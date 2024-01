Pracuj mądrze, a nie dużo. Ten sprzęt spełni wszystkie wymagania

Internet to już właściwie obowiązek do pracy i do rozrywki. Tylko jak to zrobić, żeby się nie narobić, a jednak spełnić przeróżne wymagania?

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: trzeba sięgnąć po sprzęt o szerokich i elastycznych możliwościach, którego konfiguracja nie będzie trudna. Gdy przyjdzie do rozbudowy, będziesz w gotowości, by dodać telefon i powiększyć zasięg, uruchomić osobną sieć dla gości i zapewnić komfort domownikom. Bez wysiłku dodasz obsługę Smart Home, kopii zapasowych na dysku sieciowym albo dodatkowe łącze.

Wybór odpowiedniej oferty z dostępnych na danym terenie to jedno. Potem trzeba jeszcze zapewnić dostęp do internetu dla urządzeń biurowych i domowych. Podpowiem, jak się za to zabrać, żeby było lekko, łatwo i przyjemnie. Przedstawię tu kolekcję urządzeń, których jakość i możliwości zadowolą właściciela małego biura, pracujących z własnego mieszkania i wymagających właścicieli dużych domów. Przy tym ich oprogramowanie jest w stanie wiele rzeczy załatwić automatycznie i skutecznie pomaga w rozwiązywaniu problemów. Jaka marka zapewnia to wszystko? FRITZ!, która przybyła do nas prosto z Niemiec.

Router FRITZ!Box 4060. Podstawa szybkiej sieci

FRITZ!Box 4060 to perfekcyjny sprzęt, gdy liczy się szybkość i zasięg. Router wygląda może niepozornie, ale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie podłączony jest światłowód o prędkościach powyżej 400 Mb/s i inne łącza szerokopasmowe. Z modemem światłowodowym lub kablowym można połączyć go z użyciem Ethernetu 2,5 Gb/s. Realne prędkości przesyłania danych w sieci bezprzewodowej spokojnie przekroczą 600 Mb/s dzięki wykorzystaniu standardu Wi-Fi 6, zdolnego zapewnić nawet 2400 Mb/s.

Trzyzakresowy FRITZ!Box 4060 to doskonała podstawa także dla sieci mającej pokryć większą powierzchnię – czy to biuro złożone z kilku pomieszczeń, czy duży, wielopiętrowy dom. Wokół routera FRITZ!Box 4060 można szybko zbudować sieć mesh, czyli sieć kratową, w której urządzenia widzą wiele fizycznych punktów dostępu jak jedną sieć Wi-Fi o większym zasięgu.

FRITZ!Box 4060 świetnie sprawdzi się tu ze wzmacniaczem FRITZ!Repeater 3000 AX. Router obsługuje pasmo Wi-Fi 2,4 GHz i dwa pasma 5 GHz. Gdy ma pracować w sieci mesh, jedno pasmo 5 GHz zostanie zarezerwowane na współpracę z urządzeniami powiększającymi zasięg, w tym ze wspomnianym tu repeaterem lub z innym routerem (na zrzucie ekranu poniżej pokazałam, jak można ustawić mesh z routerów – jeden musi być ustawiony jako wiodący, pozostałe jako wzmacniacze).

Dzięki temu przejście do innego pomieszczenia nie będzie wiązało się z rozłączeniem albo spadkiem jakości łącza – zostanie utrzymana wysoka prędkość i niskie opóźnienia. Pomaga w tym inteligentne sterowanie punktami dostępowymi oraz pasmami częstotliwości. Celem mechanizmów AP Steering i Band Steering jest zagwarantowanie, by urządzenia podłączone do Wi-Fi zawsze pracowały w optymalnych warunkach, a więc były podłączone do najlepszego punktu dostępowego w najlepszym paśmie. Warto tu wiedzieć, że jeśli postanowisz wybrać priorytety dostępu do łącza dla określonych urządzeń, na przykład, by uniknąć lagów w grach, reguły będą obowiązywać niezależnie od używanego aktualnie punktu dostępowego.

