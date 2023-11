Rewolucja w laptopach. Jeden chip, a zmienia wszystko

Został niecały miesiąc i w naszych domach zabrzmią kolędy, na stołach pojawi się karp, a na dachach zaparkuje Święty Mikołaj z wesołym „ho! ho! ho!” na ustach. Co przyniesie w worku z prezentami? Jestem przekonany, że każdy ucieszy się z laptopa marki ASUS z najnowszymi kartami GeForce RTX 40.

Do Świąt Bożego Narodzenia został niecały miesiąc. Rozpoczyna się wigilijne szaleństwo. Za chwilę będziemy robić ogromne zakupy, aby przygotować tradycyjne potrawy. Jednak już teraz powinniśmy myśleć o innych sprawunkach, a mianowicie o prezentach. Czasu nie zostało wiele, a to kwestia, która na pewno spędza sen z powiek wielu osób. Na szczęście wchodzę w rolę świątecznego elfa i spieszę z pomocą.

Potencjalnych propozycji na świąteczny prezent jest wiele, ale dzisiaj skupimy się na konkretnym rodzaju sprzętu. Sprawdźmy, co do zaoferowania mają najnowsze laptopy marki ASUS, a konkretnie modele wyposażone w wydajne karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 40. Jestem pewien, że to ten rodzaj podarunku, z którego każdy się ucieszy.

Dlaczego warto wybrać laptopa z GeForce RTX 40?

W tym miejscu możesz zadać sobie pytanie – ale dlaczego akurat laptop z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 40? Nie martw się, gdyż za chwilę rozwieję te wątpliwości. Najbardziej ogólnikowo mógłbym napisać, że to modele najczęściej wybierane zarówno przez graczy, jak i profesjonalistów, a tak ogromne grono użytkowników nie może się mylić. Po drugie, mógłbym też przypomnieć, że są to najnowsze modele w ofercie NVIDII, które wykorzystują architekturę Lovelace i wszystkie związane z nią korzyści. Domyślam się jednak, że to wciąż za mało. Dlatego przejdźmy od ogółów do szczegółów.

Karty graficzne GeForce RTX 40, które znajdziesz w gamingowych laptopach firmy ASUS, wykorzystują rozwiązanie o nazwie Max-Q. Jest to cały zestaw technik, które mają za zadanie w czasie rzeczywistym optymalizować pracę komputera, aby był jednocześnie możliwie wydajny, a przy tym cichy i energooszczędny. W tym celu NVIDIA zaprzęgła do pracy algorytmy sztucznej inteligencji, które przez cały czas monitorują pracę poszczególnych elementów komputera i zmieniają ich parametry, aby najbardziej odpowiadały temu, co aktualnie robimy.

Te rozwiązania to między innymi:

Dynamic Boost – automatycznie optymalizuje pobór mocy między układem graficznym a procesorem. W zależności od zapotrzebowania może więcej przekazać albo GPU, albo CPU. Co ważne, dzieje się to błyskawicznie (na podstawie każdej generowanej klatki) i bez udziału użytkownika.

– automatycznie optymalizuje pobór mocy między układem graficznym a procesorem. W zależności od zapotrzebowania może więcej przekazać albo GPU, albo CPU. Co ważne, dzieje się to błyskawicznie (na podstawie każdej generowanej klatki) i bez udziału użytkownika. WhisperMode – to całkowicie przebudowany system zarządzania głośnością laptopa. Każdy z użytkowników może wybrać, jak dużo hałasu ma generować jego komputer, a systemy sztucznej inteligencji będą tak dobierać parametry podzespołów, aby mieścić się w wyznaczonych limitach i jednocześnie zaoferować jak najwyższą wydajność.

– to całkowicie przebudowany system zarządzania głośnością laptopa. Każdy z użytkowników może wybrać, jak dużo hałasu ma generować jego komputer, a systemy sztucznej inteligencji będą tak dobierać parametry podzespołów, aby mieścić się w wyznaczonych limitach i jednocześnie zaoferować jak najwyższą wydajność. Battery Boost – w tym przypadku sztuczna inteligencja dba o jak najniższe zużycie energii, aby laptop możliwie najdłużej działał na zasilaniu z akumulatora. W tym celu również optymalizowana jest moc układu graficznego i procesora, ale dodatkowo system kontroluje też jakoś obrazu i częstotliwość renderowania klatek. Według pomiarów NVIDII pozwala to nawet o 70 proc. wydłużyć czas pracy komputera z dala od gniazdka.

