Każdy kierowca powinien wozić to w aucie. Słowo daję

Jaki wideorejestrator wybrać? Wiele zależy od przeznaczenia, ale warto postawić na sprawdzonego i cenionego producenta. Takim jest 70mai i na przykładzie modelu Dash Cam M500 powiem Ci, dlaczego możesz mu zaufać.

Wideorejestratory cieszą się w Polsce ogromną popularnością. Kompletnie mnie to nie dziwi, gdy widzę, jak zachowują się niektórzy kierowcy na naszych drogach. Takie krótkie nagranie, zarejestrowane przez niewielką kamerkę często wystarczy, aby w razie wypadku lub kolizji mieć dowód na winę którejś ze stron. Sprzęt za kilkaset złotych może nas uchronić przed mnóstwem problemów i potencjalnie dużo większymi kosztami i właśnie dlatego coraz częściej widzimy tego typu urządzenia w samochodach Polaków.

Jednak rynek wideorejestratorów stał się na tyle duży, że wybór odpowiedniego modelu jest zwyczajnie trudny. Producenci prześcigają się we wprowadzaniu nowych funkcji i coraz lepszych matryc z wyższą jakością. Mnogość funkcji i rozwiązań może niejednego przyprawić o ból i zawroty głowy. Mam jednak dla Was propozycję, która rozwiąże wszystkie te rozterki. W mojej ocenie warto postawić na sprzęty marki 70mai, a udowodnię to na przykładzie modelu Dash Cam M500, który jestem jednym z najciekawszych na rynku.

Wysoka jakość wykonania

Jedną z największych zalet wideorejestratora 70mai Dash Cam M500 są bez wątpienia budowa i jakość wykonania. Podoba mi się to, że producent całkowicie zrezygnował z wbudowanego ekranu. Ten nie tylko wydaje się niepotrzebny w kamerkach samochodowych, ale moim zdaniem potrafi rozpraszać kierowcę, który odruchowo od czasu do czasu ma potrzebę spojrzenia na wyświetlacz. W tym modelu tego nie ma. Wideorejestrator jest mały, dyskretny i nie zasłania przedniej szyby. Niewielkie gabaryty sprawiają, że niemal całkowicie można go schować za lusterkiem wstecznym i tak naprawdę kompletnie o nim zapomnieć.

Do tego samo urządzenie wykonane jest z wysokiej jakości materiałów, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość. Jeśli chodzi o montaż, to jest on niezwykle prosty. Wystarczy do przedniej szyby samochodu przyłożyć specjalną naklejkę elektrostatyczną i dopiero do niej przyklejamy uchwyt na kamerę. To z jednej strony gwarancja mocnego chwytu, a z drugiej — w razie potrzeby — możliwość łatwego odczepienia kamery, która nie jest przyklejona mocnym klejem bezpośrednio do szyby samochodu.

Z nieoczywistych, ale w praktyce bardzo ważnych kwestii należałoby jeszcze wspomnieć o dwóch rzeczach. Pierwsza, to ładowarka, którą wkładamy do gniazda zapalniczki w samochodzie. Ogromną zaletą jest to, że ma ona dwa porty USB, więc można ją wykorzystać także do ładowania telefonu w trakcie jazdy. Poza tym nic nie stoi na przeszkodzie, aby wykorzystać własną ładowarkę. Podoba mi się też to, że w zestawie z wideorejestratorem otrzymujemy coś, co należałoby nazwać małym, plastikowym łomem. Po co? Aby łatwiej było nam schować kabel zasilania np. w przednim słupku samochodu. Zapewniam, że to ogromne ułatwienie.

Wysoka jakość nagrywania

Co jest najważniejsze w każdym wideorejestratorze? Oczywiście jakość rejestrowanego wideo, a po tym względem 70mai Dash Cam M500 zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Kamera wyposażona jest w chipset Novatek NT96580 oraz sensor optyczny Omnivision OS05A10. Dzięki temu maksymalna rozdzielczość nagrywania to aż 2592 × 1944 px (4:3) przy płynności 30 klatek na sekundę. Oprócz tego dostępne są też bardziej klasyczne tryby, jak chociażby 1920 × 1080 px.



Ale wiadomo, że sama rozdzielczość to nie wszystko i sama w sobie nie gwarantuje ona wysokiej jakości nagrania. Dlatego też 70mai wyposażony jest w szerokokątny (170 stopni) i jasny (f/2.0) obiektyw. Jakby tego było mało, oferuje też kompresję wideo H.265, która jest dużo bardziej efektywna od H.264 i przy mniejszym rozmiarze plików przekłada się na lepiej wyglądające filmy. Nie bez znaczenia jest też tryb HDR. Wiele wideorejestratorów ma problem ze źródłami mocnego światła i to głównie wieczorami oraz nocą. Dzięki szerokiemu zakresowi tonalnemu 70mai Dash Cam M500 dużo lepiej sobie z tym radzi. Poniżej możecie zobaczyć kilka próbek:

Wbudowana pamięć

Co ciekawe, opisywany wideorejestrator nie ma żadnego miejsca na kartę pamięci. W pierwszej chwili może to dziwić, w końcu to standardowe wyposażenie tego typu urządzeń. Nie ma powodów do paniki. Producent wyposażył kamerę w pamięć wbudowaną. Do wyboru są modele o pojemności 32, 64 lub 128 GB. Wewnętrzna pamięć eMMC cechuje się dużą prędkością zapisu i odczytu, która jest wyższa od większości kart pamięci. Niweluje to też problem kupowania karty pamięci microSD.

