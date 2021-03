8 rzeczy, które zrobisz z Intel EVO

Certyfikat Intel EVO to nie tylko puste hasło - to gwarancja, że nasz nowy laptop poradzi sobie z wszystkimi stawianymi przed nim na co dzień zadaniami.

Nieważne czy używamy komputera do pracy, nauki czy po prostu do rozrywki – nauczyliśmy się polegać na naszych laptopach w naszym każdego dnia, w związku z czym stawiamy je przed dziesiątkami, a nawet setkami różnych zadań. Jak sobie z nimi radzą? Cóż, w przeszłości bywało z tym różnie. Szukając komputera nigdy nie mieliśmy gwarancji, że dany model poradzi sobie równie dobrze w każdym scenariuszu, z jakim możemy się spotkać. Aż do teraz.

Sytuację zmieniło wprowadzenie przez Intela certyfikatu Intel EVO. Żeby go otrzymać, laptopy muszą spełniać szereg wyśrubowanych warunków, związanych z wydajnością, funkcjonalnością i czasem pracy. Dzięki temu jako konsumenci mamy pewność, że kupowane przez nas urządzenie poradzi sobie w każdym typowym scenariuszu.

O jakich scenariuszach mówimy? Tu już każdy może pomyśleć o tym, do czego używa laptopa na co dzień. Jeśli jednak wyobraźnia miałaby nas zawieść, oto lista 8 rzeczy, na które pozwalają urządzenia Intel EVO.

1. Zabierzesz biuro wszędzie ze sobą

„Od jutra pracujesz z domu” – część z nas te słowa usłyszało jakiś rok temu, inni nadal siedzą w biurze ze świadomością, że w każdej chwili mogą je usłyszeć. Jednym to odpowiada, innym mniej, ale każdy staje przed podobnym wyzwaniem: trzeba porzucić swoje wygodne biurko i zorganizować przestrzeń do pracy w domowym zaciszu.

Z laptopami Intel EVO nie jest to takie trudne. Każdy z nich posiada złącze USB-C wykorzystujące technologię Thunderbolt 4. Dzięki temu za pomocą pojedynczego przewodu podłączymy do komputera monitor, wszystkie niezbędne akcesoria, a nawet zasilanie. Bez plątaniny kabli, bez szukania przejściówek – wystarczy kilka sekund żeby zmienić naszego laptopa w pełnoprawny komputer stacjonarny. A co się dzieje, kiedy musimy wrócić do biura? Wtedy wypinamy jeden przewód i zabieramy go ze sobą. W ten sposób wszędzie możemy pracować na tym samym urządzeniu.

2. Przeprowadzisz prezentację u klienta na przekór przeciwnościom

Zalety złącza Thunderbolt 4 docenimy nie tylko w biurze, ale także w terenie. Nowy standard to w zasadzie nieograniczona gama akcesoriów, które do komputera podłączymy za pomocą złącza USB-C. Musimy przeprowadzić prezentację u klienta? Wystarczy jeden przewód, by skorzystać z rzutnika. Trzeba szybko zgrać materiały z zewnętrznego dysku? Żaden problem – dzięki transferom rzędu 40 GB/s zajmie to tylko chwilę. Nie podładowaliśmy laptopa przed wyjściem? Nic nie szkodzi – możemy się poratować ładowarką do smartfona lub zewnętrznym powerbankiem. Na dobrą sprawę wszystkie te rzeczy możemy robić jednocześnie – dla komputera będzie to bez różnicy.

3. Komfortowo porozmawiasz na Zoomie/Teamsach

Wracając do tematu home office, kolejnym elementem naszej codzienności stały się regularne „calle” na Zoomie, Teamsach i innych platformach, o których jeszcze przed rokiem większość z nas nawet nie słyszała. Intel EVO to pewność, że przeprowadzimy je komfortowo. Każdy certyfikowany laptop wyposażony jest w przynajmniej dwa wysokiej jakości mikrofony cyfrowe, głośniki, oferujące głośność na poziomie przynajmniej 78 dBa i porządną kamerę 720p lub lepszą. Dzięki temu naszych rozmówców usłyszymy głośno i wyraźnie, a oni usłyszą i zobaczą nas.

4. Zmontujesz film, nawet jeśli w pobliżu nie ma gniazdka

Wyobraź sobie, że jesteś dziennikarzem, który musi zmontować wideo z branżowych targów. Albo coś bardziej prozaicznego – kończy się lockdown, jedziesz wreszcie na wymarzone wakacje i chcesz regularnie wrzucać na YouTube'a filmiki z wyprawy życia. Gdzie leży problem? Żeby go zmontować, do dyspozycji masz tylko mobilnego laptopa. Te, jak wiadomo, nigdy mocą nie brylowały i nie ma chyba drugiego zastosowania, gdzie byłoby to równie bolesne, jak właśnie przy obróbce wideo.



