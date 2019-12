Sprawdziliśmy telefon w zegarku Alcatel TCL Family Watch MT40

Telefon w zegarku kiedyś był marzeniem dla dorosłych, teraz może okazać się świetnym prezentem dla dziecka. A i rodzic na tym zyskuje za sprawą śledzenia GP i wygodnej komunikacji.

Przez lata do czynienia miałem z wieloma pomysłami na telefon w zegarku - wszystkimi z jednym, podstawowym problemem. W tak małym urządzeniu zwyczajnie nie dało się zmieścić baterii zdolnej zapewnić długi czas pracy. Jakie było moje zdziwienie, gdy okazało się, że Alcatel TCL Family Watch MT40 spokojnie jest w stanie przetrwać nawet dwa dni pracy czy działać w trybie czuwania przez 5 dni. OK, zaintrygowałeś mnie Alcatelu.

O sprawdzenie zegarka Alcatela poprosiła nas sieć T-Mobile, nie ingerując przy tym w żaden sposób w zawartość artykułu. By jednak etyce stało się zadość - tekst trafił do działu Akcje Partnerskie. Na testy trafił pastelowo-różowy wariant urządzenia, ale można kupić też opcję niebieską. Róż do marynarki nie pasował kompletnie, ale czego się dla Was nie robi :)

Jeśli wolicie pooglądać / posłuchać o zegarku, zapraszam do filmu:

Alcatel TCL Family Watch MT40 to zegarek dla dziecka... i dla rodzica

Telefon w zegarku nie jest nowym pomysłem, nowością jest tutaj uproszczony interfejs i system zarządzania. Rodzic ma pełną kontrolę nad tym, gdzie jest jego dziecko oraz z kim może się komunikować za pomocą zegarka. Z jednej strony mamy więc bardzo atrakcyjny gadżet dla naszej pociechy, a z drugiej, o wiele mniej trosk. Zawsze można zajrzeć do aplikacji i ustalić, gdzie jest nasze dziecko czy wykonać połączenie głosowe lub wideo.

Bateria daje radę

Nie byłbym sobą, gdybym na pierwszy plan nie wrzucił kwestii zasilania. Pojemność baterii wynosząca 600 mAh to dla współczesnego telefonu całe nic. Jednak w przypadku zegarka Alcatela, z powodzeniem wystarcza na dwa dni działania, gdy dziecko jest już nieco znudzone zegarkiem. Na początku spodziewajmy się ładowania co wieczór. Czas pracy można przy tym wydłużyć, planując automatyczne wyłączanie na noc - możemy to zrobić w aplikacji na naszym telefonie. Czas ten natomiast skróci się, jeśli będziemy często rozmawiać z dzieckiem. Maksymalny czas rozmów to 5 godzin.

Do ładowania służy standardowe złącze microUSB - nie potrzebujecie specjalnej stacji dokującej czy nietypowego przewodu. Co ważne, aplikacja w telefonie rodzica stale monitoruje poziom naładowania akumulatora. Zdecydowanie ułatwia to zapewnienie stałego kontaktu z dzieckiem. Czas ładowania wynosi 2 godziny.

Karta SIM, aplikacja w telefonie i gotowe

Proces uruchomienia urządzenia jest banalnie prosty. Wystarczy zainstalować aplikację producenta, zeskanować kod QR wyświetlany na zegarku i podać numer telefonu karty SIM zainstalowanej w zegarku. Nie musi być to T-Mobile - rozwiązanie TCL jest niezależne od operatora.

Reszta to już kosmetyka, jak podanie jaką rolę pełnimy jako opiekun (mama, wujek, tata i tym podobne) czy wprowadzenie imienia dziecka i jego płci. Sam konfigurację przeprowadziłem na Apple iPhone 11, ale nic nie stoi na przeszkodzie, by aplikację TCL Connect zainstalować pod Androidem.

TCL Connect - proste zarządzanie

Muszę przyznać, że choć interfejs nie ma wodotrysków, to podział funkcji jest bardzo logiczny. Możemy tutaj ustalić bezpieczną strefę - gdy dziecko ją opuści, dostaniemy powiadomienie. Da się też ustalić jakie kontakty mają być dostępne w zegarku dziecka jak i ustalić godziny zajęć w szkole, podczas których funkcje zegarka są ograniczone. W tym ostatnim przypadku zegarek pozwala jedynie na sprawdzanie godziny, dzwonienie do rodziców i w razie potrzeby - do służb ratunkowych.

Przydać mogą się też powiadomienia, planowane na telefonie rodzica, np. przypomnienie od korepetycjach, ustawiany przez rodziców budzik czy ograniczenie otrzymywania SMS-ów tylko do wcześniej ustalonej listy kontaktów. W zegarku jest tylko jedna gra w "chomiki", którą też można odłączyć w razie potrzeby. Z kolei na młodych spryciarzy mamy funkcję blokady wyłączania zegarka. Dzięki niej mamy pewność, że dziecko nie pójdzie na wagary wyłączając na ten czas zegarek.

