Acer Chromebook 315 – komputer dla każdego w nowym wydaniu

Acer Chromebook 315 to odświeżona wersja jednego z najpopularniejszych komputerów na rynku pracujących pod kontrolą ChromeOS. Co ma do zaoferowania?

Bądźmy szczerzy – nie każdy potrzebuje do szczęścia potężnego komputera z wystarczającym zapasem mocy obliczeniowej, by prowadzić pełną symulację lotu na Marsa w trakcie partyjki w którąś z najnowszych gier AAA. Wiele osób wykorzystuje laptopa wyłącznie do podstawowych zastosowań – przeglądania Internetu, komunikatorów czy pracy z dokumentami.

Nie powinno w związku z tym dziwić, że użytkownicy coraz chętniej sięgają po Chromebooki, które – przynajmniej w teorii – doskonale sprawdzają się do takich prostych zadań, jednocześnie oferując kilka istotnych atutów. Najważniejszym jest bardzo atrakcyjna cena względem konkurencyjnych rozwiązań. No dobra, ale skoro płacimy mniej, to gdzie jest haczyk? I czy w ogóle jest tu jakiś haczyk?

O tym miałem okazję się przekonać, kiedy w moje ręce wpadł Acer Chromebook 315. To odświeżona wersja jednego z bardziej popularnych Chromebooków dostępnych w polskich sklepach. Komputer kupimy już za ok. 1800 zł.

Co w zestawie?

Na pierwszy rzut oka pudło z Acer Chromebook 315 nie różni się od dowolnego innego laptopa na rynku – także pod względem zawartości. Poza samym komputerem znajdziemy tam zasilacz USB-C o mocy 45 W… i w sumie tyle. Nie ma tego dużo, ale jest to co najważniejsze.

Wygląd i wykonanie

Acer Chromebook 315 to laptop do pracy i nawet w swojej najnowszej wersji nie próbuje udawać, że jest inaczej. To typowy przejaw faworyzowania funkcjonalności ponad czystym efekciarstwem, co w tej klasie sprzętu uważam za mocny atut.



Pokrywa laptopa jest prosta i pozbawiona zdobień. Znajdziemy tu wyłącznie logo producenta oraz oznaczenie, że mamy do czynienia z Chromebookiem. Matowy plastik nie powinien się palcować i podejrzewam, że w przyszłości będzie dość dobrze maskował rysy. Bo te teoretycznie mogą się pojawić (w końcu nie jest to szkło hartowane), ale niska cena ma swoje prawa.

Pokrywy niestety nie otworzymy jedną ręką, ale już po jej rozłożeniu trzyma się bardzo stabilnie. Praca w pociągu albo z kotem ocierającym się o ekran nie będzie żadnym problemem (ani w żadnych innych warunkach – zostawiam to Waszej wyobraźni 😉).

Po bokach laptop wygląda chyba najbardziej interesująco. Czarny zawias przełamuje jednolity kolor obudowy (choć dla lepszego efektu przydałoby się jeszcze kilka tego typu akcentów), a boki urządzenia wyprofilowano w taki sposób, by wydawało się bardziej smukłe niż w rzeczywistości. Bez fajerwerków, ale prezentuje się to całkiem schludnie.

Zestaw portów jest rozbudowany, przynajmniej jak na codzienne potrzeby typowego użytkownika. Z lewej znajdziemy dwa porty USB (po jednym USB-C i USB-A, gniazdo jack 3,5 mm oraz gniazdo kart pamięci microSD. Mamy tu także diodę zasilania. Z prawej znalazło się miejsce dla kolejnych dwóch portów USB (identyczny zestaw) oraz otworu na zabezpieczenie Kensington Lock.

Od spodu uświadczymy standardowy zestaw naklejek informacyjnych, cztery gumowe nóżki i głośniki. Co warto zauważyć, cała klapa przymocowana jest dziesięcioma śrubkami, do których odkręcenia wystarczy zwykły śrubokręt krzyżak. Plus za to, że producent nie utrudnia przyszłych napraw, dzięki czemu Acer Chromebook 315 powinien posłużyć znacznie dłużej.

Po otwarciu pokrywy naszym oczom ukazuje się pulpit roboczy. Jest on wykonany z tego samego tworzywa, co reszta obudowy. Znajdziemy tutaj wyspową klawiaturę z klawiaturą numeryczną oraz duży gładzik przesunięty nieco na lewą stronę.



Ta pierwsza wywarła na mnie bardzo pozytywne wrażenie. Klawisze są duże, mają czytelne oznaczenia i są od siebie wyraźnie odseparowane. Do tego mają długi, miękki skok z wyraźnym punktem aktywacji. W efekcie na tym niedrogim Chromebooku pisało się dużo wygodniej niż na niejednym ultrabooku klasy premium, które przez lata przewinęły się w moich rękach. Czepiać można się najwyżej tego, że brakuje tu podświetlenia, ale w tym segmencie cenowym można przymknąć na to oko. No i chromebookowy układ klawiszy może wymagać chwili przyzwyczajenia.

Wyświetlacz

Acer Chromebook 315 wyposażony został w wyświetlacz IPS o przekątnej 15,6” oraz rozdzielczości 1920x1080. Mamy więc do czynienia z panelem o bardzo popularnych parametrach, na którym można bardzo komfortowo pracować i to nawet jeśli potrzebujemy otworzyć kilka okien jednocześnie. Obraz jest ostry, czytelny i mamy do dyspozycji sporo przestrzeni roboczej.

