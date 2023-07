Przez te laptopy zechcesz wyrzucić stacjonarkę. ASUS i NVIDIA czarują

Szukasz gamingowego laptopa? Jedyny słuszny wybór to dzisiaj model ASUSA z karta graficzną GeForce RTX 40. Już tłumaczę dlaczego.

Gdyby ktoś jeszcze kilka lat temu zapytał mnie o kupno komputera dla gracza, to bez wahania odpowiedziałbym, żeby wybrał model stacjonarny. Dzisiaj odpowiedź na to pytanie nie jest już tak jednoznaczna. Laptopy znacząco dogoniły tradycyjne desktopy zarówno pod względem samej wydajności, jak i możliwości czy kultury pracy. Do tego mają jedną, a do tego niezaprzeczalną zaletę, której brakuje jednostkom stacjonarnym. Chodzi oczywiście o mobilność.

Komputera stacjonarnego nie zabierzemy ze sobą na wakacje. Nie pogramy na nim w pociągu. Nie zabierzemy go do znajomego, aby urządzić sobie LAN Party w starym stylu. No dobra, w tym ostatnim przypadku jest to jak najbardziej możliwe, ale z laptopem jest po prostu dużo łatwiej i wygodniej, a – o czym już wspominałem – pod względem wydajności komputery przenośne nie mają dzisiaj czego się wstydzić. Spokojnie radzą sobie z najnowszymi grami, nawet tymi najbardziej wymagającymi.

Jeśli aktualnie szukasz gamingowego laptopa czy to dla siebie, dla dziecka czy jako prezent dla kogoś bliskiego, to jedynym słusznym wyborem jest w tym momencie model ASUSA z kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 40. W tym momencie możesz zadać sobie pytanie – dlaczego? Zaraz postaram się na nie odpowiedzieć, przy okazji zrywając z kilkoma mitami na temat tych konstrukcji.

NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop

Seria GeForce RTX 40 Laptop to w tym momencie najnowsze i zarazem najszybsze modele w ofercie firmy NVIDIA. Już samo to sprawia, że są najlepszym wyborem do grania nie tylko ze względu na wspominają wydajność, ale także oferowane możliwości, np. DLSS 3. W portfolio znajdują się zarówno laptopy z kartami graficznymi dla tych najbardziej wymagających, jak i mniej wybrednych graczy, którzy dysponują trochę mniejszym budżetem. Oferta jest tak przygotowana, że każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Ale co – oprócz wydajności – sprawia, że seria GeForce RTX 40 Laptop to najlepsza propozycja dla graczy? To między innymi takie rozwiązania, jak: Battery Boost, Dynamic Boost oraz WhisperMode. Każde z nich oferuje coś innego, ale razem sprawia, że laptopy z kartami NVIDII są jeszcze lepsze. Na przykład Battery Boost to technika, w której sztuczna inteligencja zarządza w czasie rzeczywistym mocą procesora i GPU, poprawia czas działania z dala od ładowarki. Z kolei WhisperMode pozwala na ustawienie głośności laptopa, a specjalnie stworzone algorytmy będą zarządzać procesorem, kartą graficzną i systemem chłodzenia, aby zapewnić możliwie cichą i wydajną pracę.

Jednak zdecydowanie najciekawszym elementem kart GeForce RTX 40 jest technika DLSS 3, czyli najnowsza wersja Deep Learning Super Sampling. Po raz pierwszy została ona zaprezentowana przy okazji premiery pierwszej generacji kart z serii RTX. Dzisiaj, po kilku latach obecności na rynku, jest rozwiązaniem jeszcze lepszym, jeszcze bardziej dopracowanym i mającym dużo więcej do zaoferowania samym graczom.



DLSS 3, czyli prawdziwa rewolucja

Deep Learning Super Sampling to technika skalowania obrazu, która wykorzystuje algorytmy sztucznej inteligencji. Dzięki temu karta graficzna może renderować obraz w niższej rozdzielczości, a następnie dedykowane do tego rdzenie Tensor błyskawicznie przetwarzają każdą klatkę i skalują ją do wyższej, docelowej rozdzielczości, np. Full HD, jeśli taki mamy akurat monitor. Tym samym karta graficzna, dzięki niższej rozdzielczości może generować więcej klatek na sekundę, a dla nas, czyli graczy, nie ma praktycznej żadnej różnicy w jakości generowanego obrazu. Czasami potrafi on prezentować się nawet lepiej, niż ten wygenerowany natywnie w danej rozdzielczości, chociaż tutaj wiele zależy od zastosowanych ustawień.