– w tym przypadku sztuczna inteligencja dba o jak najniższe zużycie energii, aby laptop możliwie najdłużej działał na zasilaniu z akumulatora. W tym celu również optymalizowana jest moc układu graficznego i procesora, ale dodatkowo system kontroluje też jakoś obrazu i częstotliwość renderowania klatek. Według pomiarów NVIDII pozwala to nawet o 70 proc. wydłużyć czas pracy komputera z dala od gniazdka. Advanced Optimus – to rozwiązanie pozwala komputerowi przełączać się między wydajnym układem graficznym GeForce RTX 40 a bardziej energooszczędną grafiką zintegrowaną. Dzieje się to w sposób automatyczny i w oparciu o aktualne zapotrzebowanie, aby zapewnić maksymalną moc przy możliwie niskim zużyciu energii i jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień systemu.

– to rozwiązanie pozwala komputerowi przełączać się między wydajnym układem graficznym GeForce RTX 40 a bardziej energooszczędną grafiką zintegrowaną. Dzieje się to w sposób automatyczny i w oparciu o aktualne zapotrzebowanie, aby zapewnić maksymalną moc przy możliwie niskim zużyciu energii i jednoczesnym zmniejszeniu opóźnień systemu. Rapid Core Scaling – to z kolei technika przeznaczona dla profesjonalistów, którzy w swojej pracy korzystają z wymagających obliczeniowo aplikacji, jak Adobe Premier, Blender lub MATLAB. Dzięki temu układ graficzny w czasie rzeczywistym rozpoznaje zapotrzebowanie danego programu i wykorzystuje tylko te rdzenie, które w danym momencie są potrzebne. W ten sposób możliwe jest operowanie na wyższych częstotliwościach i tym samym zaoferowanie nawet trzykrotnie wyższej wydajności w trakcie pracy twórczej.

Na tym lista zalet się nie kończy. Z perspektywy graczy niezwykle istotne jest też wsparcie takich rozwiązań jak DLSS oraz Ray Tracing. NVIDIA jest w tym kontekście absolutnym liderem i to właśnie na kartach GeForce RTX 40 możemy liczyć na najlepsze efekty. Uruchomione na laptopach gry, dzięki śledzeniu promieni (Ray Tracing), wyglądają lepiej niż kiedykolwiek, a z kolei generowanie klatek, które jest częścią DLSS 3.5, zapewnia wysoką płynność rozgrywki. Dzisiaj już chyba nikt nie ma wątpliwości, że właśnie tak będzie wyglądała przyszłość generowania grafiki w grach komputerowych, a dzięki układom RTX 40 ta przyszłość już dzisiaj jest na wyciągnięcie ręki. Efekty tego zobaczysz w wielu grach, w tym: Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, Alan Wake 2 czy też Diablo IV.

Jednak układy GeForce RTX 40 w laptopach ASUSA to nie tylko propozycja dla graczy. Już przy okazji techniki Rapid Core Scaling wspominałem o profesjonalistach, bo to maszyny też dla nich. Pomocne są w tym sterowniki NVIDIA Studio, które zostały zoptymalizowane do wymagającej pracy. Zapewniają szybki render, płynny podgląd oraz stabilną pracę. Wykorzystanie rdzeni układów graficznych GeForce RTX 40 pozwala nawet kilkukrotnie skrócić pracę w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań, a to coś, co dla osób zajmujących się tak wymagającymi zadaniami jest jednym z najważniejszych czynników. To wszystko sprawia, że laptopy z kartami NVIDII to dzisiaj najlepsze narzędzie do gier, pracy, tworzenia, ale też streamowania, bo obsługują kodeki NVNEC oraz AV1.

Polecane laptopy gamingowe ASUS z kartami GeForce RTX 40

Mam nadzieję, że kwestię pytań „dlaczego akurat laptopy z GeForce RTX 40” mamy już wyjaśnioną. W skrócie można powiedzieć, że to po prostu najlepsze rozwiązanie dla graczy, streamerów i profesjonalistów. Teraz możecie zastanawiać się, jaki komputer przenośny najlepiej wybrać. Nie wyszedłem jeszcze z roli pomocnika Świętego Mikołaja i przygotowałem aż trzy różne propozycje. Przyjrzyjmy się każdej z nich.

ASUS ROG Strix G16 2023 (G614)

Pierwsza to laptop ASUS ROG Strix G16 2023 (G614). Jest on wyposażony w 16-calowy ekran w formacie 16:10, który – w zależności od wybranej wersji – oferuje rozdzielczość 2560 × 1600 lub 1920 × 1200 pikseli, a także odświeżanie 240 lub 165 Hz. Każdy z nich charakteryzuje się też świetnym odwzorowaniem kolorów, pokrywając w 100 proc. paletę barw sRGB, a w wersji określanej jako ROG Nebula także w 100 proc. przestrzeń DCI-P3. Dzięki temu ekrany doskonale sprawdzą się we wspominanej już pracy profesjonalistów, którzy często pracują z kolorami, więc ich maksymalne pokrycie stanowi kluczową cechę laptopa.

