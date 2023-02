Oszczędzanie energii i ekologiczny szpan: Acer Aspire Vero w akcji

Trudno dzisiaj wyobrazić sobie życie bez otaczającej nas elektroniki. Jednak co w sytuacji, gdy na sercu leży nam ekologia, z którą wielu sprzętom nie jest po drodze? Dla takich osób ciekawą propozycję ma firma Acer za sprawą laptopa Aspire Vero.

Nie jest żadną wiedzą tajemną fakt, że wokół siebie mamy coraz więcej elektroniki. Jeszcze do niedawna był to telefon, komputer, telewizor i podstawowe AGD, a dzisiaj do tego grona możemy dorzucić kolejne komputery, roboty sprzątające, inteligentne zamki i całe mnóstwo urządzeń, o których kilka czy kilkanaście lat temu mogliśmy co najwyżej pomarzyć.

Co więcej, samych sprzętów jest nie tylko więcej, ale często pobierają one też więcej prądu. Weźmy na przykład gamingowe PC-ty, które są z generacji na generację coraz potężniejsze, ale jednocześnie mają ogromne zapotrzebowanie na energię. Na szczęście nie każdy potrzebuje od razu tak potężny komputer. W wielu przypadkach w zupełności wystarczy laptop, który sprawdzi się do pracy czy multimediów, a jednocześnie nie pożre aż tyle prądu. Ma to ogromny wpływ nie tylko na wysokość rachunków za energię elektryczną, ale też ekologię. Jeśli wpływ na środowisko ma dla kogoś szczególne znaczenie, to warto postawić na modele Acer Aspire Vero, które powstały z myślą o osobach, którym ekologia mocno leży na sercu.

Specyfikacja Acer Aspire Vero

Laptop Acer Aspire Vero trafił do mnie w najnowszej wersji z procesorem Intel Core i7-1255U. Jesto to jednostka 10-rdzeniowa i 12-wątkowa. Składa się z 2 wydajnych rdzeni Performance oraz 8 energooszczędnych rdzeni Efficient. Maksymalne taktowanie to 4,7 GHz. Co ważne, jest to tzw. procesor niskonapięciowy, a moc procesora to zaledwie 15 W. Dzięki temu jest to układ wydajny i w pełni wystarczający do pracy, oglądania filmów czy przeglądania Internetu, a jednocześnie energooszczędny. Procesor wspierany jest przez 16 GB pamięci RAM LPDDR4x o taktowaniu 3200 MHz oraz zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe, który w razie potrzeby radzi sobie z mniej wymagającymi grami, np. League of Legends lub Teamfight Tactics.

Acer Aspire Vero wyposażony jest w 14-calowy ekran IPS o rozdzielczości Full HD. Wielokrotnie to podkreślałem i podkreślę po raz kolejny – to moim zdaniem rozmiar idealny, który jest kompromisem między wygodą użytkowania, a mobilnością. Zresztą widać to po masie całego urządzenia, która wynosi zaledwie 1,5 kg. Zabranie go ze sobą na spotkanie z klientem czy nawet wycieczkę nie będzie powodowało bólu pleców czy ramienia, na którym nosimy torbę. Dodatkowo ekran został pokryty matową powłoką, która umożliwia komfortową pracę przy większym nasłonecznieniu.

Specyfikacja:

procesor Intel Core i7-1255U (10 rdzeni, 12 wątków, 12 MB cache)

16 GB pamięci RAM LPDDR4x 3200 MHz

dysk SSD M.2 PCIe 512 GB

14-calowy ekran IPS (matowy) o rozdzielczości Full HD (1920 × 1080)

zintegrowany układ graficzny Intel Iris Xe

łączność WiFi 6E i Bluetooth 5.2

złącza 2 × USB 3.2 Gen 1, 1 × USB-C z Thunderbolt 4, 1 × HDMI 2.1, mini-jack 3,5 mm combo, DC-in (wejście zasilania)

czytnik linii papilarnych, podświetlana klawiatura, blokada Kensingtona, kamera 2,1 Mpix, wielodotykowy touchpad

w zestawie zasilacz 65 W (z wtyczką USB-C)

wymiary 329 × 224 × 17,9 mm

masa 1,5 kg

cena około 4599 zł

Obudowa z recyklingu

Jednak to, co najbardziej wyróżnia Acer Aspire Vero to obudowa. Ta wykonana jest z tworzyw sztucznych, które pochodzą z recyklingu postkonsumenckiego (PCR). Zostały one odzyskane i ponownie wykorzystane, co ma pomóc w zmniejszeniu ilości odpadów na Ziemi. W przypadku samej obudowy mowa o 30 proc. tworzyw PCR natomiast przy budowie klawiszy to aż 50 proc. Na tym nie koniec. Panel dotykowy OceanGlass, czyli touchpad, został zbudowany z wykorzystaniem tworzyw sztucznych, zalegających w oceanach. Między innymi dlatego laptop ma dość oryginalny design, który może się podobać. To coś zupełnie innego i wyjątkowego.

