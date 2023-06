Laptop dla dziecka? Acer Chromebook 315 to bardzo dobry wybór

Dlaczego Acer Chromebook 315 to bardzo dobry wybór dla dziecka? W jaki sposób skonfigurować Chromebooka, by mogły z niego bezpiecznie korzystać nasze pociechy?

Planujesz zakup pierwszego laptopa dla swojej pociechy? Świetny pomysł! W dzisiejszych czasach komputer to w końcu nie tylko nieodzowna pomoc w edukacji, ale także ważne narzędzie, by pozostać w kontakcie z rówieśnikami i – całkiem dosłownie – ze światem.

Ale zakup komputera dla dziecka to także liczne wyzwania. W jaki sposób zadbać o to, by nasze pociechy mogły bezpiecznie korzystać z dobrodziejstw Internetu? Jak zabezpieczyć się przed wirusami i niewłaściwymi treściami, których, jak wiadomo, w sieci nie brakuje? Co zrobić, by komputer nie zawładnął całym światem dziecka? No i, co nie mniej istotne, jak wybrać urządzenie, które sprosta wymagającym warunkom pracy w rękach „młodego odkrywcy”?

Odpowiedź na te pytania jest zaskakująco prosta: jest nią Chromebook marki Acer.

Wart każdej złotówki

Być może jeszcze nie wszyscy w Polsce słyszeli, czym są Chromebooki, a szkoda, bo to bardzo fajna kategoria produktów. Mówimy tu o urządzeniach przygotowanych wspólnie z firmą Google i pracujących pod kontrolą systemu ChromeOS. Takie urządzenia sprawdzą się w niemal wszystkich tych samych zastosowaniach, co laptopy pracujące pod kontrolą innych systemów operacyjnych, ale mają na tle konkurencji kilka istotnych atutów.

Jednym z nich jest atrakcyjna cena. Co do zasady system ChromeOS ma od innych popularnych rywali znacznie niższe wymagania, w związku z czym nawet najbardziej przystępne cenowo modele Chromebooków potrafią zagwarantować płynną, komfortową pracę.

Przykładowo na potrzeby niniejszego artykułu w moje ręce trafił Acer Chromebook 315 w konfiguracji z procesorem Intel Celeron N4500, 8 GB RAM i dyskiem 128 GB. Taki zestaw w chwili pisania tego tekstu można było dostać za 1799 zł, co jest jak na dzisiejsze czasy kwotą wyjątkowo wręcz przystępną. Najlepsze jest jednak to, że taka konfiguracja całkowicie wystarczy do codziennej pracy. Laptop uruchamia się błyskawicznie i nie ma problemu z działaniem popularnych stron internetowych i aplikacji. I o tym warto głośno powiedzieć, bo te rzeczy bynajmniej wcale nie są takie oczywiste w przypadku innych komputerów za tę cenę.



Jeśli boisz się powierzać dziecku drogiego sprzętu – co jest zupełnie zrozumiałe – przystępna cena z pewnością stanowy poważny atut. Oczywiście równie dobrze można sięgnąć po jeden z lepiej wyposażonych modeli. Wśród laptopów z ChromeOS znaleźć można zarówno ultraprzystępne modele pokroju wspomnianego wcześniej Acera Chromebooka 315, urządzenia konwertowalne, takie jak Acer Chromebook Spin 514, a nawet komputery gamingowe, takie jak Acer Chromebook 516 GE. Bez problemu można więc znaleźć sprzęt dostosowany do Twojego budżetu oraz potrzeb pociechy.

Bezpieczeństwo na każdym kroku

System ChromeOS to także wysoki poziom bezpieczeństwa. Antywirusy? Tu nie trzeba się nimi przejmować. Cały system został tak zaprojektowany, by na każdym etapie chronić użytkownika przed działaniem złośliwego oprogramowania. Przykładowo, każda strona internetowa i aplikacja uruchamiana jest w tzw. „piaskownicy”, czyli specjalnie wydzielonej części sytemu, odizolowanej od całej reszty. W efekcie nawet gdyby stanowiła potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa, nie będzie w stanie wyrządzić szkody innym aplikacjom i danym.

A to tylko jeden element układanki. Oprócz tego ChromeOS przy każdym uruchomieniu sprawdza, czy nie doszło do nieuprawnionych modyfikacji w systemie, a wszystkie wrażliwe dane są szyfrowane i przechowywane w chmurze. Wszystko po to, żeby nawet osoby stawiające pierwsze kroki w świecie komputerów mogły korzystać z niego bez obaw o bezpieczeństwo swoje i swojej prywatności.

