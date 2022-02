Wybór smartfona wcale nie jest tak prosty, jak może się to w pierwszej chwili wydawać. Widząc wystawę wypełnioną tymi urządzeniami, wydaje nam się, że wybranie tego jedynego zajmie nam tylko chwilkę. Niestety bardzo często okazuje się, że dostosowanie wszystkich parametrów do swoich preferencji przysparza sporych problemów. Na co zwrócić uwagę wybierając smartfona do codziennego użytkowania? Dowiesz się tego, czytając dzisiejszy artykuł.

Parametry, które robią różnicę

Aby wybrać dobry telefon, warto sprawdzić podstawowe parametry danego modelu. Na co zwracać największą uwagę? Zdecydowanie najważniejszą rzeczą w każdym smartfonie jest procesor. Im jest on bardziej zaawansowany, tym lepszą wydajność zapewni. Warto pamiętać, że taktowanie procesora nie przekłada się wprost na lepszą wydajność. Liczba rdzeni i słaby układ graficzny również mogą sprawić, iż telefon działa powoli i korzystanie z wielu aplikacji jest mocno utrudnione.

Kolejnym bardzo ważnym elementem każdego smartfona jest ekran. Na nim wyświetlany jest obraz, w który będziesz się wpatrywać nawet kilka godzin dziennie. Warto go dostosować do własnych preferencji. Jeśli planujesz korzystać ze smartfona jak z klasycznego telefonu i będziesz używać go wyłącznie do odbierania połączeń i wysyłania wiadomości, to jakość ekranu nie ma dużego znaczenia – wystarczy, że będzie prawidłowo reagował na dotyk. W przypadku, gdy zamierzasz oglądać na nim filmy, parametry ekranu nabierają ogromnej wagi. Zwróć uwagę na jego rozdzielczość, odwzorowanie kolorów i jasność. Najlepiej wybrać smartfon z ekranem o rozdzielczości Full HD+ lub wyższej, z dobrym odwzorowaniem kolorów. Jeśli to możliwe, szukaj także obsługi HDR i certyfikatu ochrony wzroku. Taki ekran na pewno zapewni dobrą jakość kolorów i komfortowe oglądanie zdjęć i filmów.

Nie bez znaczenia jest pamięć wewnętrzna, zarówno operacyjna (RAM), jak i służąca do przechowywania plików. Mała ilość pamięci RAM może spowalniać system i utrudnić poprawne działanie w sytuacji, gdy korzystamy z obciążających aplikacji i gramy. Przy tym warto pamiętać, że iPhone'y korzystają z RAM-u nieco inaczej niż smartfony z Androidem i tam można pozwolić sobie na mniej RAM-u. Podstawowa zasada mówi jednak, że im więcej RAM-u ma telefon, tym lepiej.

Pamięć wewnętrzna służy natomiast do przechowywania plików. Jeśli smartfon ma służyć jako aparat i kamera, to warto kupić model wyposażony w dużą ilość pamięci masowej. Dzięki temu nie będziemy potrzeby, by co chwilę kasować stare zdjęcia, by zwolnić miejsce. To samo dotyczy smartfonów, na których będziesz zapisywać filmy i seriale do oglądania offline. Sporo informacji o wszystkich parametrach technicznych znajdziesz, odwiedzając jakiś popularny ranking smartfonów.

Ogromne znaczenie w przypadku smartfonów ma jakość zastosowanej w danym modelu baterii. Zwykle im większa pojemność, tym dłużej będzie można korzystać z urządzenia bez konieczności ponownego ładowania. Warto wiedzieć, że na żywność baterii ogromny wpływ ma to, co robimy z urządzeniem. Im mocniej jest ono eksploatowane, tym krócej „trzyma” bateria. Jeśli uwielbiasz grać, warto wybrać model z pojemną baterią i szybkim ładowaniem. W takiej sytuacji dobrym rozwiązaniem będą akumulatory o pojemności przekraczającej 5000 mAh lub telefony z ładowarkami 50 czy 60 W.

Ranking telefonów — zanim wybierzesz się do sklepu, sprawdź co polecają inni

Porównywanie setek modeli smartfonów jest bardzo trudne, dlatego nie warto tego robić na własną rękę. Dobry ranking telefonów umożliwia porównanie dowolnych modeli pod względem funkcji, wagi czy możliwości aparatu. Przeglądając takie strony, można zestawić ze sobą najlepsze telefony i wybrać model, dostosowany do własnych potrzeb. Bardzo dobry ranking telefonów 2021 znaleźć można na stronie Euro.com. Prosty interfejs i dokładny opis specyfikacji technicznej, który znajdziemy na tej stronie, umożliwi porównanie telefonów i sprawdzenie ocen. Dzięki temu można wybrać najlepsze smartfony w dobrej cenie.

Oczywiście zawsze można zdać się na sprzedawcę i poprosić, by polecił dobry model smartfonu. Jak pokazuje doświadczenie, taka ufność nie zawsze kończy się dobrze. Warto więc poświęcić odrobinę czasu, by wybrać najlepszy smartfon dopasowany do własnych wymagań.