W ofercie FRITZ! znajdziesz router do każdego rodzaju łącza, niektóre z nich obsługują nawet więcej niż jedno łącze jednocześnie. Dzięki temu nigdy nie będziesz offline.

5G, LTE i kabel – FRITZ! ma wszystko

Zacznijmy od internetu mobilnego LTE, z którego można komfortowo korzystać z pomocą urządzenia FRITZ!Box 6890 LTE. To nie tylko bardzo dobry router LTE, ale przede wszystkim sposób na zapewnienie ciągłego dostępu do internetu dzięki obsłudze dwóch typów łącza. Nowoczesne LTE może pracować równolegle na przykład ze starszym łączem DSL, ISDN, kablowym bądź światłowodowym (dla każdego z łączy obsługiwana jest prędkość do 300 Mb/s). Oprogramowanie routera FRITZ!Box 6890 LTE pozwala inteligentnie rozdzielać ruch między dostępnymi łączami, a przy tym zapewni wysoką odporność na awarie. To z kolei oznacza mniej strat i komplikacji.

Przy tym model FRITZ!Box 6890 LTE daje wyjątkową kontrolę nad połączeniem mobilnym. Zależnie od potrzeb można wyłączyć nawet wybrane częstotliwości. Ta możliwość przyda się w specyficznych scenariuszach, gdy warto redukować zakłócenia radiowe w wybranych pasmach częstotliwości.

FRITZ!Box 6890 LTE ma jeszcze jedną przewagę nad standardowymi routerami zdolnymi pracować z łącznością LTE – router jest swoistą hybrydą umiejącą połączyć łącze mobilne z kablowym czy DSL. Do dyspozycji mamy tryb awaryjny, failover, dzięki któremu przy braku łączności na łączu kablowym router automatycznie zastosuje połączenie za pomocą LTE. W drugim trybie load balance możemy jednocześnie korzystać z łącza kablowego i LTE wykorzystując potencjał dwóch połączeń internetowych. Ten scenariusz sprawdzi się idealnie dla użytkowników posiadających stałe i stabilne, aczkolwiek wolne łącza, takie jak ADSL.

Jeśli jesteś w zasięgu szybkiego LTE albo sieci 5G i zdecydujesz się na taki dostęp do internetu, operator zapewni Ci kartę SIM, ale przydałby się także router. Tu do akcji wchodzi FRITZ!Box 6850 5G. To najlepszy wybór dla korzystających z szybkich łączy mobilnych, a więc 5G oraz LTE Pro Cat16 (do 1 Gb/s pobierania i do 150 Mb/s wysyłania).

Router FRITZ!Box 6850 5G świetnie się sprawdzi w tym zastosowaniu, niezależnie od tego, którego operatora wybierzesz w Polsce i wielu innych krajach. Wystarczy umieścić kartę SIM z tyłu i ewentualnie podać PIN do niej w ustawieniach – reszta konfiguracji odbędzie się automatycznie. Oczywiście producent daje tu możliwość wyboru typów połączenia i wielu parametrów, a także kontroli, z którym nadajnikiem w okolicy urządzenie zostało połączone. To bardzo cenna informacja przy szukaniu optymalnego miejsca dla urządzenia i ewentualnym rozwiązywaniu problemów.

Telefon, VPN i NAS

Routery FRITZ!Box 4060, FRITZ!Box 6850 5G i FRITZ!Box 6890 LTE mają też kilka funkcji, których nie znajdziesz w konkurencyjnych urządzeniach, a które mogą się przydać w bardziej wymagających środowiskach.