Co prawda pamięci nie da się w żaden sposób rozbudować, ale nie jest w praktyce uciążliwe. Filmy rejestrowane są w pętli, więc te nowsze nadpisują te najstarsze. Jeśli na jakimś materiale nam zależy, to wystarczy go odpowiednio zabezpieczyć i mamy pewność, że zostanie w pamięci urządzenia. Tak dzieje się też automatycznie z filmami nagrywanymi w trybie awaryjnym.

Sterowanie z aplikacji i głosowe

Kolejny szok użytkownicy 70mai Dash Cam M500 mogą przeżyć, gdy zobaczą, że urządzenie ma tylko jeden przycisk. Jak w takim razie nim sterować? Bardzo łatwo. Po pierwsze, ten jeden przycisk ma kilka różnych funkcji, np. wciśnięcie go 4-krotnie formatuje wbudowaną pamięć, a 5-krotnie przywraca ustawienia fabryczne. Z kolei przytrzymanie 3 sekundy wyłącza urządzenie. Dostępne opcje to między innymi:

Naciśnij raz (przy wyłączonym urządzeniu) – włączanie urządzenia

– włączanie urządzenia Naciśnij raz (przy włączony urządzeniu) – włączanie/wyłączanie WiFi

– włączanie/wyłączanie WiFi Przytrzymaj 3 sekundy (przy włączonym urządzeniu) – wyłączanie urządzenia

– wyłączanie urządzenia Naciśnij 4 razy – formatowanie pamięci

– formatowanie pamięci Naciśnij 5 razy – przywrócenie ustawień fabrycznych

– przywrócenie ustawień fabrycznych Przytrzymaj 15 sekund (w trakcie pracy kamery) – wymuszone wyłączenie urządzenia

Poza tym komendy możemy wydawać głosowo, chociaż zadziała to tylko w języku angielskim. Na szczęście są one na tyle proste, że nikt nie powinien mieć z nimi żadnych problemów. Nie jest też wymagany perfekcyjny akcent. Dzięki takim komendom możemy zabezpieczyć nagranie przed usunięciem, włączyć lub wyłączyć nagrywanie dźwięku, a nawet zrobić zdjęcie. Dostępne komendy to:

Take a photo – zrobienie zdjęcia

– zrobienie zdjęcia Shoot a video – kamera zapisze i zabezpieczy nagranie przed usunięciem

– kamera zapisze i zabezpieczy nagranie przed usunięciem Enable sound recording – włączenie rejestrowania dźwięku na filmach

– włączenie rejestrowania dźwięku na filmach Disable sound recording – wyłączenie rejestrowania dźwięku na filmach

– wyłączenie rejestrowania dźwięku na filmach Open hotspot – włączenie hotspotu WiFi

– włączenie hotspotu WiFi Close hotspot – wyłączenie hotspotu WiFi

Jeszcze większe możliwości daje sterowanie za poziomu dedykowanej aplikacji. To w niej możemy zmieniać najważniejsze parametry wideorejestratora, jak np. rozdzielczość filmu, stopień kompresji, długość nagrywanych filmów. Do tego dochodzi też konfiguracja funkcji ADAS, dzięki którym kamera może ostrzegać o zmianie pasa ruchu, zbyt małej odległości do auta przed nami, zbliżających się pieszych czy też ruszeniu auta przed nami, gdy stoi na światłach lub przed pasami. W razie potrzeby bezpośrednio w aplikacji możemy też wybrać interesujący nas materiał i go zapisać, nawet jeśli interesuje nas tylko kilka sekund filmu. To bardzo wygodne rozwiązanie.

Dodatkowe funkcje

Wreszcie 70mai Dash Cam M500 to wiele funkcji dodatkowych. Wideorejestrator współpracuje między innymi z czujnikami ciśnienia w oponach (TPMS), więc może nas poinformować, gdy to spadnie. Sama konfiguracja jest niezwykle prosta i przeprowadza się ją z poziomu aplikacji mobilnej. Nie można też zapominać o wbudowanym GPS-ie, który pozwala dokładnie prześledzić trasę nagranego materiału.

Do tego urządzenie oferuje wspomniany wyżej system ADAS, który – po odpowiedniej kalibracji, którą przeprowadzamy sami – może informować o nieplanowanej zmianie pasa ruchu, wykryciu zbyt małej odległości od pojazdu przed nami, pieszych, a nawet ruszeniu samochodu przed nami, gdy stoimy na światłach lub przed przejście dla pieszych. Dzięki temu znacząco poprawia się nasze bezpieczeństwo. Poza tym kamera ma też tryb parkingowy, który może rejestrować wideo awaryjne także wtedy, gdy nie ma nas w samochodzie. Do tego konieczny jest jednak zakup specjalnej przystawki.

Podsumowanie

To wszystko sprawia, że 70mai Dash Cam M500 to świetna kamera dla osób, które szukają urządzenia stosunkowo niedrogiego, funkcjonalnego, a zarazem oferującego wysoką jakość nagrań zarówno w dzień, jak i w nocy. Opisany wideorejestrator to w tym momencie jeden z najlepszych wyborów w cenie do 600 zł w przypadku modelu o pojemności 32 GB. Wariant z 64 GB pamięci kosztuje około 649 zł, a najpojemniejsza wersja 128 GB to wydatek rzędu 759 zł.

*Artykuł sponsorowany na zlecenie oficjalnego dystrybutora marki 70 mai.

Źródło zdjęć: Damian Jaroszewski (NeR1o)