienne zakupy w sklepach Carrefour.

To nie koniec. Bank Citi Handlowy nie pobierze opłaty za wydanie i używanie karty Citi Simplicity przez pierwsze 12 miesięcy od zawarcia umowy o kartę. W kolejnych koszt również wyniesie 0 zł, jeśli minimalna wartość wykonanych transakcji wyniesie przynajmniej 1000 zł. Jeśli to się nie uda, opłata za utrzymanie karty wyniesie 12 zł miesięcznie. To tylko 40 groszy dziennie.

Korzystanie z tej karty daje jeszcze jedną korzyść. Jeśli zapłacisz kartą za usługę, która nie zostanie zrealizowana, możesz zgłosić to do banku. Bank Citi Handlowy będzie ubiegał się o zwrot kosztów w imieniu klienta.

Kindle 11 i Empik GO

Czytnik e-booków Kindle 11 (2022) to jeden z najlepszych czytników, jakie można obecnie kupić. Urządzenie zostało wyposażone w ekran przypominający papier o przekątnej 6 cali (1448 × 1072, 300 ppi) z własnym oświetleniem. Możesz czytać w pełnym słońcu i w nocy bez dodatkowego światła. 16 GB pamięci zmieści tysiące książek elektronicznych, przy tym waży mniej niż wiele smartfonów – tylko 160 gramów. Akumulator zapewni 6 tygodni codziennego czytania. Czytnik ma także łączność Bluetooth, więc możesz podłączyć do niego słuchawki, odtwarzać audiobooki i podcasty. Jego normalna cena to 600 zł.

Usługa Empik GO działa jak Netflix, ale zamiast seriali oferuje książki elektroniczne, audiobooki i podcasty. Miesięczny abonament pozwala ściągnąć dwie książki elektroniczne na 30 dni i czytać je na czytniku e-booków oraz na dwóch innych urządzeniach (na przykład na smartfonie). Abonament obejmuje także specjalnie dobrane podcasty, bajki dźwiękowe dla najmłodszych oraz audiobooki. W biblioteczce jest ponad 100 tysięcy e-booków, audiobooków i komiksów.

Co trzeba wiedzieć?

Promocja została przygotowana dla miłośników literatury, którzy są nowymi klientami Banku Citi Handlowy. Do odebrania jest 250 czytników do umów zawartych do 22 marca 2024 roku.

Wniosek o kartę możesz złożyć samodzielnie na stronie promocji. By odebrać korzyści, aktywuj swoją nową kartę online i zarejestruj się w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Czytnik Amazon Kindle 11 otrzymasz, jeśli w ciągu dwóch miesięcy od zawarcia umowy dokonasz transakcji o łącznej wartości 1000 zł. To będzie najłatwiejsza część. Czytnik dotrze do Ciebie do końca trzeciego miesiąca korzystania z karty Citi Simplicity.

Oczywiście czytnik to nie koniec korzyści. Jeśli w czwartym miesiącu po zawarciu umowy o kartę kredytową zrobisz zakupy za łącznie minimum 100 zł i wykonasz przy tym minimum 5 transakcji, otrzymasz całe 4000 punktów w programie Mastercard Bezcenne Chwile. Te punkty możesz wymienić na dowolną nagrodę, ale najlepiej zrobisz, jeśli odbierzesz za nie 6 miesięcy dostępu do biblioteki książek i audiobooków Empik GO.

Nie przestawaj korzystać ze swojej karty. Jeśli od piątego do dwunastego miesiąca po zawarciu umowy nadal będziesz zawierać transakcje, otrzymasz kolejne 4000 punktów. To kolejne 6 miesięcy czytania! W ciągu tych 8 miesięcy musisz ponownie wykonywać przynajmniej 5 transakcji co miesiąc i wydawać łącznie minimum 100 zł. Myślę, że to nie będzie żaden problem, a dzięki temu możesz cieszyć się bogatą biblioteką e-booków i audiobooków przez cały rok.

Szczegóły promocji znajdziesz w regulaminie. Na stronie Banku Citi Handlowy przeczytasz też o wymaganych przez bank dokumentach dochodowych i szczegółach korzystania z karty Citi Simplicity.

Warto wiedzieć, że karta jest dostępna dla osób pełnoletnich, zatrudnionych od minimum trzech miesięcy w obecnym miejscu pracy, z dochodem netto wysokości przynajmniej 1200 zł. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą wymagany jest dochód netto wysokości przynajmniej 2500 zł i przynajmniej 2 lata zatrudnienia.

Nagrody są zwolnione z podatku dochodowego.

Artykuł powstał na zlecenie Banku Citi Handlowy.

Źródło zdjęć: Amazon, Citi Handlowy

Źródło tekstu: własne, Citi Handlowy