Masa możliwości

A wszystko to po to, żeby można było wygodnie korzystać z olbrzymich możliwości, jakie daje sprzęt z systemem Google na pokładzie. Przede wszystkim to świetne maszyny do przeglądania Internetu, a więc korzystania ze wszystkich dobrodziejstw popularnych serwisów informacyjnych, społecznościowych czy streamingowych. Na tym jednak potencjał Chromebooków bynajmniej się nie kończy. Wręcz przeciwnie – to dopiero początek.

Dzięki Sklepowi Play i aplikacjom z Androida możliwości urządzeń z systemem ChromeOS są w zasadzie nieograniczone. Obróbka zdjęć? Montaż wideo? Gry? A może planowanie zagranicznej wycieczki? Wszystko to można tutaj znaleźć na wyciągnięcie ręki i to w dokładnie tej samej formie, którą zapewne znacie ze swoich smartfonów z Androidem. Ba, nie musicie nawet drugi raz kupować płatnych aplikacji – wystarczy, że zrobicie to raz, na swoim telefonie.

Integracja z Androidem idzie jednak dużo dalej. Podczas korzystania z Chromebooka można np. wygodnie udostępniać Internet ze swojego smartfona, wygodnie wymieniać się plikami i zdjęciami albo – po prostu – zdalnie go wyciszyć. Ot, drobiazgi, ale bardzo praktyczne. Jeśli Twoje dziecko korzysta już ze smartfona z Androidem, z pewnością je doceni.

Doceni także długi czas pracy na baterii. Acer Chromebook 315, którego miałem okazję sprawdzić, potrafi wytrzymać nawet 10 godzin na jednym ładowaniu*. Powinno wystarczyć na cały dzień robienia notatek w szkole lub na studiach.

Ochrona rodzicielska – gwarancja spokoju

Dodatkowym atutem ChromeOS są rozbudowane opcje kontroli rodzicielskiej. Bo postawmy sprawę jasno – zaufanie zaufaniem, ale Internet potrafi być bardzo niebezpiecznym miejscem dla młodego człowieka. Chyba każdy z nas chce, by jego dziecko poznało go tylko od tej dobrej strony, ale żeby mu w tym pomóc, potrzebujemy odpowiednich narzędzi. Decydując się na zakup Chromebooka dostajemy je w standardzie.

Opcje kontroli rodzicielskiej są wbudowane bezpośrednio w system ChromeOS, a ich obsługa jest – nomen omen – dziecinnie prosta. Jako rodzic możemy we własne ręce wziąć kwestie związane z cyfrowym bezpieczeństwem naszej pociechy, m.in. zarządzanie uprawnieniami dostępu do określony aplikacji i stron internetowych, a w razie potrzeby usuwając jego osobiste dane oraz resetując hasło.



Ale ochrona rodzicielska w Acer Chromebook 315 to także sposób, by ustanowić oraz wyegzekwować określone zasady korzystania przez dziecko z Internetu. Z poziomu aplikacji Family Link możemy prześledzić, kiedy i z jakich aplikacji dzieci korzystają najczęściej oraz wprowadzić odpowiednie ograniczenia. Przykładowo, możemy ograniczyć oglądanie filmów na YouTube po 22:00 albo wprowadzić dzienny limit na social media. Dzięki temu możemy być aktywnym partnerem naszego dziecka podczas bezpiecznego poznawania cyfrowego świata.

Istotne jest natomiast to, że nasza pociecha sama z siebie blokady tak po prostu nie ominie, co może się zdarzyć na komputerach z innymi systemami operacyjnymi. Tutaj ograniczenia wbudowane są bezpośrednio w ChromeOS i jako takie są znacznie trudniejsze do złamania niż rozwiązania innych producentów.

I to ostatnie jest prawdopodobnie jednym z ważniejszych powodów, dla których Chromebooki takie jak Acer Chromebook 315 stanowią bardzo dobry wybór jako pierwsze urządzenie dla dziecka. Z ich pomocą Twoja pociecha odkryje wszystkie dobrodziejstwa Internetu, ale będzie mogła to zrobić w sposób bezpieczny i pod Twoją opieką.

* Czas pracy na baterii różni się między innymi w zależności od konfiguracji produktu, ustawień zasilania i użytkowania.