DLSS 3, czyli najnowsza wersja tej techniki, idzie jeszcze o krok dalej. Nie tylko potrafi ona przeskalować obraz do wyższej rozdzielczości bez zauważalnej straty na jakości, ale dodatkowo tworzy dodatkowe klatki obrazu, znacząco w ten sposób poprawiając płynność rozgrywki. Nowe rozwiązanie NVIDII bierze tutaj pod uwagę nie tylko poprzednią, ale także aktualną klatkę obrazu, a dodatkowo czerpie informacje bezpośrednio z silnika gry, więc niejako wie, co zostanie wyrenderowane za chwilę. Dysponując takimi danymi może tworzyć dodatkowe klatki, które praktycznie niczym nie różnią się od tych, które zostały wygenerowane natywnie. Tymczasem dla gracza znacząco poprawia się płynność rozgrywki i tym samym komfort grania.

Nie wierzysz? Wystarczy spojrzeć na nasze niedawne testy kart graficznych GeForce RTX 4060 Ti oraz RTX 4070. Co prawda są to modele desktopowe, ale korzystają one z dokładnie tej samej architektury co GPU w laptopach, więc wzrosty wydajności będą bardzo zbliżone.

Na przykład przy karcie RTX 4070 w grze Cyberpunk 2077 płynność rośnie z około 60 klatek na sekundę w rozdzielczości 1080p z włączonym Ray Tracingiem do nawet 150 klatek przy identycznych ustawieniach, ale z włączonym DLSS 3. Jeszcze bardziej imponująco prezentuje się to w 4K, gdzie normalnie mamy poziom zaledwie 16 klatek, czyli de facto niegrywalny, a z Deep Learning Super Sampling już około 50 klatek na sekundę. Podobnie wygląda do w grze Marvel’s Spider-Man, co zresztą możecie zobaczyć na poniższych wykresach.

Można się też spotkać ze stwierdzeniem, że DLSS 3 jest tylko dla posiadaczy kart graficznych GeForce RTX 40. To tylko częściowa prawda. Na nową wersję techniki składają się trzy rzeczy – Deep Learning Super Sampling (DLSS 2), NVIDIA Reflex oraz Frame Generation, czyli właśnie generowanie dodatkowych klatek. Dwa pierwsze rozwiązania są dostępne także na kartach z serii RTX 20 i RTX 30, a NVIDIA Reflex nawet na modelach GTX 900. Owszem, z generowania dodatkowych klatek skorzystają tylko użytkownicy kart RTX 40, ale to tylko część z tego, co potrafi DLSS. To jednak kolejny argument za tym, aby w laptopie gamingowym postawić właśnie na najnowsze karty.

Aktualnie DLSS 3 dostępne jest już w ponad 40 grach i programach, a lista cały czas się powiększa. To między innymi: Call of Duty: Warzone 2.0, Cyberpunk 2077, Marvel’s Spider-Man Remastered, Deathloop, Diablo IV, Elden Ring, F1 23, Fortnite, God of War, Microsoft Flight Simulator, Resident Evil Village i wiele, wiele innych.

Jaki laptop wybrać? ASUSA!

Skoro ustaliliśmy już, że karty graficznej z serii GeForce RTX 40 Laptop to najlepsze, co aktualnie można wybrać w komputerze przenośnym, to czas wskazać kilka ciekawych modeli. W tym celu swój wzrok skierowałem ku urządzeniom marki ASUS, a konkretnie modelom z serii ROG Zephyrus, które charakteryzują się nie tylko świetną specyfikacją i tym samym dobrą wydajnością, ale też wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami.

ASUS ROG Zephyrus G14

Na początek przyjrzyjmy się modelowi ASUS ROG Zephyrus G14 (2023). Jest on wyposażony w 14-calowy ekran w formacie 16:10. Wyświetla on obraz w rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli, a odświeżanie to 165 Hz, więc gracze nie powinni mieć powodów do narzekania. W razie potrzeby laptop sprawdzi się też w pracy grafika, fotografia lub filmowca, bowiem matryca w 100 proc. pokrywa profesjonalną paletę barw DCI-P3.