Tak było kiedyś, bo certyfikat Intel EVO sporo tutaj zmienia. Jednym z jego założeń jest zapewnienie szybkiego działania komputera dzięki zastosowaniu procesorów Intel Core 11 generacji oraz zintegrowanych układów graficznych Intel Iris X. Nie są to bynajmniej puste deklaracje. Takie podzespoły potrafią zapewnić wydajność zarezerwowaną jeszcze do niedawna wyłącznie dla stacjonarnych stacji roboczych. Mając do dyspozycji taki zapas mocy nawet montaż wideo przestaje być problemem i to nawet wtedy, kiedy nie mamy pod ręką gniazdka. Bo to kolejna istotna zaleta laptopów Intel EVO: dostęp do pełnej wydajności mamy nie tylko wtedy, kiedy komputer jest podłączony do prądu, ale również przy zasilaniu bateryjnym.

5. Pograsz w Wiedźmina 3 i inne popularne tytuły

Jak już mówimy o wysokiej wydajności, to automatycznie nasuwa się pytanie: a co z grami? W końcu laptopa używamy nie tylko do pracy, ale i do rozrywki. Dobra wiadomość: na laptopach z certyfikatem Intel EVO spokojnie odpalimy większość popularnych tytułów i to także tych nieco bardziej wymagających. W zasięgu jest chociażby kultowy Wiedźmin 3 na średnich detalach i przy 30 FPS, a więc przy ustawieniach porównywalnych do PlayStation 4 czy Xbox One. Popularne tytuły, takie jak Counter-Strike: Global Offensive czy League of Legends, będą działały jeszcze lepiej. W przypadku tej klasy sprzętu robi to olbrzymie wrażenie, szczególnie że przecież cały czas mowa o komputerach wyposażonych jedynie w zintegrowany układ graficzny.

6. Wykorzystasz każdą wolną sekundę

Jedziesz taksówką? Czekasz na ważne spotkanie? Może po prostu masz dwie minuty wolnego i chcesz je jakoś produktywnie wykorzystać? No to zła wiadomość – zazwyczaj tyle potrzeba na samo włączenie komputera i znalezienie pliku, nad którym aktualnie pracujesz. Na szybkie poprawki nie starczy już czasu… chyba, że masz komputer z certyfikatem Intel EVO.

W takich sytuacjach responsywność laptopa ma decydujące znaczenie. Właśnie dlatego wszystkie laptopy z certyfikatem Intel EVO muszą spełniać pod tym względem bardzo wyśrubowane kryteria. Na pokładzie musi się bowiem znaleźć nie tylko szybki procesor, ale także wydajny dysk SSD PCIe oraz RAM pracujący w trybie dwukanałowym. W praktyce ma to oznaczać wybudzanie komputera w czasie krótszym niż jedna sekunda oraz błyskawiczne uruchamianie plików i aplikacji. Być może w zaciszu domu lub biura tych kilkadziesiąt zaoszczędzonych sekund wydaje się błahostką, ale kiedy do dyspozycji mamy tylko kilka minut, potrafią zrobić gigantyczną różnicę.

7. Bez przeszkód obejrzysz ulubiony film

Chwila relaksu z ulubionym filmem? W dzisiejszych czasach to nic trudnego – mamy w końcu na wyciągnięcie ręki gigantyczne biblioteki serwisów streamingowych. Tyle tylko, że aby w pełni się nimi cieszyć, potrzeba szybkiego i stabilnego połączenia z Internetem. W sytuacji, kiedy do dyspozycji mamy wyłącznie Wi-Fi, często oznacza to siedzenie tuż obok routera, ponieważ w innym przypadku jakość połączenia drastycznie spada.

Sytuację zmienia jednak technologia Wi-Fi 6, z której korzystają wszystkie laptopy Intel EVO. Zapewnia ona wyższe transfery i znacznie większy zasięg niż dotychczasowe rozwiązania. Dzięki temu szybkim i stabilnym połączeniem z Internetem możemy cieszyć się w każdym kącie naszego domu i to bez konieczności sięgania po kable lub drogie rozwiązania w stylu Mesh Wi-Fi.

8. I zrobisz to wszystko na jednym ładowaniu!

Teraz wyobraź sobie, że wszystkie wymienione powyżej rzeczy dasz radę zrobić bez szukania zasilacza i podłączania laptopa do prądu. Niemożliwe? Możliwe! Certyfikat Intel EVO to gwarancja, że komputer wytrzyma 9 godzin pracy na jednym ładowaniu. Dzięki temu mamy cały dzień spokoju, bez komunikatów o niskim stanie baterii i nerwowego szukania gniazdka. A co gdyby energii jednak zabrakło? Wtedy podłączamy laptopa na pół godziny i mamy baterii na kolejne 4 godziny pracy.



Jak widać certyfikat Intel EVO to nie jest po prostu kolejne hasło, którym mamią nas marketingowcy – to realne korzyści podczas codziennego korzystania z komputera. Dzięki jego wprowadzeniu wybór komputera stał się o wiele łatwiejszy, ponieważ niezależnie od tego, jaki sprzęt wybierzemy, mamy gwarancję, że poradzi sobie z wszystkimi stawianymi przed nim na co dzień zadaniami.

Źródło zdjęć: Intel

Źródło tekstu: Intel, własne