Laptop ma centralnie umieszczony touchpad z czytnikiem linii papilarnych. Na lewej krawędzi komputera znajdziemy złącze mini-jack 3,5 mm combo, które pozwala na podłączenie zarówno słuchawek, jak i mikrofonu, port USB 3.2 Gen 1, wyjście HDMI 2.1 oraz złącze USB-C z Thunderbolt 4, które może posłużyć jako dodatkowe wyjście wideo czy też port ładowania za pomocą dołączonego do zestawu zasilacza o mocy 65 W. Z kolei po prawej stronie mamy jedno złącze USB 3.2 Gen 1 oraz blokadę Kensingtona. Zestaw z jednej strony podstawowy, a z drugiej całkowicie wystarczający. Ewentualny problem braku portów USB można rozwiązać niedrogim Hubem.

Ekran to mocna strona laptopa

Jedną z najmocniejszych stron laptopa jest jego ekran. Wspominałem już, że ma on przekątną 14-cali. To dla mnie rozmiar idealny. Nie jest tak mały, jak modele 13-calowe i mniejsze, więc komfort pracy jest nieporównywalnie większy, a jednocześnie nadal pozostaje sprzętem mobilnym i nie jest tak ciężki, jak modele 15-calowe i większe. Świadczy o tym niska masa na poziomie zaledwie 1,5 kg. Uwierzcie mi, że ma to ogromne znaczenie. Raz w życiu byłem na targach MWC w Barcelonie z cięższym laptopem i nigdy więcej nie mam zamiaru popełnić tego błędu.



Dodatkowo Acer Aspire Vero ma matrycę IPS, która powinna gwarantować solidną jakość odwzorowania kolorów. To potwierdza się w testach, bo panel charakteryzuje się 100-procentowym pokryciem palety sRGB. Dzięki temu kolory są żywe i przyjemne dla oka, a do tego pozwalają na pracę ze zdjęciami czy grafiką. W połączeniu z maksymalną jasnością w okolicach 350 cd/m2 i matową powłoką dostajemy urządzenie, które sprawdzi się nawet przy dużym nasłonecznieniu, więc zarówno w jasnych pomieszczeniach, jak i na zewnątrz.

Ekologiczne tryby pracy

Jednak sama obudowa to nie jedyny ekologiczny aspekt laptopa Acer Aspire Vero. Producent przygotował też kilka trybów pracy komputera, które realnie mają wpływ na zużycie energii. Wiem, bo sam to dokładnie sprawdziłem, uruchamiając na urządzeniu Corona Benchmark 1.3 w trzech różnych ustawieniach. Sprawdziłem przy tym maksymalne zużycie energii. Różnice są znaczące i w dłuższej perspektywie mają wpływ na rachunki za prąd, więc pośrednio też środowisko. Wyniki prezentują się następująco:

Eco – 47,7 W

Zrównoważony – 52,4 W

Wydajność – 58,8 W

Oprócz tego w programie VeroSense dostępny jest także tryb Eco+, ale można go uruchomić tylko wtedy, gdy do laptopa nie jest podłączona ładowarka, więc nie byłem w stanie zmierzyć maksymalnego zużycia energii. Jest to opcja dla osób, które np. mają do wykonania jakąś prace na laptopie, gdy są terenie, powiedzmy w pociągu, gdzie nie ma gniazdek. Jeśli wszystkie potrzebne do tego materiału znajdują się na dysku, to można włączyć tryb Eco+, który zmniejsza zużycie energii, wyłączając wiele krytycznych funkcji. Dzięki temu laptop posłuży nam jeszcze dłużej.

Podsumowanie

Acer Aspire Vero to w mojej ocenie bardzo udany laptop. Z pewnością wyróżnia się samym wyglądem, który wynika częściowo z zastosowania tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu postkonsumenckiego. Tym samym nie tylko mamy komputer, który już na pierwszy rzut oka wygląda wyjątkowo, ale do tego stara się zmniejszać swój ślad węglowy, także za pomocą dodatkowych trybów pracy, które zmniejszają zużycie energii.

Jednocześnie laptop oferuje bardzo dobrą wydajność, która sprawdzi się w codziennej, biurowej pracy, do przeglądania Internetu, oglądania filmów i seriali, a nawet grania w mniej wymagające produkcje. Wiem to, bo sam rozegrałem na nim kilka gierek w Teamfight Tactics i nie miałem żadnego problemu z płynnością rozgrywki. Nie sposób zapomnieć też o solidnym ekranie, których charakteryzuje się 100-procentowym pokrycie palety barw sRGB.

Dlatego z czystym sercem mogę Acer Aspire Vero polecić, jeśli szukasz Ultrabooka, a jednocześnie zależy Ci na ekologii.

*Produkcję materiału zasponsorował Acer Polska, ale przedstawione wnioski i opinie należą do autora.

Google News Chcesz być na bieżąco? Obserwuj nas na

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)