Do wyboru jest kilka wariantów laptopa od modelu z grafiką GeForce RTX 4050 aż po totalnie odjechany wariant z GeForcem RTX 4090, który poradzi sobie z absolutnie każdą grą, która zostanie na nim uruchomiona, w tym także Cyberpunkiem 2077 w trybie z path tracingiem i z włączonym DLSS 3. Do tego dochodzą wydajne procesory AMD Ryzen 7000HS oraz 16 lub 32 GB pamięci RAM. To naprawdę potężne maszyny.

ASUS ROG Zephyrus Duo 16

A może szukasz czegoś jeszcze większego i jeszcze potężniejszego? No to moja propozycja to ASUS ROG Zephyrus Duo 16. To absolutna bestia i to pod każdym względem. Do wyboru są dwie wersje z kartami graficznymi GeForce RTX 4090 lub RTX 4080. Obie poradzą sobie z każdą, nawet najbardziej wymagającą grą. Do tego dochodzą bardzo wydajne, 16-rdzeniowe procesory AMD Ryzen 9 7945HX, wspierane przez maksymalnie 64 GB pamięci RAM DDR5-4800.



Dużą zaletą są też ekrany, bo w tym model są aż dwa. Ten podstawowy to matryca Mini LED o przekątnej 16 cali i rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli. Również w 100 proc. pokrywa paletę DCI-P3, a do tego odświeża obraz z częstotliwością 240 Hz. Natomiast dodatkowy ekran to matryca IPS o przekątnej 14 cali (3840 x 1100 pikseli) z obsługą rysika. Miałem okazję korzystać z podobnego modelu ASUSA i uwierzcie mi, że jest to ogromna wygoda. To laptop idealny dla najbardziej wymagających. Myślę, że ze względu na szybki ekran sprawdzi się przede wszystkim w rękach zapalonych e-sportowców, którzy grają w Valoranta, CS:GO (a za chwilę CS2), a nawet Call of Duty.

ASUS ROG Zephyrus M16

ASUS ma w swojej ofercie także model ROG Zephyrus M16, na widok którego niejednemu opadłaby szczęka. Względem opisywanych już poprzedników różni się przede wszystkim zastosowaniem procesora Intel Core i9-13900H. To niezwykle potężna, 14-rdzeniowa jednostka, która swoimi możliwościami może śmiało konkurować z układami desktopowymi. W zestawie z GeForcem RTX 4090, RTX 4080 lub RTX 4070 może wiele. A jak dorzucimy do tego jeszcze do 64 GB pamięci RAM DDR5, to otrzymujemy sprzęt do zadań specjalnych.

Ogromne wrażenie w tym modelu robi 16-calowa matryca Mini LED o rozdzielczości 2560 x 1600 pikseli i odświeżaniu aż 240 Hz. Wielu graczy marzy o takim monitorze, a tutaj dostajesz to w przenośnym komputerze. Ponownie będzie to też świetna maszyna dla profesjonalistów, bo w 100 proc. matryca pokrywa paletę barw DCI-P3, więc odwzorowanie kolorów będzie perfekcyjne.

Zresztą warto jeszcze na chwilę wrócić do ekranów w laptopach tajwańskiego producenta. ASUS określił tego typu matryce mianem ROG Nebula. Nie dość, że są to nowoczesne panele Mini LED, mają odświeżanie 240 Hz i rewelacyjne odwzorowanie kolorów, to jeszcze są zgodne z VESA Display HDR i Dolby Vision. Jest to możliwe dzięki szczytowej jasności na poziomie nawet 1100 nitów. Poza tym ekrany obsługują NVIDIA G-Sync, które eliminuje zjawisko rozrywania klatek.

Podsumowanie

Czy trzeba więcej, aby przekonać Cię, że laptopy ASUS z kartami graficznymi GeForce RTX 40 to najlepszy wybór dla gracza? Myślę, że nie. Rewelacyjna wydajność, zaawansowane rozwiązania technologiczne pokroju DLSS 3 mówią same za siebie. Trudno dzisiaj o lepszy wybór dla wymagającego gamera, których chce pograć zarówno w Diablo IV, Cyberpunk 2077, jak i Valoranta lub CS:GO.

*Tekst sponsorowany na zlecenie firmy ASUS.