Po pierwsze, każdy z nich może być serwerem VPN. To oznacza, że bez wysiłku przygotujesz na nim bezpieczne połączenie dla pracowników zdalnych albo biura w innym mieście, udostępnisz firmowe pliki i programy. Połączenie jest oczywiście szyfrowane i pozwoli całkowicie uniknąć takich praktyk jak wynoszenie plików na zewnętrznym dysku albo przesyłanie przez komunikator, czym można złamać RODO. W sieci domowej takie rozwiązanie również ma swoje zastosowania – możesz łatwo uzyskać dostęp do swoich plików i sprzętów domowych z zewnątrz, na przykład, gdy wyjedziesz na wakacje. Urządzenia FRITZ! obsługują połączenia VPN w standardzie IPSec oraz WireGuard.

Routery mają gniazdo USB, do którego możesz podłączyć własny dysk i wtedy całe urządzenie będzie działać także jako NAS, udostępniający w sieci dokumenty i multimedia, oraz przechowujący backupy. Jeśli jeszcze nie robisz cyklicznych kopii zapasowych, najwyższa pora zacząć. Ponadto własny NAS umożliwi przekazywanie dużych plików bez wysyłania ich do chmury, co zapewni wyższe bezpieczeństwo.

Wyjątkową funkcją opisanych tu routerów jest centralka telefoniczna SIP. To genialne rozwiązanie pozwala korzystać z numeru telefonu na wszystkich zalogowanych aparatach i bez podłączania dodatkowej linii. Może to być na przykład aparat stacjonarny FTITZ!Fon C6 albo aplikacja mobilna FRITZ!App Fon (darmowa), zainstalowana na dowolnym smartfonie. Centralka może obsłużyć do 6 telefonów bezprzewodowych (DECT), 10 aplikacji mobilnych (lub aparatów IP) i nawet jeden analogowy, podłączony przewodem, przy czym mogą to być urządzenia różnych producentów. Nie zabrakło oczywiście synchronizacji kontaktów z chmurą Google i iCloud, automatycznej sekretarki, blokowania połączeń i rozmów HD.

Telefonia tego typu to świetne rozwiązanie dla niedużego, ale podzielonego na kilka pomieszczeń biura. Jednak nie trzeba być koniecznie na miejscu, by móc korzystać z wewnętrznych połączeń telefonicznych. By powiększyć zasięg telefonów DECT, można skorzystać z repeatera FRITZ!DECT Repeater (na zdjęciu powyżej). Wisienką na torcie jest możliwość realizowania ich w obrębie wirtualnej sieci prywatnej (VPN) także spoza biura. W domu zaś może przydać się jedna z funkcji telefonów DECT: elektroniczna niania. Urządzenie FRITZ!Fon C6 umożliwia nasłuch pomieszczenia.

Jaki router wybrać?

Jeśli planujesz zakup routera do domu lub biura, FRITZ! na pewno spełni oczekiwania. Poniżej zestawiłam najważniejsze cechy opisanych tu modeli, by ułatwić Ci wybór.

FRITZ!Box 4060 FRITZ!Box 6890 LTE FRITZ!Box 6850 5G Połączenie WAN Ethernet 2,5 Gb/s Ethernet, LTE i DSL do 300 Mb/s 5G oraz LTE Pro Cat16 Telefonia SIP tak, do 6 aparatów DECT, do 10 aplikacji FRITZ!App Fon Mesh tak VPN tak, IPSec i WireGuard Gniazdo USB tak, 1, funkcja NAS dostępna Gniazda Ethernet 3 4 4 Wi-Fi Wi-Fi 6,

2400 + 2400 +1200 Mb/s Wi-Fi ac,

1733 + 800 Mb/s Wi-Fi ac,

866 + 400 Mb/s

Przypominam, że urządzenia te mogą współpracować w sieci mesh, a także z repeaterami i telefonami. Sieć będzie więc gotowa do dalszej rozbudowy, w tym do podłączenia biur w dwóch miastach/lokalizacjach i na przyjęcie pracowników zdalnych dzięki obsłudze VPN.

Produkty FRITZ! są dostępne w Polsce w oficjalnej strefie marki FRITZ! na platformie Allegro.pl, a także w sklepach Empik.pl, Amazon.pl oraz FRITZ-Shop.eu.

Artykuł powstał na zlecenie AVM, producenta urządzeń FRITZ!