A co z wydajnością? O to nie trzeba się martwić, bo ASUS ROG Strix G16 2023 dostępny jest w kilku wariantach. Do wyboru mamy procesor Intel Core 13. generacji od 14-rdzeniowego modelu i7-13650HX aż do 24-rdzeniowego i9-13980HX. Do tego dochodzą układy graficzne GeForce RTX 4050, 4060, 4070, a nawet 4080 oraz 16 GB dwukanałowej pamięci DDR5-4800, którą można rozszerzyć do 32 GB. Takie połączenie gwarantuje wysoką wydajność w każdym zadaniu, które zostanie postawione przed laptopem. Warto wspomnieć też, że ASUS dorzuca aż 3 miesiące Xbox Game Pass Ultimate za darmo, więc od razu można wskoczyć w wir grania.

ASUS ROG Strix G16 2023 (G614) sprawdzi się zarówno w rękach profesjonalistów, jak i graczy, oferując wysoką jakość obrazu i rewelacyjną wydajność.

ASUS TUF Gaming F17 2023 (FX707)

A może szukasz czegoś z jeszcze większym ekranem? W takim wypadku mój wybór padłby na model ASUS TUF Gaming F17 2023 (FX707), który wyposażony jest w aż 17,3-calowy wyświetlacz IPS. Do wyboru są wersje o rozdzielczości 1920 × 1080 lub 2560 × 1440 pikseli, które odświeżają obraz częstotliwością 240 lub 144 Hz, a do tego w wybranych wariantach w 100 proc. pokrywają profesjonalną paletę barw DCI-P3. Chociaż to niezwykle ważne dla grafików, fotografów i montażystów, to jestem przekonany, że gracze też nie będą mieli nic przeciwko pięknym barwom na wyświetlaczu laptopa.

W tym modelu ASUS również daje duży wybór pod kątem podzespołów. W przypadku procesora możemy zdecydować się na układy od Core i7-12700H, przez Core i7-13700H i na Core i9-13900H kończąc. Mogą one współpracować z 8 lub 16 GB dwukanałowych pamięci RAM oraz grafikami GeForce RTX 4050, 4060 lub 4070. Nikt nie powinien się też martwić o brak miejsca na aplikacje i gry, bowiem w sprzedaży dostępne są wersje z szybkimi nośnikami SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemności do 2 TB. Dodatkowo laptop oferuje WiFi 6, Bluetooth 5.2, Dolby Atmos, klawiaturę z podświetleniem RGB oraz 3 miesiące Xbox Game Pass Ultimate za darmo.

Ten model, z racji większego ekranu i świetnego odwzorowania kolorów (w wybranych wersjach do 100 proc. DCI-P3) będzie doskonałym wyborem dla profesjonalistów. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprezentować go także komuś, kto będzie go wykorzystywał głównie do grania.

ASUS TUF Gaming A15 2023 (FA507)

A czy ASUS ma coś dla fanów procesorów AMD Ryzen? Oczywiście, że tak. Tutaj świetnym wyborem będzie model ASUS TUF Gaming A15 2023. Ten dostępny jest z dwoma układami Czerwonych: 8-rdzeniowym AMD Ryzen 9 7940HS lub 8-rdzeniowym AMD Ryzen 7 7735HS. Każdy z nich to gwarancja wysokiej wydajności, a w połączeniu z grafikami NVIDIA GeForce RTX 4050, 4060 lub 4070 i 16 GB pamięci RAM dostajemy prawdziwą maszynę do grania i pracy. Do wyboru są też trzy warianty ultraszybkiego dysku SSD NVMe PCIe 4.0 o pojemnościach 512 GB, 1 TB lub aż 2 TB.



Podobnie jak w pozostałych modelach, tak i tutaj ASUS daje nam do wyboru kilka wersji wyświetlacza. Każdy z nich ma matrycę IPS o przekątnej 15,6 cali. Natomiast różnią się on rozdzielczością, częstotliwością odświeżania, a także odwzorowaniem kolorów. Wybierać możemy między 1920 × 1080 i 2560 × 1440, odświeżaniem 144 i 165 Hz oraz 100-procentowym pokryciem palety sRGB lub szerszej DCI-P3. Już o tym wspominałem, ale dzięki temu znowu jest to sprzęt, którego możliwości wykorzystają zarówno gracze, jak i profesjonaliści. Wszystko zależy od zakupionego wariantu laptopa, więc warto zwrócić na to szczególną uwagę.

ASUS i NVIDIA dla graczy oraz profesjonalistów

Laptopy ASUSA z układami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 40 to prezent, z którego ucieszy się każdy. Nawet Święty Mikołaj, który będzie je wręczał, bo wie, że to sprzęty dopracowane, które w swojej klasie są jednymi z najlepszych na rynku. W takim wypadku przełożą się na uśmiech na twarzy każdego, kto znajdzie je pod choinką.

Tekst sponsorowany na zlecenie firm NVIDIA oraz ASUS.