Alcatel TCL Family Watch MT40 przyda Ci się najbardziej do tych trzech rzeczy

W praktyce korzystać będziesz z 3 kluczowych funkcji. Pierwsza to lokalizowanie pociechy zarówno w czasie rzeczywistym, jak i zerknięcie na dzienną aktywność w postaci animacji nałożonej na mapę GPS. Druga to czaty - możemy wysłać dowolny tekst na zegarek dziecka, jak i wiadomość audio czy zdjęcie. Nasze dziecko nie ma możliwości pisania, ale może wysłać emotkę, zdjęcie czy nagrać wiadomość głosową. Trzecia z funkcji to połączenia. Co ważne, mamy tutaj zarówno połączenia głosowe, jak i wideo, wykorzystujące kamerkę nad ekranem zegarka (jest marna, ale do komunikacji wystarczy). Oprogramowanie jest stale rozwijane, niewykluczone więc, że wkrótce ten nietypowy telefon zasilą kolejne funkcje.

Zaskakująco dobre wykonanie

Ciepłe słowa należą się też jakości wykonania. Osłonięte porty ładowania i karty SIM ograniczają wpływ czynników zewnętrznych. Zegarek spełnia normę IP65, nie musimy więc martwić się o wnikanie pyłu czy przypadkowe zalanie. Z kolei miękki pasek można z łatwością dopasować do nadgarstka dziecka w zakresie obwodu od 135 do 200 mm.

Zastrzeżenia nie budzi jakość użytych materiałów, ani ich spasowanie. Nie sądzę, by zegarek uległ szybko zniszczeniu w typowym użytkowaniu. Warto zauważyć, że urządzenie jest relatywnie lekkie - to niespełna 50 gramów. Gabarytowo na nadgarstku dziecka prezentuje się jednak okazale (45 x 39,05 x 14,55 mm). Dla osoby dorosłej nieco problematyczna może być obsługa 1,3-calowego ekranu 240 x 240 pikseli, ale dla drobnych palców dziecka to żadna przeszkoda.

Przyzwoite wyposażenie i solidny interfejs

Jeśli szukacie tutaj smartfona, to niestety rozczarujecie się. 256 MB pamięci RAM i 512 MB pamięci ROM wskazują bardziej na rozbudowany klasyczny telefon niż coś mocniej smart. Podoba mi się natomiast, że jest Wi-Fi, łączność 2G, 3G i nawet LTE kategorii 4. (B1/3/7/8/20). Zegarek ma też Bluetooth 4.2, a na liście modułów służących do namierzania zegarka obok GPS-u stoją Beidou i Glonass.

Warta odnotowania jest zadowalająca szybkość działania interfejsu zegarka. Obsługujemy go jednym przyciskiem i gestami przesuwania na boki, znanymi z najnowszych smartfonów, jak i smartwatchy "dla dorosłych". W praktyce oznacza to zupełny brak konieczności nauki. Każda osoba, która bawiła się propozycją T-Mobile podczas testów, natychmiast docierała do interesujących ją funkcji, bez konieczności tłumaczenia czegokolwiek.

Nie zabrakło tutaj kalkulatora, licznika kroków wraz z dystansem i kaloriami, mamy bardzo prostą aplikację do zdjęć z możliwością nakładania na nie naklejek, jest też np. aplikacja do zmiany głosu. Tarcze zegarka utrzymano w pozytywnej, dziecięcej stylistyce.

Jedno drobne ale

Podczas testów TCL FamilyWatch jedyne na co mogłem narzekać, to nie do końca dopieszczona aplikacja w telefonie. Zdarzało się np., że telefon dzwonił bardzo cicho i równie cicho odtwarzane były wiadomości głosowe. Myślę jednak, że szybko te błędy zostaną załatane.

Szczerze powiedziawszy, spodziewałem się produktu góra poprawnego, tymczasem FamilyWatch działa lepiej od niejednego smartbanda, naprawdę przyjemnie wygląda, jest świetnie wykonany i oferuje szereg funkcji dodatkowych, pozwalających zapanować nad naszymi dziećmi.

Cena urządzenia na wolnym rynku to około 500 zł. T-Mobile ma ten zegarek za 1 zł w ofercie z nielimitowanymi rozmowami krajowymi i paczką 1 GB transferu - miesięczny abonament wynosi 24,99 zł. Niegłupia oferta dla rodziców lubiących mieć wszystko pod kontrolą.

Ode mnie - z racji drobnych błędów w aplikacji do zarządzania zegarkiem - wciąż mocne 7/10.

Wady:

- ramki ekranu mogłyby być węższe,

- aparat fotograficzny to jedynie namiastka,

- brak możliwości pisania SMS-ów przez dziecko.

Zalety:

- wygodne, zdalne zarządzanie zegarkiem dziecka,

- lekki i przez to szybki interfejs,

- proste namierzanie zegarka,

- w przemyślany sposób przygotowany czat,

- rozmowy głosowe i wideo,

- 2G/3G/LTE, Bluetooth i Wi-Fi

- nie najgorszy czas pracy jak na telefon ważący 50 gramów.

Źródło zdjęć: Alcatel, wł