Zastosowany panel pokryto matową powłoką, w związku z czym nie trzeba obawiać się odblasków. Do pracy na zewnątrz przydałaby się co prawda nieco wyższa jasność maksymalna, ponieważ zmierzone przez nas 269 nitów, mówiąc łagodnie, szału nie robi. Podobnie zresztą jak kąty widzenia.

Odwzorowanie kolorów jest przyzwoite, jak na ten segment cenowy. Z pewnościa wystarczy do codziennego, nieprofesjonalnego użytkowania - przeglądania Internetu, zdjęć, czy oglądania filmów.

Podzespoły i wydajność

Na potrzeby przygotowania artykułu otrzymałem laptopa Acer Chromebook 315 w podstawowej konfiguracji z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron N4500, 8 GB DDR4 i dyskiem eMMC o pojemności 128 GB.

Nie zmienia to jednak faktu, że nawet w tej podstawowej wersji Acer Chromebook 315 doskonale radzi sobie z podstawowymi zastosowaniami, takimi jak przeglądanie Internetu, praca z dokumentami czy korzystanie z komunikatorów. Ba, jeśli chodzi o niektóre obszary – np. czas uruchamiania systemu – urządzenie wypada wręcz rewelacyjnie*. No i ze świecą szukać laptopa z innym systemem operacyjnym, który w podobnej cenie oferowałby działałby równie sprawnie.

Testowany komputer dostaje zadyszki dopiero w momencie, kiedy przychodzi do pracy w kilku aplikacjach jednocześnie lub próbujemy pograć w wymagające gry (których wbrew pozorom znajdziemy w Sklepie Play całkiem sporo). Wybór wariantu z mocniejszym procesorem powinien rozwiązać problem w stu procentach.

System i interfejs

Acer Chromebook 315 pracuje pod kontrolą systemu ChromeOS, co jest jego największym atutem. System Google doskonale sprawdza się do codziennych zastosowań, takich jak przeglądanie Internetu, nauka, praca z dokumentami itd. Do tego ma znacznie niższe wymagania systemowe od innych popularnych systemów, dzięki czemu doskonale działa nawet na komputerach o słabszej konfiguracji – a co za tym idzie, bardziej przystępnych cenowo.

ChromeOS ma jeszcze kilka istotnych atutów. Wspomnieć warto chociażby o tym, że sam system jest od konkurencji bezpieczniejszy (nie trzeba się bawić w antywirusy), Chromebooki mogą liczyć na regularne aktualizacje nawet po wielu latach od premiery (Acer Chromebook 315, konkretnie omawiany model CH315-4H, ma zapewnione wsparcie przez 8 lat) i świetnie współpracuje z telefonami z Androidem.

A skoro o tym mowa, to wisienką jest dostęp do Sklepu Play i możliwość uruchomienia większości tamtejszych aplikacji. Znacznie rozszerza to możliwości systemu, dając nam dostęp do olbrzymiej gamy narzędzi. Począwszy od komunikatorów, poprzez aplikacje popularnych serwisów streamingowych i narzędzia do grania w chmurze, aż po popularne gry. Co ważne, jeśli ktoś na co dzień korzysta ze smartfona z Androidem, nie musi po raz drugi kupować tych samych programów – biblioteka jest współdzielona między urządzeniami.

Warto wspomnieć, że aktualnie kupując nowego Chromebooka w prezencie otrzymacie trzy miesiące subskrypcji NVIDIA GeForce NOW. Dzięki temu będziecie mogli pograć w ulubione gry z większości popularnych platform, takich Steam, uPlay i Epic Games.

Bateria

Duży atutem komputera Acer Chromebook 315 jest długi czas pracy na jednym ładowaniu. Producent obiecuje nawet 10 godzin pracy z dala od gniazdka** i choć oczywiście w praktyce mogą zdarzać się pewne odchylenia, bynajmniej nie jest to wartość przesadzona. Z moich obserwacji wynika, że taki rezultat bez problemu można wyciągnąć podczas normalnej codziennej pracy. Czyni to z omawianego laptopa świetną propozycję np. dla uczniów i studentów, którzy będą mogli zabrać go na zajęcia i nie obawiać się, że w trakcie zajęć będzie trzeba szukać gniazdka.

Podsumowanie

Mówiąc krótko, Acer Chromebook 315 to atrakcyjna propozycja dla osób, które szukają funkcjonalnego laptopa w bardzo przystępnej cenie. To solidne narzędzie do pracy, które sprawdzi się w podstawowych zastosowaniach, takich jak przeglądanie Internetu i praca z dokumentami, gwarantując bezpieczeństwo oraz święty spokój przez długie lata.



Jeśli do tej pory zastanawialiście się, czy warto dać Chromebookom szansę, to odpowiedź wydaje się prosta: tak. W wielu sytuacjach będzie to po prostu najlepszy sprzęt w swojej cenie.

* Szybkość uruchamiania różni się w zależności od konfiguracji sprzętu.

** Czas pracy na baterii różni się między innymi w zależności od konfiguracji produktu, ustawień zasilania i użytkowania.

