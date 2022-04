AutoCAD LT czy AutoCAD? Który program Autodesk wybrać?

Kiedy inżynier lub projektant szuka odpowiedniego oprogramowania dla siebie lub swojej firmy, na początku pojawiają się pytania: który program wybrać – AutoCAD czy AutoCAD LT? Jakie są między nimi różnice? Jeśli szukasz odpowiedzi, sprawdź szczegóły w tym artykule.

Co to jest AutoCAD?

Programy AutoCAD to stworzone przez firmę Autodesk narzędzia do komputerowego wspomagania projektowania (CAD) w środowisku 2D oraz 3D. Aplikacje te są używane powszechnie w branżach technicznych przez np. architektów, konstruktorów czy elektroników. Oprogramowanie AutoCAD jest znane na całym świecie. Jest dostępne również w polskiej wersji językowej.

Oprogramowanie Autodesk używa w swoich plikach rozszerzenia DWG, które stało się standardem dla aplikacji CAD.

AutoCAD kontra AutoCAD LT – jakie są różnice?

Zacznijmy od ogólnych podobieństw: oba programy mają te same podstawowe funkcje i założenia. Służą do projektowania, z tym że AutoCAD LT pozwala na projektowanie 2D, a AutoCAD – 2D i 3D.

Charakterystyka AutoCAD LT

Program AutoCAD LT jest wersją „light” pełnego AutoCADa – jednym z najlepszych narzędzi do precyzyjnego i szybkiego kreślenia 2D. Za jego pomocą:

projektujesz, rysujesz, tworzysz dokumentację w geometrii 2D,

korzystasz z zestawu narzędzi do edycji, projektowania i opisywania,

pracujesz efektywnie dzięki intuicyjnemu interfejsowi.

AutoCAD LT to nie tylko oprogramowanie instalowane lokalnie na Twoim komputerze. To również dostęp do internetowej aplikacji, za pomocą której projektujesz i rysujesz w przeglądarce na dowolnym komputerze – wystarczy się zalogować, bez konieczności instalacji oprogramowania.

Z AutoCAD LT skorzystasz również w ramach dołączonej aplikacji mobilnej. Niezależnie od miejsca będziesz tworzyć rysunki i projekty na dowolnym urządzeniu przenośnym – smartfonie lub tablecie.

Czym jest subskrypcja AutoCAD?

Subskrypcja AutoCAD jest elastyczną usługą, co oznacza, że po wydaniu każdej nowej wersji i aktualizacji, udostępniane są nowe funkcje bez dodatkowych opłat. Warunkiem nieprzerwanego dostępu do oprogramowania jest terminowe odnawianie subskrypcji.

Wycofane już z dystrybucji wieczyste licencje AutoCAD-a, np. 2016, nie otrzymują aktualizacji, stąd mogą pojawić się utrudnienia przy współpracy z innymi firmami lub klientami. Dzięki modelowi subskrypcyjnemu użytkownicy eliminują utrudnienia związane z odczytywaniem plików stworzonych przez innego inżyniera.

Jakie funkcje posiadają różne wersje AutoCADa?

Pełny program AutoCAD pozwoli Ci na rysowanie i projektowanie zarówno w 3D, jak i 2D. Wersja light działa wyłącznie w środowisku dwuwymiarowym.

W obu wariantach będziesz tworzyć i edytować geometrię 2D, opiszesz rysunki za pomocą tekstu, wymiarów, czy linii odniesienia. Do swojego projektu dołączysz również dane z plików PDF. Wraz z subskrypcją AutoCAD lub AutoCAD LT otrzymasz dostęp do internetowej oraz mobilnej aplikacji, dzięki którym nie będziesz ograniczać się tylko do jednego stacjonarnego komputera lub laptopa.

W pełnej wersji AutoCADa oprócz powyższych zadań wykonasz i zwizualizujesz modele 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni i siatek. Szczegółowe dane obiektów wyodrębnisz do przejrzystych tabel. Dzięki dodatkowym aplikacjom i interfejsom API precyzyjnie dostosujesz środowisko CAD do specyfiki swojej pracy.

Oprócz mobilnej i przeglądarkowej aplikacji pełna wersja AutoCAD oferuje możliwość korzystania z Autodesk App Store oraz opcje rozbudowywania oprogramowania o specjalistyczne narzędzia do projektowania architektonicznego, mechanicznego czy elektronicznego.

W tabeli znajdziesz porównanie AutoCAD LT z AutoCAD.

AutoCAD LT AutoCAD Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji Tworzenie rysunków 2D i dokumentacji

Modelowanie 3D i wizualizacja Tworzenie i edytowanie geometrii 2D Opisywanie rysunków z wykorzystaniem tekstu, wymiarów, linii odniesienia i tabel Dostosowywanie wstążki i palet narzędzi Dołączanie i importowanie danych z plików PDF Udostępnianie i używanie danych z plików DGN i usługi Mapy Bing Tworzenie i edytowanie geometrii 2D Tworzenie i edytowanie modeli 3D z wykorzystaniem brył, powierzchni i siatek Opisywanie rysunków z wykorzystaniem tekstu, wymiarów, linii odniesienia i tabel Dostosowywanie dzięki dodatkowym aplikacjom i interfejsom API Dostosowywanie wstążki i palet narzędzi Wyodrębnianie danych obiektów do tabel Dołączanie i importowanie danych z plików PDF



Udostępnianie i używanie danych z plików DGN, programu Navisworks i usługi Mapy Bing



Stosowanie standardów CAD i monitorowanie ich przestrzegania Aplikacja internetowa AutoCAD Aplikacja mobilna AutoCAD Dostęp do witryny Autodesk App Store Aplikacja internetowa AutoCAD Aplikacja mobilna AutoCAD

Dostęp do specjalistycznych zestawów narzędzi do projektowania architektonicznego, mechanicznego, elektrycznego i nie tylko



Które oprogramowanie wybrać?

Jeśli zastanawiasz się, co wybrać: AutoCAD czy AutoCAD LT, przeanalizuj, co zamierzasz projektować. Jaki będzie rozmiar Twoich projektów i ich zakres? Z kim będziesz współpracować i wymieniać pliki? Z jakich urządzeń będziesz korzystać?

Do zaawansowanego projektowania w środowisku 2D wystarczy AutoCAD LT (wersja light). Jeśli jednak wiesz, że w swojej pracy lub współpracy z innymi potrzebne będzie Ci środowisko 3D, wówczas niezbędna okaże się pełna licencja AutoCAD (3D).

Gdzie kupić AutoCAD LT?

Aktualnie w sprzedaży funkcjonuje model subskrypcyjny AutoCADa, który należy regularnie odnawiać. Dlatego, jeśli potrzebujesz oprogramowania do projektowania w 2D, skorzystaj z oferty home.pl i wypróbuj AutoCAD LT.

Źródło zdjęć: Autodesk

Źródło tekstu: Autodesk